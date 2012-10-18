Google, Exynos 5 Dual çipsete sahip 249$ fiyat etiketli Samsung Chromebook modelini duyurdu

Haber Editörü
Chrome işletim sistemini daha fazla tüketiciye ulaştırmayı planlayan Google, herkese hitap ettiğini düşündüğü Samsung üretimi yeni bir Chromebook bilgisayarı duyurdu. Güney Koreli üreticinin geçen yıl resmen duyurduğu çift çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemci ve OpenGL ES 3.0 destekli yeni nesil ARM Mali-T604 grafik birimine sahip Exynos 5 Dual (5250) çipsetinin güç verdiği ilk cihaz olan bütçe dostu Chromebook, aynı zamanda ARM'ın lisanslı Cortex-A15 mimarisinin mevcut olduğu ilk mobil aygıt olma ünvanını ele geçirdi.
11.6 inç büyüklüğünde 1366 x 768 piksel çözünürlüklü ekran, 2GB RAM, iki yıl ücretsiz 100GB Google Drive bulut depolama alanı, 16GB SSD hafıza, VGA görüntülü görüşme kamerası, SD kart slotu, çift bant Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 3.0, bir USB 3.0, iki USB 2.0 ile HDMI portlarına sahip olan 20mm kalınlığında ve 1.1 kilogram ağırlığındaki dizüstü bilgisayar, üst düzey bir malzemeden imal edilmiş olmasa da fiyat seviyesine oranla gayet iyi bir dış aksanı beraberinde getiriyor. ARM tabanlı bir işlemciyle donatılması sayesinde fan içermeyen Chromebook, 6.5 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve 10 saniyede kullanıma hazır hale geliyor.
249$'dan bugün A.B.D'de Amazon, Best Buy, Newegg ve TigerDirect, Birleşik Krallıkta ise PCWorld perakendecilerinden ön sipariş alımına başlanan Samsung Chromebook, daha önce Chrome OS'a eklenen ARM desteği ve Google'ın Kernel deposunda görünen Exynos 5 Dual kodlarına açıklık getirmiş oldu. Gayet güçlü bir donanıma sahip olan ve fiyatı oldukça aşağı çekilen yeni Chromebook'un diğer modellerin aksine çok daha geniş bir kitleye hitap etmesi bekleniyor. Cihazın 3G destekli versiyonunun 329$'dan fiyatlandırıldığını belirtelim.
http://chrome.blogspot.com/2012/10/the-new-chromebook-for-everyone.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Doğru söylüyorsun. Seçim hakkı senin elinde olmalı. O zaman sana soralım:
Chromebook kullanarak donuna kadar bilgilerini Google a mı yollamayı tercih edersin yoksa Windows kullanarak Microsoft'a yollamayı mı?
En azından seçme hakkı senin ama bak...
O zaman bende sana sorarım Çevrimdışı olarak bulut tabanlı bir sistemde ne yapabilirsin? Windows ta ne yapabilirsin? Şu soruya mantıklı bir cevap ver eyvallah diyeceğim. Windows ta çevrimiçi her türlü kontrolü yapabilirsin. Sağlam bir firewall la engellenmeyecek akış yok. Peki ya google?
2013 ilk çeyrek sonu ürünler tanıtılır ki Galaxy S IV ki Exynos 5 Dual yada Quad olur Mayısta çıkar 1 sene bile olmaz ... Tegra 4 te Hazirandan snra kullanılabilir olur çoğu cihaz Şubattaki WMC 2013 te performans testlerine tabi tutulur en geç IFA 2013 te CortexA15 tüm cihazları görme şansımız olur ...
Qualcomm Krait zaten ölü platform ama bunu anlayan insan yok ...
www.youtube.com/watch?v=ntLPcVAyNPE
Chrome OS bulut tabanlı bir sistem. şahsen donuma kadar her bilgimi google a vermeyi düşünmem. düşüneni caydırmak için elimden geleni yaparım.