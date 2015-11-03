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Google "Project Wing" dağıtımları 2017'de

İnternet dünyasının en önemli firması Google, şimdilik Project Wing olarak isimlendirilen hedefiyle 2017 yılında drone temelli taşımacılığa hazırlanıyor. Şirketin çalışmaları ise gayet ciddi.
3 yıl
2,4b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google

Sağlık sektöründen bilimsel araştırmalara ve otonom otomobillere kadar birçok alanda aktif olarak çalışma gösteren Google, Project Wing isimli drone sistemi ile dağıtımlara 2017 yılında başlamaya hazırlanıyor.
İlk olarak geçtiğimiz yıl içeriside karşımıza çıkan Project Wing, temel olarak drone ile kargo taşımacılığına dayanıyor. Üzerinde dört adet pervaneli motor yer alan drone, bu sayede hem dikey konumda durabiliyor hem de yatay şekilde hızlı uçuşlar gerçekleştirebiliyor. Projenin başında bulunan David Vos'un yaptığı açıklamaya göreyse 2017 yılında aktif olarak göreve başlaması hedeflenen havadan taşımacılık süreci, FDA (ABD Federal Havacılık Dairesi) ve DoT (Ulaştırma Bakanlığı) ile yapılan görüşmelerle hızlı bir şekilde ilerliyor.
Bu süreç ile hızlı aktarım yapmayı hedefleyen Google, "Class G" olarak isimlendirilen 14,500 feet ve altının drone modellerine ayrılması istiyor ve şirket bu alanın helikopterler hariç birçok büyük hava aracından uzak bir yer olduğu belirtiliyor. Yani diğer büyük hava araçlarını tehlikeye atmayacak ancak büyük şehirlerde de hareket edebilecek kadar yüksek bir çalışma mesafesi hedefleniyor.
152 metre altındaki görev yapacak drone'ların koordine çalışması için de çalışan Google, işi gerçekten ciddiye alıyor ve elde edilen hem yasal hem de teknolojik konular gelecek için büyük önem taşıyor.

http://www.slashgear.com/google-project-wing-drone-delivery-taking-flight-in-2017-03412621/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Adamlar drone u indirir urunleri çalarlar ama yinede güzel sistem...
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Patren 3 yıl
kargo dronelarını düşürmek için millet savaşçı drone yaparlar kargo drone nunu soymak için
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