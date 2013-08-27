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Google, Foxconn'un başa takılabilir ekranlarla ilgili patentlerini satın aldı

5 yıl
948
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11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Shady
Haber Editörü
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Google, Foxconn'un başa takılabilir ekranlarla ilgili patentlerini satın aldı

Son dönemde Android’le Microsoft’tan Apple’a ve Oracle’a kadar birçok büyük isimle patent krizine sebep olan Google, ilk tanıtıldığında büyük ses getiren ancak son dönemde geleceği ve kamuya açık alanlarda kullanımı sorgulanmaya başlanan Glass konusunda ise elini daha sıkı tutuyor.

Elektronik dünyasının önemli isimlerinden olan ve başta Apple olmak üzere birçok ismin ürünlerinin üretimini gerçekleştiren Foxconn, yaptığı açıklama ile başa takılabilir ekranlarla ilgili patentlerinin imtiyaz hakkını Google’a sattığını duyurdu. Açıklamada patentlerin ne kadarlık bir bedel karşılığında satıldığı açıklanmazken, Google cephesi de detay vermekten kaçındı.

Patentlerin şimdilik Google Glass ile bağlantılı olduğu düşünülse de önümüzdeki dönemde patentlerin yeni cihazlara kapı açabilme ihtimali bulunmuyor değil.


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daedlus 5 yıl
Çoğu ülke bu ürünü yasaklayabilir,özel hayatın gizliliğini ihlal edebilir kamerası ile.
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MustafaPasam 5 yıl
göz numarası durmayanlar kullanmasın hiç bunu
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Nokia Specialist 5 yıl
Ve Apple dan iglasses gelir
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CONTAGIOUS 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Ve Apple dan iglasses gelir





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Gordon Freedos 5 yıl
Teknolojinin hizina ve modasina yetismek cok zor. Bu tur haberleri okudukca insan heyecanlaniyor.
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Binary_ 5 yıl
Keşke şu Google Glass'lar hemen çıksa. Çok ciddiyim denemek istiyorum. Gerçi şu anlık benim hayatıma pek bir faydası olmayacak ama insan yeni teknolojileri görmek istiyor.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
şimdiden biri iGlass'ın patentini alsın :D
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CONTAGIOUS 5 yıl
google'yi nekadar sevsemde gerek coderler için google code, gerek zeki insanlar için bilim fuarları düzenlesede... Birgün google hepimizin özel hayatını bitirecek buna adım gibi eminim.GErek androidler telefonumuzun ip adresi ve rehberinize kadar gerek arama motoru ile aradığınız herşeye kadar sizi izliyor birde bunun içine gözlikde girerse ?
1 Yanıt Yanıtla +3
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Bytekno 5 yıl CONTAGIOUS
okanbahadir

google'yi nekadar sevsemde gerek coderler için google code, gerek zeki insanlar için bilim fuarları düzenlesede... Birgün google hepimizin özel hayatını bitirecek buna adım gibi eminim.GErek androidler telefonumuzun ip adresi ve rehberinize kadar gerek arama motoru ile aradığınız herşeye kadar sizi izliyor birde bunun içine gözlikde girerse ?

komplo teorisi gibi yorum be




ama bir yandanda haklı
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swat882 5 yıl
go pro?
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MytHoLoG 5 yıl swat882
swat882

go pro?

go pro kamera... Haberde kafaya takılan ekran patentini aldı denilmiş.
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