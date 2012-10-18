Google, Exynos 5 Dual çipsete sahip 249$ fiyat etiketli Samsung Chromebook modelini duyurdu

Chrome işletim sistemini daha fazla tüketiciye ulaştırmayı planlayan Google, herkese hitap ettiğini düşündüğü Samsung üretimi yeni bir Chromebook bilgisayarı duyurdu. Güney Koreli üreticinin geçen yıl resmen duyurduğu çift çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemci ve OpenGL ES 3.0 destekli yeni nesil ARM Mali-T604 grafik birimine sahip Exynos 5 Dual (5250) çipsetinin güç verdiği ilk cihaz olan bütçe dostu Chromebook, aynı zamanda ARM'ın lisanslı Cortex-A15 mimarisinin mevcut olduğu ilk mobil aygıt olma ünvanını ele geçirdi.

11.6 inç büyüklüğünde 1366 x 768 piksel çözünürlüklü ekran, 2GB RAM, iki yıl ücretsiz 100GB Google Drive bulut depolama alanı, 16GB SSD hafıza, VGA görüntülü görüşme kamerası, SD kart slotu, çift bant Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 3.0, bir USB 3.0, iki USB 2.0 ile HDMI portlarına sahip olan 20mm kalınlığında ve 1.1 kilogram ağırlığındaki dizüstü bilgisayar, üst düzey bir malzemeden imal edilmiş olmasa da fiyat seviyesine oranla gayet iyi bir dış aksanı beraberinde getiriyor. ARM tabanlı bir işlemciyle donatılması sayesinde fan içermeyen Chromebook, 6.5 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve 10 saniyede kullanıma hazır hale geliyor.

249$'dan bugün A.B.D'de Amazon, Best Buy, Newegg ve TigerDirect, Birleşik Krallıkta ise PCWorld perakendecilerinden ön sipariş alımına başlanan Samsung Chromebook, daha önce Chrome OS'a eklenen ARM desteği ve Google'ın Kernel deposunda görünen Exynos 5 Dual kodlarına açıklık getirmiş oldu. Gayet güçlü bir donanıma sahip olan ve fiyatı oldukça aşağı çekilen yeni Chromebook'un diğer modellerin aksine çok daha geniş bir kitleye hitap etmesi bekleniyor. Cihazın 3G destekli versiyonu nun 329$'dan fiyatlandırıldığını belirtelim.





http://chrome.blogspot.com/2012/10/the-new-chromebook-for-everyone.html