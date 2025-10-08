Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI’ın yaptığı anlaşmalar 1 trilyon doları aştı: Rakamlar çılgınca

    OpenAI, Nvidia, AMD ve Oracle’la yaptığı dev anlaşmalarla 1 trilyon dolarlık bilişim yatırımı planlıyor. Şirket, yapay zeka için 20 nükleer reaktör gücüne denk kapasite kuracak.

    OpenAI’ın yaptığı anlaşmalar 1 trilyon doları aştı: Rakamlar çılg Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka devrimi için devasa bir altyapı kurmaya çalışan OpenAI, sadece 2025 yılı içinde 1 trilyon doları aşan bilgi işlem gücü anlaşmalarına imza attı. Şirket, Nvidia, AMD, Oracle ve CoreWeave gibi devlerle yaptığı uzun vadeli anlaşmalarla ChatGPT ve Sora gibi modellerini çalıştırmak için önümüzdeki on yıl boyunca 20 gigawatt’tan fazla bilişim kapasitesine erişim sağlayacak. Bu miktar, yaklaşık 20 nükleer reaktörün enerji üretimine eşdeğer bir güç anlamına geliyor.

    OpenAI yöneticilerinin tahminlerine göre 1 GW’lık yapay zeka bilişim kapasitesinin kurulumu bugünkü fiyatlarla yaklaşık 50 milyar dolara mal oluyor. Bu da şirketin toplamda 1 trilyon dolarlık yatırım taahhüdü altına girdiğini gösteriyor.

    Anlaşmalar OpenAI’ı ezebilir

    Ancak bu miktar, OpenAI’ın mevcut gelirlerinin çok üzerinde ve şirketin bu yatırımları nasıl finanse edeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor. OpenAI’ın sadece bu yıl içinde 10 milyar dolar zarar edebileceği belirtiliyor. AI şirketlerinin yüzde 95’inden fazlası net kazanç elde edemiyor.

    OpenAI, altyapı, çipler ve yetenekler için nakit harcıyor, ancak bu büyük planları finanse etmek için gereken sermayeye sahip değil.

    Financial Times'ın hesaplamalarına göre Nvidia ile yapılan anlaşmanın değeri 500 milyar dolara, AMD ile yapılanın ise 300 milyar dolara kadar çıkabilir. Benzer şekilde Oracle’ın payı 300 milyar dolar, CoreWeave’in ise 22 milyar dolar seviyesinde.

    OpenAI’ın yaptığı anlaşmalar 1 trilyon doları aştı: Rakamlar çılg Tam Boyutta Gör
    Bu dev anlaşmalar aynı zamanda finansal olarak da karmaşık bir yapı oluşturuyor. OpenAI, bu süreçte yalnızca yonga üreticileriyle değil, aynı zamanda veri merkezi ve altyapı şirketleriyle döngüsel yatırım ilişkileri kurdu. Örneğin, Nvidia hem OpenAI’ın tedarikçisi hem de yatırımcısı konumunda. AI dünyasındaki bu garip ilişkiyi bugünkü ayrı bir haberimizde detaylıca elde almıştık. Tekrara düşmemek için burada o konuya değinmeyeceğiz. İlgili haberimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Ancak özetlemek gerekirse; AI dünyasındaki hemen hemen her şirket ya birbirinin tedarikçisi, ya yatırımcısı ya da ikisi birden. Dolayısıyla yapılan anlaşmalar sadece tarafları değil, diğer AI şirketlerinin hisselerini de artırıyor. Bu türden ilişkiler analistler ve uzmanlar tarafından “yapay zeka balonu” riskini büyüten gelişmeler olarak yorumlanıyor.

    OpenAI’ın yaptığı anlaşmalar 1 trilyon doları aştı: Rakamlar çılg Tam Boyutta Gör
    Peki bu karmaşık ilişkiler ne zaman bitecek? Açıkçası bunu kimse bilmiyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, hafta başında yaptığı açıklamada “kârlı hale gelmenin en önemli 10 endişesi arasında yer almadığını” söylerken “Ancak elbette bir gün çok karlı olmamız gerekecek ve bunu başaracağımıza inanıyoruz ve sabırlıyız. Şu anda yatırım ve büyüme aşamasındayız” ifadelerini kullandı.

    Dolayısıyla OpenAI’ın sermaye artırımları ve borçlanma yoluna gitmeye devam etmesi bekleniyor. Bunlarla birlikte OpenAI’ın mevcut planı ise ChatGPT kullanıcı sayısını iki katına çıkarmak ve yeni yapay zeka ürünleriyle gelirini mevcut 12 milyar dolardan katbekat artırmak. Şirketin halihazırda haftalık 800 milyon kullanıcısı var.

    OpenAI’ın bu taahhütleri yerine getirip getiremeyeceğini zaman gösterecek. Ancak şüphesiz bir gerçek var; Şirket, daha önce hiçbir şirketin yapmadığı kadar sermaye yoğun bir iş yapıyor. ABD finans dünyasında hiçbir dönemde bu kadar kısa süreli sermaye akışı özel bir şirkete yapılmadı. Google ve Microsoft bile bu kadar sermaye yoğun çalışmadı.

    OpenAI’ın bu kadar büyük bir yükü kaldırabilmesi artık sadece teknolojiyle değil, finansla da ilgili bir mücadeleye dönüşüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kredi kartına para gönderme vaporısateur spray ne demek ghost of tsushima türkçe yama abs devreye girince fren tutmuyor ford fiesta 1.4 benzinli

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5
    Monster Abra A5
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum