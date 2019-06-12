Fotoğraf filmleri küllerinden doğuyor

Giderek dijitalleşen dünyada geçmiş yılların popüler teknolojileri birer birer tarihe gömüldü. Bunlardan birisi de analog fotoğraf filmleri. Geçen yıl itibariyle büyük üreticilerin üretimi durdurma kararı aldığı analog filmler küllerinden doğuyor.

Küllerinden doğdu

Gerek akıllı telefonlar gerekse de dijital fotoğraf makineleri sayesinde artık analog film kullanma veya banyo yaptırma gibi alışkanlıklar tarih oldu. En azından geçen yıla kadar zira Z nesli denen teknolojiye alışık yeni nesil analog fotoğraf makinelerine ilgi duyuyor.

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Kodak geçtiğimiz haftalarda Ektachrome analog fotoğraf film serisini yeniden üretmeye başlayacağını açıklamıştı. Fujifilm de bir duyuru yaparak geçen yıl rafa kaldırdığı Neopan 100 Acros analog filmi yeniden üreteceğini belirtti.

Neopan 100 Acros siyah beyaz film geçen yıl Nisan ayında üretimden kaldırılmıştı. Yeni film ise Neopan 100 Arcos II adını taşıyor. ISO 100 analog film 120mm ve 35mm formatlarında satışa sunulacak.

Neopan 100 Arcos II ilk olarak Japonya’da piyasaya sürülüyor. Gösterilecek ilgiye göre global pazarda da satışa sunulması muhtemel. Fujifilm yeni filmin etkileyici çözünürlük, keskinlik ve detaylar sunacağını belirtiyor.