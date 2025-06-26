Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Disco Elysium’dan ilham alan yerli yapım Pera Coda duyuruldu

    Yerli geliştirici Elyzio imzası taşıyan Pera Coda oyunu için ilk fragman yayınlandı ve Steam sayfası hayata geçirildi. Oyun İstanbul’un Pera semtinde geçiyor.   

    Pera Coda Tam Boyutta Gör
    Warden’s Will yapımıyla tanıdığımız yerli oyun stüdyosu Elyzio, İstanbul’un tarihi Pera semtinde geçecek olan yeni oyunu Pera Coda’yı tanıttı. Fragmanı da yayınlanan oyun Steam sayfasını da yayına aldı. 

    Pera Coda ne anlatıyor?

    İstanbul’un gerçek mekânlarından ilham alınarak tasarlanan Pera Coda, Disco Elysium ve Outer Wilds harmanı bir oynanış mekaniği ile geliyor. Bir kaza sonrasında eşi Rüya’dan ayrılan Deniz, hayatla ölüm arasına sıkıştığı bu hikâyede döngüden kurtulmak zorundadır. 

    Oyuncular geçmişiyle ve bastırılmış travmalarıyla yüzleşmek zorunda kalan Deniz’İn duygusal ve sürükleyici yolculuğuna adım atıyor. Oyun içerisinde psikolojik drama, seçimlere dayanan diyaloglar ve tıkla-ilerle mekaniklerine dayalı bulmacaları bir araya getiren bir yolculuk vaat ediliyor. Henüz oyunun çıkış tarihi açıklanmadı. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bisikletleri 3 dakikada elektrikliye dönüştüren kit

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    omuz sakatlığı nasıl geçer sirke araba boyasına zarar verir mi on tekerden gelen tıkırtı sesi tiktok jeton hangi ülkede ucuz evde kurusıkı bulundurmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    realme 9 Pro
    realme 9 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15
    MSI THIN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum