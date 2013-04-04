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Google, Gmail'i güncelleyerek otomatik tamamlama özelliğini geliştirdi

6 yıl
668
1
Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google, Gmail'i güncelleyerek otomatik tamamlama özelliğini geliştirdi

Google, popüler mail servisi Gmail'i güncelleyerek kullanıcılarına daha gelişmiş bir otomatik tamamlama özelliğini sunmaya başladı.

Güncellemeyle birlikte Gmail kullanıcıları artık mail gönderirken, potansiyel alıcıları profil fotoğraflarıyla birlikte görecek. Ayrıca bu potansiyel alıcılar, sıralarken en sık kullanılan kişiler listenin üst kısmında yer verecek. Tüm bunlara ek olarak hesap içerisinde yapılan aramalarda kullanılan terimler, otomatik tamamlama seçenekleri arasında da yer alacak. 

Servisin otomatik tamamlama özelliğini geliştiren bu güncelleme, birkaç gün içerisinde tüm Gmail kullanıcılarının beğenisine sunulmuş olacak.   

https://plus.google.com/u/0/+Gmail/posts Yorum Yaz
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