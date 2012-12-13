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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Maps, sonunda App Store'da

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
5,1b
1
128
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Google Maps, sonunda App Store'da
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Apple'ın iOS 6 ile kullanıma sunduğu haritalar servisinin istenilen deneyimin çok altında kalması ile birçok iOS kullanıcısının mumla aradığı ve 5 senedir iOS'in vazgeçilmezlerinden olan Google Maps, sonunda bağımsız olarak App Store'daki yerini aldı.

iOS için Google Maps, iOS 5 ve önceki sürümlerde yer alan yerleşik uygulamayla yapılabilenlerden çok daha fazlasını sunuyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise sesli turn-by-turn navigasyon desteği. Google normalde Android'de uzun süredir bu sesli navigasyon desteği sunmasına rağmen iOS'de buna yer vermemesi, iddialara göre, Apple'ın yerleşik Google Maps uygulamasını sistemden çıkarmasının temel sebeplerinden biriydi.

Mekan araması yapabilme, StreetView, Navigasyon desteği, yeni arayüzü ile Google'ın "yepyeni Google Maps deneyimi yaşayacaksınız" dediği iOS için Google Maps, birçok App Store'da ücretsiz olarak yayınlanırken; bu mağazalar arasında şimdilik App Store Türkiye bulunmuyor. Fakat, uygulamanın Türkçe dil desteği sunuyor olmasından ötürü ilerleyen saatler / günler içerisinde App Store Türkiye'de yerini alması muhtemel görünüyor.

Google Maps'in App Store Amerika'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Google Maps, sonunda App Store'da
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Google Maps, sonunda App Store'da
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Google Maps, sonunda App Store'da
Tam Boyutta Gör
Google Maps, sonunda App Store'da
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behchat 6 yıl en beğenilen
Çakal Google, uygulamayı çıkarmak için Apple ın bu olaydan iyice yıpranmasını ve insanların Google ın kıymetini anlamasını bekledi. Güzel hareket.
1 Yanıt Yanıtla +30
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Kuntiz07 6 yıl
Hic de bu iOS vs Android muhabbetini sevmem ama..

@9to5mac: Google admits that Google Maps for iPhone better than Android version, says more features… t.co/...

"Google, iOS icin yaptigi Google Maps'in Android icin olanindan daha iyi oldugunu kabul etti" diyor..

Demekki iOS tarafindaki musteri sayisi ve kullanimi cok daha ciddi ki bu tarafa daha cok onem veriyorlar kendi sahip olduklari yazilim platformu yerine :)

Bu arada bu google maps iyi olansa, android kullanan arkadaslara uzuldum, cunku bana o kadar agir ve karisik geldi ko, iOS'a entegre olan google maps'deki hizli ve basit kullanim bence yok bu app'de..
Hic de bu iOS vs Android muhabbetini sevmem ama..@9to5mac: Google admits that Google Maps for iPhone better than Android version, says more features…...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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ti7800 6 yıl
eee, bükemediğin eli öpeceksin.
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DH Misafiri 6 yıl
ne zaman gelecek bu arkadas ya
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Opium Mar 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ne zaman gelecek bu arkadas ya

bi an başlığı görünce heyecanlandım.
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artofevil 6 yıl
Tr storeda goren var mi?
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emryrgc 6 yıl artofevil
artofevil
Tr storeda goren var mi?


Halen yok
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samços 6 yıl
Evet ben none seçeneğini seçerek indirdim ve kullanmaya başladım.
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Thathurts 6 yıl samços
samços

Evet ben none seçeneğini seçerek indirdim ve kullanmaya başladım.

Bende aynı şekilde hallettim açıklayan arkadaşa repini verdim : )
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sariugur 6 yıl
Thathurts
sariugur TR Storeda yok diye üzülmeyin, telefonunuzdan ufak bir ayar ile yükleyebilirsiniz: 1- App Storeu açın, alttan Öne Çıkanlar kısmına gelin. 2- Apple Kimliğine dokunup Apple Kimliğini Gösteri seçin. 3- Ülke/Bölge kısmından en tepedeki United Statesi seçerek lisans anlaşmasını(ingilizce) kabul edin. Bu aşamadan sonra App Store ingilizce gözükecektir, korkmayın :) 4- Orda Free Apps kısmında ilk sırada Google Maps var zaten, onu yükleyin ve açın. Google(Gmail) hesabınız ile giriş yapıp kullanabilirsiniz detaylı olarakta. Tebrikler Google Mapsiniz var artık ;) daha sonra yine 1. adımdan başlayarak App Store hesabınızın ülke bilgisini Türkiye olarak değiştirip yine Türkçe olarak kullanmaya devam edebilirsiniz ;)
kredi kartı bilgilerim USA için tutmuyormuş çokta umrumdaydı aptal amerikan mağzası işte.. TÜRKİYEmin çıkarmasını bekleyeceğim şimdilik IGO TURKEY ile devam

kredi kartı bilgisi girmene gerek yokki, en alttaki None seçeneği ile boş bırakabilirsin...
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Gaara34 6 yıl sariugur
sariugur

