Google+ Hangouts üçüncü parti yazılımlara açık olacak

Google’ın yeni sosyal ağı için planladığı yenilikler bir bir ortaya çıkıyor. Tüm Google hizmetlerinin Google+ odaklı olacağı iddiasından sonra bu kez üçüncü parti uygulamalara geliştiricilere sevindirici haberler geldi.





Google+ hizmeti bilindiği gibi kullanıcının farklı kişilerle farklı içerikler paylaşmasına olanak veren Daireler-Circles, belirlediği konularla ilgili içeriklere ulaşarak paylaşım yapmasını sağlayan Konular-Sparks ve görüntülü sohbet odaları Hangouts olmak üzere üç önemli özellik sunuyor.





Bunlardan özellikle Hangouts dışarıya açılmak için en ideali gibi görünüyordu ve Google’da bunu doğruladı. Çünkü Hangouts geleneksel bir videolu görüşme veya görüntülü iş görüşmesi yapmak yerine birden fazla kişiyle çok rahatlıkla ücretsiz konferans görüşme yapmaya olanak veriyor.





Google Gerçek Zamanlı İletişim Teknik Şefi Justin Uberti blogunda yayınladığı bir gönderide, Hangouts özelliğiyle etkileşime geçmek için gerekli spesifikasyonlar üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Bunun anlamı üçüncü parti uygulama geliştiricileri örneğin mobil istemciler gibi yazılımlar geliştirebilecek.





Bu hamle Hangouts’u zirveye taşıyabilir. Çünkü Skype gibi premium üyelik gerektirmiyor, plugin olmadan tüm tarayıcılarda direkt olarak çalışabiliyor. Facebook’un Skype ile yapmak istediğini Google çoktan hayata geçirdi. Üstüne üstlük üçüncü parti uygulama geliştiricilere de kapı açıldığında Google+’ın rakiplerine her alanda korku salacağı şimdiden görülüyor. Ancak zaman ne gösterecek bilinmez.