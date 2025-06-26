Disco Elysium’dan ilham alan yerli yapım Pera Coda duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Warden’s Will yapımıyla tanıdığımız yerli oyun stüdyosu Elyzio, İstanbul’un tarihi Pera semtinde geçecek olan yeni oyunu Pera Coda’yı tanıttı. Fragmanı da yayınlanan oyun Steam sayfasını da yayına aldı.

Pera Coda ne anlatıyor?

İstanbul’un gerçek mekânlarından ilham alınarak tasarlanan Pera Coda, Disco Elysium ve Outer Wilds harmanı bir oynanış mekaniği ile geliyor. Bir kaza sonrasında eşi Rüya’dan ayrılan Deniz, hayatla ölüm arasına sıkıştığı bu hikâyede döngüden kurtulmak zorundadır.

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Oyuncular geçmişiyle ve bastırılmış travmalarıyla yüzleşmek zorunda kalan Deniz’İn duygusal ve sürükleyici yolculuğuna adım atıyor. Oyun içerisinde psikolojik drama, seçimlere dayanan diyaloglar ve tıkla-ilerle mekaniklerine dayalı bulmacaları bir araya getiren bir yolculuk vaat ediliyor. Henüz oyunun çıkış tarihi açıklanmadı.

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İstanbul temalı Pera Coda duyuruldu

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