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Google Now (Google Asistan) inceleme videosu

2 yıl
62,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Berkan Sezer "berkans"
Video Editörü
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Google'ın en popüler servislerinden biri olan Google Now ya da Türkçe ismiyle Google Asistan servisini sizler için inceledik ve Apple'ın Siri servisi ile karşılaştırdık.
      
Google Asistan servisi ya da bilinen adıyla Google Now ülkemizde kullanılabilmesine rağmen ancak orijinal dili değiştirme yöntemi ile çalışabiliyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde uygulamaya gelen bir güncelleme ile beraber Google Now kartları resmi olarak kullanılabilir bir hale geldi. Henüz tüm servisler kullanılamıyor ancak zamanla güncellenerek bunlarında açılacağını düşünüyorum.
Peki Google Now nedir ? Önceden de söylediğimiz gibi Google’ın bir asistan servisidir. Bu servis size bazı kolaylıklar sunarak randevularınızı ayarlayabiliyor veya arkadaşlarınıza sesli mesajlar göndermenize olanak sağlıyor. Aynı zamanda Gmail uygulamasına gelen e-postalardan  uçuş planlarınızı algılıyor ve size rötar durumlarını söyleyebiliyor veya arabanızı park ettiğiniz yeri gösteriyor ya da günün belirli saatlerinde eve veya iş yerinize olan uzaklığınızı, trafik durumunu da hesaba katarak gösterebiliyor. Bunun haricinde ayrıca sesli arama yapmanızı sağlıyor veya size hava durumunu aktarabiliyor.
Google Asistan servisi ilk olarak 9 Temmuz 2012’de Apple’ın Siri uygulamasına rakip olarak ortaya çıkan bir servis. Ancak karşılaştırma yaptığımız zaman her iki uygulamanın da kullanımı biraz farklı ve açıkçası Siri kullanım kolaylığı açısından şu an için daha faydalı diyebiliriz. Her iki uygulamada farklı şekilde çalışıyor Örneğin Google Now sizlere kartlar halinde ayrıntılı bildirimler göndererek sürekli etkileşim halinde kalabiliyorken, Siri ihtiyacınız olduğu anda sizin komutlarınızla çalışıyor. Now servisi ile mesaj gönderip telefon açmak Siri’ye oranla biraz daha karmaşık.  Ayrıca sesli geri bildirimde çok başarılı olduğunu da söyleyemeyiz.
Now kartları ise Siri’ye oranla çok başarılı çalışıyor. Başlangıçta yapacağınız ayarlar ile Now kartları üzerinden trafik durumunu görebilmenizden tutun, tuttuğunuz takımın maç skorlarına kadar bir çok bilgiyi anlık olarak telefonunuzda görebiliyorsunuz. Google Now günün tüm saatlerinde sizinle beraber olabiliyor ancak Siri’nin çalışma fonksiyonları biraz daha farklı, Siri siz istediğiniz anda çalışıyor ve maç skorları ya da arabanızı son park ettiğiniz yeri hatırlama gibi fonksiyonları bulunmuyor. Siri ayrıca uçuş bilgileri konusunda da henüz ülkemizde hizmet vermiyor . Kısaca Google Now ile Siri arasındaki en büyük fark tahmin etme yeteneği olarak gösterilebilir. Now servisi bir çok açıdan gelişmiş bir Prediction yani tahmin etme yeteneği üzerine kurulu, ancak Siri tahminden öte, sizin sorularınıza doğru bir şekilde cevap vermeye çalışıyor. Google Now ayrı bir uygulama olarak iOS platformunda mevcut ancak tabi ki sisteme entegre özelliği yok. Yani arama yapma yada mesaj atma gibi özelliklerini kullanamıyorsunuz.
Google Now bazı durumlarda gerçekten çok faydalı olabiliyor. Örneğin yurt dışı seyahatinizde siz havalimanına doğru yol olmaya hazırlanırken Google Now kartları ansızın bildirim olarak gelip size uçağınızda 15 dakika rötar olduğunu söyleyebiliyor. Tabi bunun için bilet rezervasyonunuzu içeren elektronik postanın Gmail kutusuna gelmesi gerek bunu da belirteyim.
Google Asistan servisine zaman içerisinde bir çok yeni özellik eklendi. Örneğin Android 6.0 Marshmallow ile beraber, Google Now on Tap adında yeni bir servis tanıttılar. Bir arkadaşınız size Messenger üzerinden Marslı filmi ile ilgili bir ileti gönderdiğinde, Google bunu algılıyor ve menü tuşuna basmanız ile beraber film ile ilgili bilgilere size gösterebiliyor. Ayrıca kim yazdı şeklinde bir soru sormanız bile Google’ın direk olarak kitabı ve yazarını çıkartmasını sağlayabiliyor.
Google Now’ın tüm özelliklerinden faydalanabilmek için diğer Google servislerini de aktif bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Verdiğimiz örnekteki gibi uçağınızdaki rötarınızı öğrenebilmeniz için biletinizin Gmail üzerinden size gelmesi gerekiyor. Sadece uçuş bilgileriniz değil, Gmail hesabınıza gelen alışverişlerinizi de Google Now kartları ile görebiliyorsunuz. Aracınızı park ettiği yeri öğrenebilmesi ise Google Maps üzerinden gerçekleşiyor. Yeni bir şehri ziyaret etmiş iseniz, Google Now bunu algılayarak size etrafınızda yer alan ilgi çekici yerleri gösterebiliyor. Bunlar haricinde yeme içme önerileri verebiliyor yada mevcut konumunuz ile ev veya iş yerinizdeki hava durumunu da size ayrıntılı olarak sunabiliyor. Oteliniz yok ise otel tavsiyesinde bulunuyor ya da  bir rezervasyonunuz var ise sizi otelinize yönlendiriyor.
Google Now tahmine dayalı bir sistem demiştik. Google Now tahminlerini de öğrenme yeteneğine göre yapıyor. Yani siz belirli günlerde aynı işleri düzenli bir şekilde aynı zaman diliminde yaptığınız zaman Google Now bunu algılayıp bir kaç gün sonra size sabah çıkma saatinize göre ise varış sürenizi söyleyebiliyor. Tabi iş ve ev adresinizin bu servis içerisinde kayıtlı olması gerek bunu da belirtelim. Sadece ev iş yeri adresiniz değil. Rehberinize eklediğiniz bir arkadaşınızın adresine yaptığınız sık ziyaretleri de Google Now algılayabilip size burayı ne sıklıkla kullandığınızı sorabilir. Evet seçeneğini işaretlerseniz Google Now kartları bu güzergahlara da trafik önerilerini sunmaya başlar.
Görüldüğü üzere Google Now şu anda aktif olarak ülkemizde kullanılmasına rağmen bir çok özelliği henüz kullanıma açık değil. Örnek olarak Siri ile arasındaki en büyük fark olan sesli geri bildirim servisleri henüz hazır değil. Siri bir çok soruya doğru bir şekilde cevap verirken Google Now servisi Türkçe olarak kullanıldığı zaman sizi çoğunlukla Google aramasına yönlendiriyor . Yurt dışında Fandango gibi Google Now ile çalışan bir çok uygulama var. Bu uygulamalar üzerinden örneğin aldığınız bir bileti Google Now direk olarak algılayabiliyor, ancak tabi ki bu serviste ülkemizde kullanılmıyor.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
infom@n 2 yıl en beğenilen
Berkan Sezer'den çok kaliteli ve tarafsız bir inceleme (bilgilendirme) videosu daha. Teşekkürler
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berkans 2 yıl _uMaY_
Merhaba

