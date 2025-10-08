OpenAI’ın yaptığı anlaşmalar 1 trilyon doları aştı: Rakamlar çılgınca

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka devrimi için devasa bir altyapı kurmaya çalışan OpenAI, sadece 2025 yılı içinde 1 trilyon doları aşan bilgi işlem gücü anlaşmalarına imza attı. Şirket, Nvidia, AMD, Oracle ve CoreWeave gibi devlerle yaptığı uzun vadeli anlaşmalarla ChatGPT ve Sora gibi modellerini çalıştırmak için önümüzdeki on yıl boyunca 20 gigawatt’tan fazla bilişim kapasitesine erişim sağlayacak. Bu miktar, yaklaşık 20 nükleer reaktörün enerji üretimine eşdeğer bir güç anlamına geliyor.

OpenAI yöneticilerinin tahminlerine göre 1 GW’lık yapay zeka bilişim kapasitesinin kurulumu bugünkü fiyatlarla yaklaşık 50 milyar dolara mal oluyor. Bu da şirketin toplamda 1 trilyon dolarlık yatırım taahhüdü altına girdiğini gösteriyor.

Anlaşmalar OpenAI’ı ezebilir

Ancak bu miktar, OpenAI’ın mevcut gelirlerinin çok üzerinde ve şirketin bu yatırımları nasıl finanse edeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor. OpenAI’ın sadece bu yıl içinde 10 milyar dolar zarar edebileceği belirtiliyor. AI şirketlerinin yüzde 95’inden fazlası net kazanç elde edemiyor.

OpenAI, altyapı, çipler ve yetenekler için nakit harcıyor, ancak bu büyük planları finanse etmek için gereken sermayeye sahip değil.

Financial Times'ın hesaplamalarına göre Nvidia ile yapılan anlaşmanın değeri 500 milyar dolara, AMD ile yapılanın ise 300 milyar dolara kadar çıkabilir. Benzer şekilde Oracle’ın payı 300 milyar dolar, CoreWeave’in ise 22 milyar dolar seviyesinde.

Tam Boyutta Gör Bu dev anlaşmalar aynı zamanda finansal olarak da karmaşık bir yapı oluşturuyor. OpenAI, bu süreçte yalnızca yonga üreticileriyle değil, aynı zamanda veri merkezi ve altyapı şirketleriyle döngüsel yatırım ilişkileri kurdu. Örneğin, Nvidia hem OpenAI’ın tedarikçisi hem de yatırımcısı konumunda. AI dünyasındaki bu garip ilişkiyi bugünkü ayrı bir haberimizde detaylıca elde almıştık. Tekrara düşmemek için burada o konuya değinmeyeceğiz. İlgili haberimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

OpenAI ve AMD arasında garip anlaşma: AI dünyasında neler oluyor? 6 sa. önce eklendi

Ancak özetlemek gerekirse; AI dünyasındaki hemen hemen her şirket ya birbirinin tedarikçisi, ya yatırımcısı ya da ikisi birden. Dolayısıyla yapılan anlaşmalar sadece tarafları değil, diğer AI şirketlerinin hisselerini de artırıyor. Bu türden ilişkiler analistler ve uzmanlar tarafından “yapay zeka balonu” riskini büyüten gelişmeler olarak yorumlanıyor.

Tam Boyutta Gör Peki bu karmaşık ilişkiler ne zaman bitecek? Açıkçası bunu kimse bilmiyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, hafta başında yaptığı açıklamada “kârlı hale gelmenin en önemli 10 endişesi arasında yer almadığını” söylerken “Ancak elbette bir gün çok karlı olmamız gerekecek ve bunu başaracağımıza inanıyoruz ve sabırlıyız. Şu anda yatırım ve büyüme aşamasındayız” ifadelerini kullandı.

Dolayısıyla OpenAI’ın sermaye artırımları ve borçlanma yoluna gitmeye devam etmesi bekleniyor. Bunlarla birlikte OpenAI’ın mevcut planı ise ChatGPT kullanıcı sayısını iki katına çıkarmak ve yeni yapay zeka ürünleriyle gelirini mevcut 12 milyar dolardan katbekat artırmak. Şirketin halihazırda haftalık 800 milyon kullanıcısı var.

OpenAI’ın bu taahhütleri yerine getirip getiremeyeceğini zaman gösterecek. Ancak şüphesiz bir gerçek var; Şirket, daha önce hiçbir şirketin yapmadığı kadar sermaye yoğun bir iş yapıyor. ABD finans dünyasında hiçbir dönemde bu kadar kısa süreli sermaye akışı özel bir şirkete yapılmadı. Google ve Microsoft bile bu kadar sermaye yoğun çalışmadı.

OpenAI’ın bu kadar büyük bir yükü kaldırabilmesi artık sadece teknolojiyle değil, finansla da ilgili bir mücadeleye dönüşüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

OpenAI’ın yaptığı anlaşmalar 1 trilyon doları aştı: Rakamlar çılg

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: