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Google Glass için bir yaratık vurma oyunu hazırlanıyor

5 yıl
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8
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Glass için bir yaratık vurma oyunu hazırlanıyor

Kimilerine göre geçen yılın en önemli icadı sayılan kimilerine göre de geleceği olmayan bir cihaz olarak gösterilen Google Glass akıllı gözlüğü, geliştirici desteğini artırarak devam ettiriyor. 

Bugüne kadar pek çok popüler uygulamanın geliştiricisi, Google Glass ile uyumlu versiyonlar için çalışmalarını sürdürüyor. Bunların yanına bir yaratık vurma oyunu da katılacak.

Geliştirici Sean McCracken tarafından yapılan duyuruda, 3D Space Invaders ve Missile Command oyunlarının harmanlayan bir yapımın geliştirme aşamasında olduğu açıklandı.

PSYCLOPs adındaki yapım şu anda Google Glass üzerinde deneniyor ve test videoları da YouTube üzerinden yayınlanıyor. Videolarda oyunun takılmalar yaşadığı görülse de Cracken, Google Glass üzerinde çok akıcı çalışacağının sözünü veriyor.

Söz konusu gözlük olunca elbette kontroller de farklılaşıyor. Kullanıcı kafasını sağa veya sola çevirerek hedefleme yapabiliyor ve ateş ediyor. Oyun hakkında fazla bilgi bulunmazken, geliştiriciler için bir test APK'sı da yayınlanmış durumda.

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Lil Bloodred Ridin Hood 5 yıl
gerçektende güzel türkiyeye gelse denemek isterim
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Nokia Specialist 5 yıl
Google nose gibi olmasın
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einhander 5 yıl
google glass umarım başarıyı yakalar umarım dahada gelişir
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DH Misafiri 5 yıl
Bir şeye benzetemedim.
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carter 5 yıl
Google Glass ile oyunlar yeni bir boyut kazanabilir. İlerleyen yıllarda kendimizi bir savaşın içinde bile bulabiliriz.
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BrainDamaged 5 yıl
Bunu sokakta oynayacaksın etraftakiler deli sanar.
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Puzzles 5 yıl
Çok iyi
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CertificatedStaff 5 yıl
Vay anasını oyun baya güzele benziyor bitanede bize almak lazım ama işte...
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