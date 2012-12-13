Google Maps, sonunda App Store'da

Apple'ın iOS 6 ile kullanıma sunduğu haritalar servisinin istenilen deneyimin çok altında kalması ile birçok iOS kullanıcısının mumla aradığı ve 5 senedir iOS'in vazgeçilmezlerinden olan Google Maps, sonunda bağımsız olarak App Store'daki yerini aldı.

iOS için Google Maps, iOS 5 ve önceki sürümlerde yer alan yerleşik uygulamayla yapılabilenlerden çok daha fazlasını sunuyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise sesli turn-by-turn navigasyon desteği. Google normalde Android'de uzun süredir bu sesli navigasyon desteği sunmasına rağmen iOS'de buna yer vermemesi, iddialara göre, Apple'ın yerleşik Google Maps uygulamasını sistemden çıkarmasının temel sebeplerinden biriydi.

Mekan araması yapabilme, StreetView, Navigasyon desteği, yeni arayüzü ile Google'ın "yepyeni Google Maps deneyimi yaşayacaksınız" dediği iOS için Google Maps, birçok App Store'da ücretsiz olarak yayınlanırken; bu mağazalar arasında şimdilik App Store Türkiye bulunmuyor. Fakat, uygulamanın Türkçe dil desteği sunuyor olmasından ötürü ilerleyen saatler / günler içerisinde App Store Türkiye'de yerini alması muhtemel görünüyor.

Google Maps'in App Store Amerika'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.