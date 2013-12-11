Google Drive'ın iOS uygulaması yenilendi

Google'ın tarayıcı tabanlı doküman düzenleme, görüntüleme ve toplu çalışma servisi Drive, birkaç faydalı ufak değişiklik ile iOS tarafında 2.2.0 sürümüne yükseltildi.

Uygulama yayınlanan 2.2.0 sürümüyle öncelikle öğe sıralama desteğine kavuştu. Bu sayede kullanıcılar artık servis içerisinde yer alan öğeleri dosya türlerine göre sıralanmış bir şekilde görebilecekler. Aynı zamanda dosyalar içerisinde belirli objelerin bulunması ve değiştirilmesi gibi faydalı bir özelliğe daha kavuşan Drive, birtakım hız ve kullanılabilirlik iyileştirmeleriyle de daha iyi deneyim sunmaya başladı.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamayan direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/google-drive/id507874739?l=tr&mt=8