Sırı yı tum fonksıyonları ıle kullanıp, note 5 de bu uygulamayı bılmemenız asıl ılgınc olan kısım. Vıdeo ıcerısınde neyı begenmedınız veya hangı bılgı hatalı onuda belırtseydınız daha ıyı olurdu. Bu vıdeoda aylardır topladıgım ekran goruntulerınden olusan ve baska hıcbır yerde bulamayacagınız bılgıler var.

Uygulamanın kullanımı ıcın herhangı bır bılgıye ıhtıyacınız yok. Google logosuna basıyorsunuz ve calısıyor. Vıdeo ıcerısınde ıse sorabılecegınız sorulara kadar gosterdım.
MerhabaSırı yı tum fonksıyonları ıle kullanıp, note 5 de bu uygulamayı bılmemenız asıl ılgınc olan kısım. Vıdeo ıcerısınde neyı begenmedınız veya hang...
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1 Avatar
pembe-papyonlu-fil 2 yıl
Selam ben kurmayı başaramadım (bu hesap google now kullanmak için uygun değildir.) diyor bşr sürü yere baktım ama bir sonuç bulamadım hesap ayarlarından dili ingilizce yaptım falan ama nedense başlatamadım hep aynı mesajı veriyor.. Teşekkürler
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9unkarekoku 2 yıl
Arabayı park ettiğim yeri ilk gördüğümde ki yabancısı olduğum bir yerdi çok şaşırmıştım ilginç geldi ne yalan söyleyeyim :-)
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mehmet_alp 2 yıl
kulaklık takılı iken ok google komutl çeşitler değişiyor galiba.. Kulaklık takılı iken sesle arama yapıyoruz sms atıyoruz başka ne yapabiliyoruz? Kulaklık takılı iken arayan kişiyi söylemesi SMS okuma gibi şeyler varmı?