Thathurts

sariugur TR Storeda yok diye üzülmeyin, telefonunuzdan ufak bir ayar ile yükleyebilirsiniz: 1- App Storeu açın, alttan Öne Çıkanlar kısmına gelin. 2- Apple Kimliğine dokunup Apple Kimliğini Gösteri seçin. 3- Ülke/Bölge kısmından en tepedeki United Statesi seçerek lisans anlaşmasını(ingilizce) kabul edin. Bu aşamadan sonra App Store ingilizce gözükecektir, korkmayın :) 4- Orda Free Apps kısmında ilk sırada Google Maps var zaten, onu yükleyin ve açın. Google(Gmail) hesabınız ile giriş yapıp kullanabilirsiniz detaylı olarakta. Tebrikler Google Mapsiniz var artık ;) daha sonra yine 1. adımdan başlayarak App Store hesabınızın ülke bilgisini Türkiye olarak değiştirip yine Türkçe olarak kullanmaya devam edebilirsiniz ;)
kredi kartı bilgilerim USA için tutmuyormuş çokta umrumdaydı aptal amerikan mağzası işte.. TÜRKİYEmin çıkarmasını bekleyeceğim şimdilik IGO TURKEY ile devam


kredi kartı bilgisi girmene gerek yokki, en alttaki None seçeneği ile boş bırakabilirsin...


Ben öyle bi seçenek göremedim.
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Zordion 6 yıl
iPad uyumlu degil, guncellenmeli. Apple kendi haritalari ile buyuk bir hata yapmistir.
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maqician 6 yıl
5.0.1 kullanıyordum,kabul etmiyor...En az 5.1.1 gerekiyormuş...
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oguzhantezel92 6 yıl
iOS 6 ya gecme vakti gelmis
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Akvaryum Suyu 6 yıl
Türkiye için çıksa keşke
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sariugur 6 yıl
TR Store'da yok diye üzülmeyin, telefonunuzdan ufak bir ayar ile yükleyebilirsiniz:
1- App Store'u açın, alttan Öne Çıkanlar kısmına gelin.
2- Apple Kimliği'ne dokunup "Apple Kimliğini Göster"i seçin.
3- Ülke/Bölge kısmından en tepedeki "United States"i seçerek lisans anlaşmasını(ingilizce) kabul edin. Bu aşamadan sonra App Store ingilizce gözükecektir, korkmayın :)
4- Orda Free Apps kısmında ilk sırada Google Maps var zaten, onu yükleyin ve açın. Google(Gmail) hesabınız ile giriş yapıp kullanabilirsiniz detaylı olarakta.
Tebrikler Google Maps'iniz var artık ;)
daha sonra yine 1. adımdan başlayarak App Store hesabınızın ülke bilgisini Türkiye olarak değiştirip yine Türkçe olarak kullanmaya devam edebilirsiniz ;)
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Kızıl Baron 6 yıl sariugur
sariugur

TR Store'da yok diye üzülmeyin, telefonunuzdan ufak bir ayar ile yükleyebilirsiniz:

1- App Store'u açın, alttan Öne Çıkanlar kısmına gelin.
2- Apple Kimliği'ne dokunup "Apple Kimliğini Göster"i seçin.
3- Ülke/Bölge kısmından en tepedeki "United States"i seçerek lisans anlaşmasını(ingilizce) kabul edin. Bu aşamadan sonra App Store ingilizce gözükecektir, korkmayın :)
4- Orda Free Apps kısmında ilk sırada Google Maps var zaten, onu yükleyin ve açın. Google(Gmail) hesabınız ile giriş yapıp kullanabilirsiniz detaylı olarakta.

Tebrikler Google Maps'iniz var artık ;)

daha sonra yine 1. adımdan başlayarak App Store hesabınızın ülke bilgisini Türkiye olarak değiştirip yine Türkçe olarak kullanmaya devam edebilirsiniz ;)

Maalesef itunes Match'e üye olanlar bundan yararlanamıyor.

Mağaza değiştirmek için bu abonelik iptal edilmelidir diyor.
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Thathurts 6 yıl sariugur
sariugur

TR Store'da yok diye üzülmeyin, telefonunuzdan ufak bir ayar ile yükleyebilirsiniz:

1- App Store'u açın, alttan Öne Çıkanlar kısmına gelin.
2- Apple Kimliği'ne dokunup "Apple Kimliğini Göster"i seçin.
3- Ülke/Bölge kısmından en tepedeki "United States"i seçerek lisans anlaşmasını(ingilizce) kabul edin. Bu aşamadan sonra App Store ingilizce gözükecektir, korkmayın :)
4- Orda Free Apps kısmında ilk sırada Google Maps var zaten, onu yükleyin ve açın. Google(Gmail) hesabınız ile giriş yapıp kullanabilirsiniz detaylı olarakta.

Tebrikler Google Maps'iniz var artık ;)

daha sonra yine 1. adımdan başlayarak App Store hesabınızın ülke bilgisini Türkiye olarak değiştirip yine Türkçe olarak kullanmaya devam edebilirsiniz ;)

kredi kartı bilgilerim USA için tutmuyormuş çokta umrumdaydı aptal amerikan mağzası işte..

TÜRKİYE'min çıkarmasını bekleyeceğim şimdilik IGO TURKEY ile devam
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hmrkartal 6 yıl
Apple haritalarını çok sık kullandım İstanbul içinde ve Google'a göre daha hızlı ve iyi geldi.. Hiç öyle abartıldıgı kadar kötü gelmedi bana
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Yaratık00 6 yıl
behchat
Çakal Google, uygulamayı çıkarmak için Apple ın bu olaydan iyice yıpranmasını ve insanların Google ın kıymetini anlamasını bekledi. Güzel hareket.

"Çakal Google" ibaresini gören fanlar abanmışlar + :)
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