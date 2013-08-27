Google, Foxconn'un başa takılabilir ekranlarla ilgili patentlerini satın aldı

Son dönemde Android’le Microsoft’tan Apple’a ve Oracle’a kadar birçok büyük isimle patent krizine sebep olan Google, ilk tanıtıldığında büyük ses getiren ancak son dönemde geleceği ve kamuya açık alanlarda kullanımı sorgulanmaya başlanan Glass konusunda ise elini daha sıkı tutuyor.

Elektronik dünyasının önemli isimlerinden olan ve başta Apple olmak üzere birçok ismin ürünlerinin üretimini gerçekleştiren Foxconn, yaptığı açıklama ile başa takılabilir ekranlarla ilgili patentlerinin imtiyaz hakkını Google’a sattığını duyurdu. Açıklamada patentlerin ne kadarlık bir bedel karşılığında satıldığı açıklanmazken, Google cephesi de detay vermekten kaçındı.

Patentlerin şimdilik Google Glass ile bağlantılı olduğu düşünülse de önümüzdeki dönemde patentlerin yeni cihazlara kapı açabilme ihtimali bulunmuyor değil.