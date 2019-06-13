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Google Drive ve Fotoğraflar entegrasyonu sona eriyor

Bugüne kadar Google Fotoğraflar uygulamasına yedeklediğiniz içerikleriniz Drive ya da One uygulamasında da görünüyordu. Google bu senkronizasyonu iptal etmek üzere.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın iki önemli bulut hizmeti olan Drive ve Fotoğraflar arasındaki entegrasyon sona eriyor. Google kafa karışıklığına sebep olmamak için iki bağımsız hizmet haline getirmeye karar verdi.

Kafa karışıklığı olmayacak

Normalde Google Fotoğraflar otomatik olarak cihazınızdaki fotoğrafları buluta yüklüyor ve ayrıca Google Drive üzerinde bir klasör açarak buraya da yedekliyor. Yine Google Fotoğraflar içerisinde Drive yedeklerinizde yer alan fotoğraflar da görüntüleniyor. Herhangi bir alandan sildiğiniz fotoğraf diğer alandan da siliniyor.

Ayrıca Bkz. "Fotoğraf filmleri küllerinden doğuyor"

Google’ın kullanıcılardan gelen geri bildirimler sonrasında Fotoğraflar ve Drive entegrasyonunu bitirmeye karar verdi. Temmuz ayından itibaren fotoğraflarınız ve videolarınız bağımsız olarak bu iki platformda depolanacak. Fotoğraflar uygulamasındaki içerikleriniz Drive içerisinde olmayacak veya Drive içeriklerini Fotoğraflar uygulamasında göremeyeceksiniz.

Google bunun yanında Fotoğraflar uygulamasına Drive’dan Al şeklinde bir özellik ekliyor. Kullanıcılar Drive üzerindeki fotoğraflarını doğrudan Fotoğraflar uygulamasına çekebilecekler.

 

https://www.phonearena.com/news/Google-Photos-Drive-no-longer-syncing_id116798 Yorum Yaz
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kosedekibalici 1 hf.
kalbim sıkıştı google fotoğraflar kapanacak diye. varım yoğum içinde
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SEO-Uzmanı 1 hf.
google foto görsel imajlar için mantıklı
google drive ismi pekte doğru bir ilişkilendirme değil gibi
google office
ve google files şeklinde isimlendirilmesi daha mantıklı olabilir.
bunu ben bedavaya öneriyorum, google çalışanları ise maaş karşılığı !
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inifiesta 1 hf.
Başlık biraz yanıltıcı gibi. Google, Drive ve Fotoğraflar servisini komple kapatacak diye anladım.
Kapatılan onca servis olunca böyle düşündüm.
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enja 1 hf.
telefondan da silinirse güzel olur bunun gibi çöp işe yaramaz uygulama dolu telefonda
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CWaRRioR 1 hf. enja
Bence iki servis de çöp olmaktan uzak. Yine de opsiyonel olabilirlermiş.
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yorumculuklar 1 hf.
Kafa karışıklığı yapan kötü bir özellikti, kapatılabiliyordu ama varsayılan olarak açılıyordu sürekli senkronizasyon tekrar başlatıldığında.
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