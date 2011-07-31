Google+ Hangouts artık canlı YouTube videolarını grupça izlemeye imkan tanıyacak

Google'ın henüz bir aylık olan sosyal ağı Google+ bilindiği gibi arkadaşlarınızı ekleyerek paylaşım yaptığınız Circles-Daireler, seçtiğiniz alana göre haber alabildiğiniz ve paylaşabildiğiniz Sparks-Konular ve videolu görüşme odaları Hangouts'dan oluşuyordu. Google şimdi Hangouts özelliğini biraz daha geliştiriyor.





Artık Google+ kullanıcıları Hangouts'da sohbet ederken YouTube'dan canlı videoları on kişiye kadar grup halinde izleyebiliyor. YouTube Live ürün şefi Brandon Badger GigaOM sitesine yaptığı açıklamada şimdilik kullanımı biraz zor olan hizmetin ilerleyen aylarda farklı araçlarla daha kolay kullanılabileceğini açıkladı.





GigaOM sitesi Hanoguts'da canlı video izleyebilmek için şu beş adımı hazırlamış:





Google+'da Hanoguts oturumu başlatılarak arkadaşlar davet ediliyor. Ardından tarayıcının ayrı bir sekmesinde YouTube.com/Live adresine girilerek canlı bir akış seçiliyor. Akıştaki videonun ID'si paylaşım kodunun içinden bulunarak Hangouts'daki arama kutusuna giriliyor ve canlı yayın başlıyor.





Google yeni özelliği için hem Google+'a YouTube Live araçları hem de YouTube Live'a Hangouts araçları ekleyecek. Böylece YouTube Live'da canlı bir yayını hangi arkadaşlarınızın izlediğini görebilecek ve hesabınızda paylaşabileceksiniz. Facebook'ta şu an kullanılan video paylaşım özelliği Google+ ile bir adım ileriye taşınmış olacak.