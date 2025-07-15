Musk'tan heyecanlandıran açıklama: "Tesla şimdiye kadarki en destansı gösterisini yapacak"

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Tesla CEO'su, hafta sonu otomobil üreticisinin Kaliforniya'daki tasarım stüdyosunu ziyaret etti. Gördüğü şeyden etkilenen Musk, X'te açıklamada bulunarak, "Az önce Tesla Tasarım Stüdyosu’ndan çıktım. Yıl sonuna kadar şimdiye kadarki en destansı gösteri olacak" dedi. Ancak, Elon Musk daha önce birçok kez iddialı açıklamalarda bulunduğu için bazı kişiler bu söyleme şüpheyle yaklaşıyor.

Musk’ın Tesla Tasarım Stüdyosu’na atıfta bulunması nedeniyle, bazıları bu sefer söz konusu olan şeyin farklı bir proje olduğunu düşünüyor. Çünkü burası daha çok araç tasarımı ve ileri düzey özelliklerle ilgilenilen bir yer.

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Tesla Roadster ile ilgili olabilir

Bunlardan biri yeni nesil Tesla Roadster ile ilgili olabilir. Musk geçmişte bu modelle ilgili benzer açıklamalarda bulunmuştu. 2017’de Roadster’ın tanıtımından kısa bir süre sonra, Musk bu süper otomobile soğuk hava iticileri ekleneceğini, böylece benzeri görülmemiş yarış performansına ulaşabileceğini ve hatta aracın kısa süreliğine yerden havalanabileceğini iddia etmişti. 2020'de piyasaya çıkacağı söylenen model hala piyasaya çıkmış değil.

Tesla, otomobilin dışında robotlar, güneş enerjisi ürünleri, enerji depolama gibi birçok alanda ürünler geliştiriyor. Yeni ürünün ne olacağı şu an için bilinmese de, markanın hayranları şimdiden heyecana kapılmış durumda.

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Musk: "Tesla şimdiye kadarki en destansı gösterisini yapacak"

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