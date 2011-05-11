Google, Samsung'un Chrome OS işletim sistemli netbook bilgisayarını tanıttı

Google geliştiriciler için düzenlediği I/O Konferansı'nın ikinci gününde Chrome üzerinde durdu. Dün başlayan etkinlikte birinci günü Android üzerine şekillendiren firma, bugün ise Chrome OS olarak bilinen işletim sistemi, Chrome internet tarayıcısı, Chrome Uygulama Mağazası ve Chrome OS işletim sistemli netbook'lar (Chromebook) üzerinde durdu.

Yazılımsal detaylara geçeceğiz ancak önce yeni netbook'lara bakmakta fayda var. Dün etkinliğe katılan tüm geliştiricilere Samsung'un yeni Android 3.0 tabletini hediye eden Google, bugün yaptığı açıklamayla Samsung'un Chrome OS işletim sistemli netbook bilgisayarını tanıttı.

Kullanıcıların diledikleri her yerden internete erişebilmeleri yanlarında ekstra donanım veya aparat taşımadan çalışmalarına kaldıkları yerden devam edebilmeleri için hazırlanan netbook, 12.1-inç büyüklüğünde, 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ve 300 nit parlaklıkğında ekrana sahip.

Intel Atom platformunu temel alan ve spesifik modeli açıklanmayan çift çekirdekli Atom işlemcisinden güç alan sistemde benzer şekilde platforma entegre Intel grafik biriminin kullanıldığı düşünülüyor. Yüksek performanstan öte kullanışlılığın ve uzun pil ömrünün hedeflendiği sistemin tek bir şarj ile 8.5 saat çalışabildiği açıklandı.

Tam boyutlu Chrome klavyeye ve standartlardan daha büyük tam tıklanabilir touchpad'e sahip olan netbook, çift bant WiFi ve opsiyonel olarak dünya modu 3G desteğine de sahip. GTalk üzerinden görüntülü konuşma için entegre HD kamera ve gürültü engelleme özellikli mikrofona sahip olan sistemde harici donanımlar için 2 adet USB 2.0 portu da bulunuyor.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu ve Mini VGA portu gibi detaylara yer verilen Chrome OS işletim sistemli Samsung netbook'un, 15 Haziran'da Amazon.com ve Best Buy üzerinden satışa sunulması beklenen netbook'un sadece WiFi destekli versiyonu 429$, aynı zamanda 3G desteği de sunan versiyonu 499$ seviyesinden sunulacak.

Bu arada Google tarafından Chrome OS işletim sistemli netbook'lar için altı çizilen bazı özelliklere değinmekte de fada var. Üzerinde durulan ilk özellik "anında internet". Geleneksel bilgisayarların açılışındaki pek çok aşamayı (BIOS, donanım tabanlı, giriş vb.) ortadan kaldıran Chrome OS ile sistem açıkışı sadece 8 saniye sürüyor.

Adobe Flash desteği ile masaüstü bilgisayarlardaki zengin internet deneyimini, tam gün çalışma olanağı tanıyan, anında hazır sistemler ile gerçekleştiren platformlar aynı zamanda "her zaman bağlı" anlayışını esas alıyorlar yani opsiyonel olarak sunulan 3G bağlantı seçeneği ile WiFi olmayan noktalardan hücresel ağ üzerinden internete çıkılabiliyor.

Chrome OS işletim sistemli netbook'lar için belkide altı çizilen en önemli özellik ise "her yerde aynı deneyim" stratejisi. Tüm çalışmalar,ayarlar, uygulamalar... yani bilgisayarınızda tuttuğunuz temel içerik bulut bilişim ile Google'ın G-Server sunucularında barındırıldığında dünya neresinde olursanız olun, çalışmanıza kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

Bir diğer önemli detay ise uygulama mağazası. Google'dan yapılan açıklamada Chrome OS işletim sistemiyle gelen tüm netbook'lar (Chromebook), milyonlarda web uygulamasını çalıştırabiliyorlar. Bunlar arasında ofis uygulamalarından fotoğraf editörlerine çok sayıda içerik yer alırken, sistem tüm gücünü HTML5 teknolojisinden alıyor.