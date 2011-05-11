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Google, Samsung'un Chrome OS işletim sistemli netbook bilgisayarını tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,2b
1
16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google geliştiriciler için düzenlediği I/O Konferansı'nın ikinci gününde Chrome üzerinde durdu. Dün başlayan etkinlikte birinci günü Android üzerine şekillendiren firma, bugün ise Chrome OS olarak bilinen işletim sistemi, Chrome internet tarayıcısı, Chrome Uygulama Mağazası ve Chrome OS işletim sistemli netbook'lar (Chromebook) üzerinde durdu.

Google, Samsung'un Chrome OS işletim sistemli netbook bilgisayarını tanıttı
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Yazılımsal detaylara geçeceğiz ancak önce yeni netbook'lara bakmakta fayda var. Dün etkinliğe katılan tüm geliştiricilere Samsung'un yeni Android 3.0 tabletini hediye eden Google, bugün yaptığı açıklamayla Samsung'un Chrome OS işletim sistemli netbook bilgisayarını tanıttı.

Kullanıcıların diledikleri her yerden internete erişebilmeleri yanlarında ekstra donanım veya aparat taşımadan çalışmalarına kaldıkları yerden devam edebilmeleri için hazırlanan netbook, 12.1-inç büyüklüğünde, 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ve 300 nit parlaklıkğında ekrana sahip.

Google, Samsung'un Chrome OS işletim sistemli netbook bilgisayarını tanıttı
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Intel Atom platformunu temel alan ve spesifik modeli açıklanmayan çift çekirdekli Atom işlemcisinden güç alan sistemde benzer şekilde platforma entegre Intel grafik biriminin kullanıldığı düşünülüyor. Yüksek performanstan öte kullanışlılığın ve uzun pil ömrünün hedeflendiği sistemin tek bir şarj ile 8.5 saat çalışabildiği açıklandı.

Tam boyutlu Chrome klavyeye ve standartlardan daha büyük tam tıklanabilir touchpad'e sahip olan netbook, çift bant WiFi ve opsiyonel olarak dünya modu 3G desteğine de sahip. GTalk üzerinden görüntülü konuşma için entegre HD kamera ve gürültü engelleme özellikli mikrofona sahip olan sistemde harici donanımlar için 2 adet USB 2.0 portu da bulunuyor.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu ve Mini VGA portu gibi detaylara yer verilen Chrome OS işletim sistemli Samsung netbook'un, 15 Haziran'da Amazon.com ve Best Buy üzerinden satışa sunulması beklenen netbook'un sadece WiFi destekli versiyonu 429$, aynı zamanda 3G desteği de sunan versiyonu 499$ seviyesinden sunulacak.

Google, Samsung'un Chrome OS işletim sistemli netbook bilgisayarını tanıttı
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Bu arada Google tarafından Chrome OS işletim sistemli netbook'lar için altı çizilen bazı özelliklere değinmekte de fada var. Üzerinde durulan ilk özellik "anında internet". Geleneksel bilgisayarların açılışındaki pek çok aşamayı (BIOS, donanım tabanlı, giriş vb.) ortadan kaldıran Chrome OS ile sistem açıkışı sadece 8 saniye sürüyor.

Adobe Flash desteği ile masaüstü bilgisayarlardaki zengin internet deneyimini, tam gün çalışma olanağı tanıyan, anında hazır sistemler ile gerçekleştiren platformlar aynı zamanda "her zaman bağlı" anlayışını esas alıyorlar yani opsiyonel olarak sunulan 3G bağlantı seçeneği ile WiFi olmayan noktalardan hücresel ağ üzerinden internete çıkılabiliyor.

Google, Samsung'un Chrome OS işletim sistemli netbook bilgisayarını tanıttı
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Chrome OS işletim sistemli netbook'lar için belkide altı çizilen en önemli özellik ise "her yerde aynı deneyim" stratejisi. Tüm çalışmalar,ayarlar, uygulamalar... yani bilgisayarınızda tuttuğunuz temel içerik bulut bilişim ile Google'ın G-Server sunucularında barındırıldığında dünya neresinde olursanız olun, çalışmanıza kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

Google, Samsung'un Chrome OS işletim sistemli netbook bilgisayarını tanıttı
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Bir diğer önemli detay ise uygulama mağazası. Google'dan yapılan açıklamada Chrome OS işletim sistemiyle gelen tüm netbook'lar (Chromebook), milyonlarda web uygulamasını çalıştırabiliyorlar. Bunlar arasında ofis uygulamalarından fotoğraf editörlerine çok sayıda içerik yer alırken, sistem tüm gücünü HTML5 teknolojisinden alıyor.


