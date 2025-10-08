OpenAI’ın yaptığı anlaşmalar 1 trilyon doları aştı: Rakamlar çılgınca

OpenAI yöneticilerinin tahminlerine göre 1 GW’lık yapay zeka bilişim kapasitesinin kurulumu bugünkü fiyatlarla yaklaşık 50 milyar dolara mal oluyor. Bu da şirketin toplamda 1 trilyon dolarlık yatırım taahhüdü altına girdiğini gösteriyor.
Anlaşmalar OpenAI’ı ezebilir
Ancak bu miktar, OpenAI’ın mevcut gelirlerinin çok üzerinde ve şirketin bu yatırımları nasıl finanse edeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor. OpenAI’ın sadece bu yıl içinde 10 milyar dolar zarar edebileceği belirtiliyor. AI şirketlerinin yüzde 95’inden fazlası net kazanç elde edemiyor.
OpenAI, altyapı, çipler ve yetenekler için nakit harcıyor, ancak bu büyük planları finanse etmek için gereken sermayeye sahip değil.
Financial Times'ın hesaplamalarına göre Nvidia ile yapılan anlaşmanın değeri 500 milyar dolara, AMD ile yapılanın ise 300 milyar dolara kadar çıkabilir. Benzer şekilde Oracle’ın payı 300 milyar dolar, CoreWeave’in ise 22 milyar dolar seviyesinde.
Ancak özetlemek gerekirse; AI dünyasındaki hemen hemen her şirket ya birbirinin tedarikçisi, ya yatırımcısı ya da ikisi birden. Dolayısıyla yapılan anlaşmalar sadece tarafları değil, diğer AI şirketlerinin hisselerini de artırıyor. Bu türden ilişkiler analistler ve uzmanlar tarafından “yapay zeka balonu” riskini büyüten gelişmeler olarak yorumlanıyor.
Dolayısıyla OpenAI’ın sermaye artırımları ve borçlanma yoluna gitmeye devam etmesi bekleniyor. Bunlarla birlikte OpenAI’ın mevcut planı ise ChatGPT kullanıcı sayısını iki katına çıkarmak ve yeni yapay zeka ürünleriyle gelirini mevcut 12 milyar dolardan katbekat artırmak. Şirketin halihazırda haftalık 800 milyon kullanıcısı var.
OpenAI’ın bu taahhütleri yerine getirip getiremeyeceğini zaman gösterecek. Ancak şüphesiz bir gerçek var; Şirket, daha önce hiçbir şirketin yapmadığı kadar sermaye yoğun bir iş yapıyor. ABD finans dünyasında hiçbir dönemde bu kadar kısa süreli sermaye akışı özel bir şirkete yapılmadı. Google ve Microsoft bile bu kadar sermaye yoğun çalışmadı.
OpenAI’ın bu kadar büyük bir yükü kaldırabilmesi artık sadece teknolojiyle değil, finansla da ilgili bir mücadeleye dönüşüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster