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Fotoğraf filmleri küllerinden doğuyor

Analog fotoğraf filmlerinin artık tarihe karıştığını düşünüyorsanız banyoları hazırlayın. Kodak ve Fujifilm analog fotoğraf filmlerinin üretimine yeniden başlıyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Giderek dijitalleşen dünyada geçmiş yılların popüler teknolojileri birer birer tarihe gömüldü. Bunlardan birisi de analog fotoğraf filmleri. Geçen yıl itibariyle büyük üreticilerin üretimi durdurma kararı aldığı analog filmler küllerinden doğuyor.

Küllerinden doğdu

Gerek akıllı telefonlar gerekse de dijital fotoğraf makineleri sayesinde artık analog film kullanma veya banyo yaptırma gibi alışkanlıklar tarih oldu. En azından geçen yıla kadar zira Z nesli denen teknolojiye alışık yeni nesil analog fotoğraf makinelerine ilgi duyuyor.

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Kodak geçtiğimiz haftalarda Ektachrome analog fotoğraf film serisini yeniden üretmeye başlayacağını açıklamıştı. Fujifilm de bir duyuru yaparak geçen yıl rafa kaldırdığı Neopan 100 Acros analog filmi yeniden üreteceğini belirtti.

Neopan 100 Acros siyah beyaz film geçen yıl Nisan ayında üretimden kaldırılmıştı. Yeni film ise Neopan 100 Arcos II adını taşıyor. ISO 100 analog film 120mm ve 35mm formatlarında satışa sunulacak.

Neopan 100 Arcos II ilk olarak Japonya’da piyasaya sürülüyor. Gösterilecek ilgiye göre global pazarda da satışa sunulması muhtemel. Fujifilm yeni filmin etkileyici çözünürlük, keskinlik ve detaylar sunacağını belirtiyor.

 

https://www.slashgear.com/fujifilm-resurrects-bw-film-as-millennials-turn-from-digital-to-analog-11580152/ Yorum Yaz
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loses 1 gün
Karanlık oda olayına bir çözüm bulunup daha kolay develop edilse çok kolay tekrar yaygınlaşır.
İmax bütün filmleri 35mm filme kayıtediyor ve ortalama kalite 12k ya eşdeğer olduğu söyleniyor.
Hobi için fotoğraf çekenlerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum
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crow in cornfield 1 gün
kendi karanlık odası olan biri olarak çekilecek çile değil diyorum. film geliştirme ayrı,agrandizör ile basım ayrı dert. ayrıca çok fena da maliyetli. fotoğrafınızı dijital ortamda paylaşmak için veya baskı almak için de filmi taramanız lazım .bu da bir maliyet. baban kont dur,şatoda yaşıyorsun para problemin yoktur,o zaman kullanılır.
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kraix 1 hf.
Çıkaracak ürün bulamadıklarından ticarette nostalji dönemi başlıyor malesef...
Moda sektörüne döndü hepten.
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_Kullanıcı_Adı_ 1 hf.
Son zamanlarda niye eskiye dönüş var bu firmalarda anlamış değilim.
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Fenomenon 1 hf.
benim de alasım var ama türkiye'de makineler çok pahalı. antika niyetiyle satıyorlar fiyatı geçiriyorlar. geçen sahibinden'de gördüm, adam filmli makineye 1000 $ yazmış. sadece body. herkes çok abartıyor fiyatları
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SEO-Uzmanı 1 hf.
yakında hem analog hem dijital çekim yapan kamera nesli geliyor :)
analog derken insanların aslında üzerinde fazla müdahale edemediği bir kulvar olduğu için gerçek profesyonellerin PC ekranı üzerinde hile yapamadığı bir sanat kulvarı aslında bu !
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SeKSandDoRT 1 hf.

üzgünüm ama cep telefonuyla sinema filminin çekildiği çağda analog film geçici bir heves sadece..
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kadalt 1 hf.
Ne gerek var gereksiz bi nostalji yapıyorlar, playstation da yaşanan hüsranla sonuçlanır
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iwd35 1 hf.
Aslında fotoğrafla ilgilenen her kişinin yaşaması gereken bir deneyim analog fotoğrafçılık. Tab ettirmek için fotoğraf stüdyosuna verir yaklaşık 10 gün sonra falan alırdık fotoğrafları. Keşke şimdi olsa da banyo aşamasını görebilsek, yapabilsek... Belki elimizdeki makinelerin değerini daha iyi anlarız.
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my54 1 hf.
Filmde çözünürlük olmaz ama kalite ve keskinlik olarak 35 mm'lik film ile çekilen foto kaç megapiksel e eşdeğerdir??
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.TT. 1 hf. yeni yorumcu my54
Bunun net ve kesin bir cevabı olamaz, internette aratsan sayılar çıkar karşına ama aklı başında biri atıyorum 35mm= 10mp dememeli. Ancak elindeki iki cihazı alırsın karşılaştırırsın bu daha iyi çekiyor dersin veya belirli bir sensörle karşılaştırısın detay ve ışık analizi yaparsın.
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BekirHan 1 hf. my54
Filmin nano boyuttaki matris yapısına bakmak gerekir herhalde. Işığınn düşüp renk yarattığı her bir nokta piksel gibi değerlendirilmeli. Bu arada habere çok sevindim, bu sayede analog film alırken ödediğimiz astronomik rakamlar ortadan kalkar inş.
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