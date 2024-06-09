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    Anlık Bildirim

    Google Haritalar, konum geçmişinizi bulut yerine yerel sunuculara kaydedecek

    Google Haritalar, kullanıcı gizliliğini geliştirmek için Aralık ayından itibaren kullanıcıların Zaman Çizelgesi geçmişini bulutta değil yerel cihazlarda depolayacak. İşte detaylar:
    Google Haritalar, artık konum geçmişinizi buluta kaydetmeyecek Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Google'a ait Haritalar uygulaması, kullanıcı gizliliğini iyileştirmek içiin yeni özellikler üzerinde çalışmakta. Yakın zamanlı bir rapora göre uygulama, Zaman Çizelgesi özelliğini kullanıcı gizliliğini artırmak amacıyla yalnızca mobil cihazlarla sınırlandırılacak.

    Zaman Çizelgesi geçmişi, Aralık ayından itibaren sonra yerel olarak saklanacak

    Google Haritalar'daki Zaman Çizelgesi özelliği, kullanıcıların ziyaret ettikleri yerleri tarih, saat, seyahat şekli gibi ayrıntılarla birlikte geçmişlerine göz atmalarına olanak tanır. Bu bilgiler, şimdiye kadar Google'ın bulut sunucularında depolanmaktaydı. Ancak Google Haritalar, 1 Aralık 2024'ten itibaren Zaman Çizelgesi özelliği ile gelen seyahat geçmişinizi bulut sunucularına kaydetmeyi durduracak. 

    Google Haritalar, artık konum geçmişinizi buluta kaydetmeyecek Tam Boyutta Gör
    Yeni değişikliğe göre Google Haritalar, konum geçmişinizi bulut sunucularına kaydetmeyi durduracak. Bunun yerine, uygulama bu bilgileri yerel olarak Android akıllı telefonunuzda depolayacaktır. Bu, kullanıcıların seyahat kayıtlarına ilişkin gizliliğini önemli ölçüde artıracaktır. Ancak bu özellik ile aynı zamanda kullanıcıların konum geçmişleri o an kullandıkları cihazla sınırlı kalacağı için diğer cihazlardan erişelemeyecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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