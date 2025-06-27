A101 marketler Razer BlackShark V2 Pro kulaklık ve Samsung Galaxy S24 FE satıyor

26 Haziran A101 Ekstra teknoloji ürünleri
26 Haziran A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Razer BlackShark V2 Pro oyuncu kulaklığı yer alıyor. Razer Triforce 50mm titanyum sürücüler, HyperSpeed hızlı bağlantı, 9.9mm HyperClear Cardioid mikrofon gibi özelliklerle 4999TL fiyat etiketine sahip.
Samsung Galaxy S24 FE akıllı telefon modeli de 6.7 inç boyutunda Dinamik AMOLED 2X ekran, 4700 mAh batarya, 8GB, 256GB depolama, 50 MP ana sensör, 3x optik yakınlaştırma, 10MP ön kamera gibi özelliklerle 26499TL olarak piyasa fiyatına biraz daha yaklaşmış.