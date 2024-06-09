Google Haritalar, konum geçmişinizi bulut yerine yerel sunuculara kaydedecek

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Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Google'a ait Haritalar uygulaması, kullanıcı gizliliğini iyileştirmek içiin yeni özellikler üzerinde çalışmakta. Yakın zamanlı bir rapora göre uygulama, Zaman Çizelgesi özelliğini kullanıcı gizliliğini artırmak amacıyla yalnızca mobil cihazlarla sınırlandırılacak.

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Zaman Çizelgesi geçmişi, Aralık ayından itibaren sonra yerel olarak saklanacak

Google Haritalar'daki Zaman Çizelgesi özelliği, kullanıcıların ziyaret ettikleri yerleri tarih, saat, seyahat şekli gibi ayrıntılarla birlikte geçmişlerine göz atmalarına olanak tanır. Bu bilgiler, şimdiye kadar Google'ın bulut sunucularında depolanmaktaydı. Ancak Google Haritalar, 1 Aralık 2024'ten itibaren Zaman Çizelgesi özelliği ile gelen seyahat geçmişinizi bulut sunucularına kaydetmeyi durduracak.

Tam Boyutta Gör Yeni değişikliğe göre Google Haritalar, konum geçmişinizi bulut sunucularına kaydetmeyi durduracak. Bunun yerine, uygulama bu bilgileri yerel olarak Android akıllı telefonunuzda depolayacaktır. Bu, kullanıcıların seyahat kayıtlarına ilişkin gizliliğini önemli ölçüde artıracaktır. Ancak bu özellik ile aynı zamanda kullanıcıların konum geçmişleri o an kullandıkları cihazla sınırlı kalacağı için diğer cihazlardan erişelemeyecek.

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