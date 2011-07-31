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Google+ Hangouts artık canlı YouTube videolarını grupça izlemeye imkan tanıyacak

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın henüz bir aylık olan sosyal ağı Google+ bilindiği gibi arkadaşlarınızı ekleyerek paylaşım yaptığınız Circles-Daireler, seçtiğiniz alana göre haber alabildiğiniz ve paylaşabildiğiniz Sparks-Konular ve videolu görüşme odaları Hangouts'dan oluşuyordu. Google şimdi Hangouts özelliğini biraz daha geliştiriyor.

Artık Google+ kullanıcıları Hangouts'da sohbet ederken YouTube'dan canlı videoları on kişiye kadar grup halinde izleyebiliyor. YouTube Live ürün şefi Brandon Badger GigaOM sitesine yaptığı açıklamada şimdilik kullanımı biraz zor olan hizmetin ilerleyen aylarda farklı araçlarla daha kolay kullanılabileceğini açıkladı.

GigaOM sitesi Hanoguts'da canlı video izleyebilmek için şu beş adımı hazırlamış:

Google+'da Hanoguts oturumu başlatılarak arkadaşlar davet ediliyor. Ardından tarayıcının ayrı bir sekmesinde YouTube.com/Live adresine girilerek canlı bir akış seçiliyor. Akıştaki videonun ID'si paylaşım kodunun içinden bulunarak Hangouts'daki arama kutusuna giriliyor ve canlı yayın başlıyor. 

Google yeni özelliği için hem Google+'a YouTube Live araçları hem de YouTube Live'a Hangouts araçları ekleyecek. Böylece YouTube Live'da canlı bir yayını hangi arkadaşlarınızın izlediğini görebilecek ve hesabınızda paylaşabileceksiniz. Facebook'ta şu an kullanılan video paylaşım özelliği Google+ ile bir adım ileriye taşınmış olacak.


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SEO-Uzmanı 7 yıl
google+ içinde Grup olayını oluşmadığı sürece ; GOOGLE+ ölü doğmuş bir yatırımdır. !
umarz en kısa sürede bu eksiklik giderilir
çünkü ben bile kendi mesleğimle ilgili çevreyinin büyük bir kısmını Facebook grup ortamlarında tanıştığım kişilerle işimi ve çevremi ciddi oranlarda büyüttüm !
eğer google+ sadece tanıdıklarınızı ekleyebileceğiniz kapalı kutu bir sistem olucak ise
facebookun yanında bile geçemez !
şu an google un en büyük hatası eski google grup sistemini bir türlü google+ a adapte edememesi !
çünkü google gruplar bir mail grup sistemi temeli üzerine belli kurallar içeren bir sistem bu
bu açıdan sosyal ağ grup kurallarına göre adapte edilmesi lazım !
bunu yapamazsa GOOGLE+ kısaca bir zaman kaybından başka hiç bir şey olmaz ! :(
umarım google bu sorunu bir şekliyle aşar !!!
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Puskév 7 yıl
kız güzelmiş
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Jezxy 7 yıl
Canlı Videomu :) Vayyy Yeni Lig TV. Dsmart Geliyor :) Gooooogle + ' ya
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Recharged 7 yıl
Akıllı bir atılım bu gibi duruyor.
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Bl00dyHell 7 yıl
Google, Google+ için gerçekten çok çalışıyor.Karşılığını alacaktır umarım
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Klasör.:X:. 7 yıl
çok gerekli bir özellik mi yoksa yorgunluktan çok gereksiz olduğunu mu düşünüyorum...
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