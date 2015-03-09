Google Drive'ın 2GB'lık hediye alanları hesaplara tanımlanmaya başlandı

İnternet devi Google, hatırlayacağız üzere geçtiğimiz Şubat ayında Güvenli İnternet Günü için üç maddeli bir güvenlik güncellemesi sunmuş ve bu işlemi tamamlayanlara da 2GB'lık ücretsiz depolama alanı vereceğini müjdelemişti.





Google bu sözünde durarak güvenlik işlemini tamamlayan kullanıcılarına "Google Hesabınız artık daha güvenli, herşey olması gerektiği gibi" başlıklı bir e-posta yolladı ve hesaplara 2GB'lık ücretsiz hesabı tanımlamaya başladı. Google'ın açıklaması tam olarak şu şekilde;

" Güvenlik Kontrolünüzü 10 Şubat ile 17 Şubat 2015 arasında başarıyla tamamladığınız için teşekkür ederiz. Bunu yaparak, hem hesabınızı daha güvenli hale getirdiniz hem de Google Drive depolama alanınızı 2 GB daha arttırdınız. Depolama alanınızda kalıcı olarak sağlanan bu artış işleme alındı ve depolama alanı ayarları sayfanıza yansıtıldı. Depolama alanı kullanımınızı görüntülemek ve ihtiyacınız olduğunda daha fazla depolama alanı satın almak için yine bu sayfayı kullanabilirsiniz. Bu kontrolü periyodik olarak ya da hesabınız her değiştiğinde, örneğin yeni bir telefon aldığınızda veya eski dizüstü bilgisayarınızı yenisiyle değiştirdiğinizde gerçekleştirmeye özen gösterin. Çevrimiçi güvenliğinizi geliştirmeye yönelik daha fazla ipucu ve araç için Google Güvenlik Merkezi'ni ziyaret edin. "

Google hesabınızın güvenlik kontrolünü istediğiniz zaman buradan yapabilirsiniz.

https://security.google.com/settings/security/secureaccount