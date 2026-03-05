Giriş
    ABD’li teknoloji devleri yapay zeka için kendi enerjilerini üretecek

    Microsoft, Amazon, Google ve Meta gibi şirketler yapay zeka veri merkezleri için kendi enerjilerini sağlayarak Amerikalıların elektrik faturalarının artmasını önleme taahhüdü verdi.

    ABD’li teknoloji devleri kendi enerjilerini üretecek Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftaki çağrısının ardından Enerji Bakanı Chris Wright ile birlikte Google, Meta, Amazon, Microsoft, OpenAI, xAI ve Oracle yöneticilerini Beyaz Saray’da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında bir araya getirdi. Bu kapsamda Microsoft, Amazon, Google ve Meta gibi teknoloji devleri, yapay zeka veri merkezleri için gereken enerji ihtiyacını kendi kaynaklarından karşılama sözü verdi.

    Devler kendi enerjilerini üretecek

    Trump, milyonlarca Amerikalının elektrik faturalarını düşürmeyi amaçlayan “Fatura Ödeyenleri Koruma Taahhüdü” kapsamında tarihi bir adım atıldığını söyledi. Başkan, şirketlerin yapay zeka veri merkezleri için ilave enerji üretim maliyetlerinin tamamını üstleneceğini vurgulayarak bunun Amerikalılar için elektrik fiyatlarının artmayacağı anlamına geldiğini belirtti.

    Şirketlerin beş temel taahhütte bulunduğu bildirildi. Bunlardan ilki yapay zeka projeleri için ihtiyaç duyulan tüm enerjiyi sağlamak veya bunun bedelini ödemek ve mümkünse yeni enerji santralleri kurarak şebeke kapasitesini artırmak. Bu sayede elektrik doğrudan şebekeden çekilmek yerine şirketler tarafından üretilecek ve hatta ihtiyaç fazlası kapasite düşük fiyatlarla şebekeye satılabilecek.

    İkinci olarak, mevcut elektrik dağıtım altyapısının iyileştirilmesi ve ek enerji taleplerinin karşılanması için gerekli tüm maliyetler şirketler tarafından üstlenilecek. Üçüncü taahhüt ise yeni kapasite yatırımlarının finansmanı için kamu hizmeti şirketleriyle ayrı tarife yapıları üzerinde anlaşma sağlanması.

    Dördüncü olarak şirketler, faaliyet gösterdikleri yerel topluluklara yatırım yapacak, iş gücü geliştirme programları ve yeni istihdam imkânları sunacak. Son olarak, şirketler altyapılarını kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yerel şebekelere yedek güç sağlayacak, böylelikle önemli miktarda yedek kapasite oluşacak.

    Bazı katılımcılar, özellikle Amazon, Google ve Meta, bu taahhütlerini duyurmak için eş zamanlı basın bültenleri yayımlayarak hem katılımlarını öne çıkardı hem de veri merkezi inşaatlarının olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik diğer politikalarını vurguladı.

    Ancak bu girişim bağlayıcı bir anlaşma niteliği taşımıyor. Uygulamanın denetimi veya taahhütleri yerine getirmeyen şirketlere uygulanacak bir ceza mekanizması öngörülmemiş durumda.

    Kaynakça https://www.engadget.com/ai/big-tech-companies-agree-to-not-ruin-your-electric-bill-with-ai-data-centers-230102956.html https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/03/fact-sheet-president-donald-j-trump-advances-energy-affordability-with-the-ratepayer-protection-pledge/