Kulaklık lı ne tür komutlar keşfettiniz?
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DemirAylak 2 yıl
Hocam senin incelemelerin gayet dolu ama ben hiç bir zaman 3. dakikayı geçemiyorum. Hep başlıyorum "lan yine Berkan ama bu sefer izliycem" diye ama olmuyor.
Neden olmuyor?
Çünkü ilkokul çocuğuna anlatır gibi bir tonlama kullanıyorsun.
"ilk olarak 9 temmuz 2012'değ apple'ın sirisineğ rakip olaraaak çıkan bir uygulama."
"siz hazırlanırkeen, ansızın gelip, sizi uyarabiliyoor"
Naçizhane sıkıntımdır. Sonuçta hepiniz bir metin hazırlayıp bunu okuyorsunuz ister istemez yapmacıksınız ama senin tonlamalarına ben çok takılıyorum. Şu yorumu yazıcam diye arkaya açtım videoyu, yine tonlamaya takmaktan ne dediğini anlamadım. Belirteyim dedim.
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berkans 2 yıl DemirAylak
DemirAylak

Hocam senin incelemelerin gayet dolu ama ben hiç bir zaman 3. dakikayı geçemiyorum. Hep başlıyorum "lan yine Berkan ama bu sefer izliycem" diye ama olmuyor.
Neden olmuyor?
Çünkü ilkokul çocuğuna anlatır gibi bir tonlama kullanıyorsun.
"ilk olarak 9 temmuz 2012'değ apple'ın sirisineğ rakip olaraaak çıkan bir uygulama."
"siz hazırlanırkeen, ansızın gelip, sizi uyarabiliyoor"
Naçizhane sıkıntımdır. Sonuçta hepiniz bir metin hazırlayıp bunu okuyorsunuz ister istemez yapmacıksınız ama senin tonlamalarına ben çok takılıyorum. Şu yorumu yazıcam diye arkaya açtım videoyu, yine tonlamaya takmaktan ne dediğini anlamadım. Belirteyim dedim.

Merhabalar

Sanırım bu aldıgımız cok degısık tepkılerın sebebı DH'ın cesıtlılık acısından oldukca zengın olması.

Sız burda bu cumlelerı yazarken baska bır vıdeomda dıksıyon konusunda oldukca olumlu yorumlar alıyorum.

Ancak her elestrı, ıcınde hakaret olmadıgı surece benım ıcın cok degerlıdır. Dıkkate alacagımdan emın olabılırsınız.
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DH Misafiri 2 yıl
Google now için en büyük özelliğinden bahsetmemissiniz. Google now üzerinden sürekli konuşma yapılabiliyor. Ornek verecek olursak Rusya nın başkanı kim die sorup ardından tekrar basıp "how tall is he" diyerek( Türkçesi nasıl sorulup Google now nasıl anlar bilmiyorum) Google now sorduğunuz sorunun ne ile ilişkili olduğunu algılayıp aynin kişinin boyunu söyleyebiliyor. Hatta tekrar basıp eşinin varsa adını öğrenebiliyoruz veya çocuğu varmı hatta hangi üniversiteden mezun olduğunu bile.
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iyeka 2 yıl
çok puro iş yapmışsın beyendim
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_uMaY_ 2 yıl
Bir yazılım en karmaşık şekilde ve izleyene nasıl kullanacağını göstermeyecek şekilde en kötü nasıl anlatılır sorusuna bu videodan iyi cevap olamazdı.
Siri fonksiyonunu tüm yetenekleriyle kullanan ancak aynı zamanda Note 5 kullanmam dolayısıyla diğer telefonumda ne yapabilirim diye düşünerek girdiğim videoda hiçbir şey anlamadan tam 7:35 dk kaybettim.
Teşekkür ediyorum...
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berkans 2 yıl _uMaY_
Merhaba

Sırı yı tum fonksıyonları ıle kullanıp, note 5 de bu uygulamayı bılmemenız asıl ılgınc olan kısım. Vıdeo ıcerısınde neyı begenmedınız veya hangı bılgı hatalı onuda belırtseydınız daha ıyı olurdu. Bu vıdeoda aylardır topladıgım ekran goruntulerınden olusan ve baska hıcbır yerde bulamayacagınız bılgıler var.

Uygulamanın kullanımı ıcın herhangı bır bılgıye ıhtıyacınız yok. Google logosuna basıyorsunuz ve calısıyor. Vıdeo ıcerısınde ıse sorabılecegınız sorulara kadar gosterdım.
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YediGüzelAdam 2 yıl
kartların satın alınması gerekliliği o yoksa siri gibi bile kullanılamayacağı ve kartların fiyatından bahsetmemişsiniz bence en büyÜk eksiklik ve ayıp bu


edit ilk geldiği gün now kartları satın al ve 14 kart kaldı falan yazıyordu şimdi yok kaldırılmış sanırım.
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The Balance 2 yıl
Dürüst olalım. Berkan Sezer ve Erdi dışında işini doğru düzgün yapan yok DH de...
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guvven 2 yıl
Eee ben bunu 1 senedir himedia q3te kullanıyordum nasıl yeni gelmis anlamadim
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muharrem1981 2 yıl
TÜRK YAPIMI ASİSTAN B GERÇEKTEN GÜZEL
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Jeopol 2 yıl
abdde cok ise yarayan bir ozellik. turkiyeye de gelmesi iyi olmus.
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infom@n 2 yıl
Hatırlatma olaylarının hepsini kafamda tutuyorum.
Beyin, kas gibidir. Ne kadar çalışırsa o kadar performansı artar o kadar güçlenir.
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