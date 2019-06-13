Google Drive ve Fotoğraflar entegrasyonu sona eriyor

Google’ın iki önemli bulut hizmeti olan Drive ve Fotoğraflar arasındaki entegrasyon sona eriyor. Google kafa karışıklığına sebep olmamak için iki bağımsız hizmet haline getirmeye karar verdi.

Kafa karışıklığı olmayacak

Normalde Google Fotoğraflar otomatik olarak cihazınızdaki fotoğrafları buluta yüklüyor ve ayrıca Google Drive üzerinde bir klasör açarak buraya da yedekliyor. Yine Google Fotoğraflar içerisinde Drive yedeklerinizde yer alan fotoğraflar da görüntüleniyor. Herhangi bir alandan sildiğiniz fotoğraf diğer alandan da siliniyor.

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"Fotoğraf filmleri küllerinden doğuyor"

Google’ın kullanıcılardan gelen geri bildirimler sonrasında Fotoğraflar ve Drive entegrasyonunu bitirmeye karar verdi. Temmuz ayından itibaren fotoğraflarınız ve videolarınız bağımsız olarak bu iki platformda depolanacak. Fotoğraflar uygulamasındaki içerikleriniz Drive içerisinde olmayacak veya Drive içeriklerini Fotoğraflar uygulamasında göremeyeceksiniz.

Google bunun yanında Fotoğraflar uygulamasına Drive’dan Al şeklinde bir özellik ekliyor. Kullanıcılar Drive üzerindeki fotoğraflarını doğrudan Fotoğraflar uygulamasına çekebilecekler.