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Menow 8 yıl en beğenilen
Bu işletim sistemlerinde HTML5 tabanlı browser da yaratılmış oyunları oynarsanız belki performans hüsranına uğrayabilirsiniz ancak direk bulut sisteminden görüntü aktarılmasıyla oynanabilecek oyunlarda cihazın performansının hiç bir önemi kalmayacaktır. Örneğin bu cihazda 8 saat crysis 2 yi 40 fps ve üzeri oynayabilirsiniz. Bu bulut sisteminin yapısına bağlı.
Dolayısı ile bulut sisteminin en önemli gücü uzaktaki güçten geliyor dene bilir. Sunucular ne kadar güçlü ise elinizdeki cihazda o kadar güçlü...
Diyelimki bulut sisteminizde bir filim var. netbook da değil. Bu filmi convert etmek isterseniz netbookunuz sadece convert işlemini size bildiren görseli aktaracaktır. Convert işlemi bulut serverlarında gerçekleşir. Bu durumda da 10 numara hızı, düşük güç tüketimiyle ve ucuz bir netbokla sağlanış olursunuz.
Lakin tek sorun USB deki veya DVD deki oyunları buluta kurma sırasında olacaktır. Çok hızlı bir internet bağlantısı ile ancak bu mümkün olacaktır.
Ama bunun dışında browser tabanlu uygulama ve oyunlar zaten sadece netten edinilebiliyor.
Bu işletim sistemlerinde HTML5 tabanlı browser da yaratılmış oyunları oynarsanız belki performans hüsranına uğrayabilirsiniz ancak direk bulut sisteminden görün...
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Castiel 8 yıl
samsung google ıle fazla ıclı dışlı
mıcrosoft durumdan rahatsızlanır yakında
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fusem 8 yıl
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
hayatımda bir yazılımı çok sevdim oda Chrome reklam değil gerçek esnek.
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umutarslan.com 8 yıl
Menow
Bu işletim sistemlerinde HTML5 tabanlı browser da yaratılmış oyunları oynarsanız belki performans hüsranına uğrayabilirsiniz ancak direk bulut sisteminden görüntü aktarılmasıyla oynanabilecek oyunlarda cihazın performansının hiç bir önemi kalmayacaktır. Örneğin bu cihazda 8 saat crysis 2 yi 40 fps ve üzeri oynayabilirsiniz. Bu bulut sisteminin yapısına bağlı.Dolayısı ile bulut sisteminin en önemli gücü uzaktaki güçten geliyor dene bilir. Sunucular ne kadar güçlü ise elinizdeki cihazda o kadar güçlü...Diyelimki bulut sisteminizde bir filim var. netbook da değil. Bu filmi convert etmek isterseniz netbookunuz sadece convert işlemini size bildiren görseli aktaracaktır. Convert işlemi bulut serverlarında gerçekleşir. Bu durumda da 10 numara hızı, düşük güç tüketimiyle ve ucuz bir netbokla sağlanış olursunuz.Lakin tek sorun USB deki veya DVD deki oyunları buluta kurma sırasında olacaktır. Çok hızlı bir internet bağlantısı ile ancak bu mümkün olacaktır.Ama bunun dışında browser tabanlu uygulama ve oyunlar zaten sadece netten edinilebiliyor.

yani Türkiye'de olmayacak :D
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Windows10 8 yıl
adsl ve vdsl kullanıcılarının genelde upload hızı olarak 1 mbit kullandıklarını düşünürsek türkiye için bu iş yaş. tabiki superonline kullanıcıları şanslılar.

yalnız fiyatları bana pahalı geldi. neticede bu fiyata türkiye de oyun oynanma ve grafik işleme dışında işleri çok iyi yapabilecek, hatta freedos olarak alabileceğiniz laptoplar bulabilirsiniz. bunlara ubuntu kurabilirsiniz mesela. google chrome os'nin de ubuntu tabanlı olduğunu düşünürsek sorun yok.
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ScreamAiMFire 8 yıl
Menow haklı beyler
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Menow 8 yıl en beğenilen
Bu işletim sistemlerinde HTML5 tabanlı browser da yaratılmış oyunları oynarsanız belki performans hüsranına uğrayabilirsiniz ancak direk bulut sisteminden görüntü aktarılmasıyla oynanabilecek oyunlarda cihazın performansının hiç bir önemi kalmayacaktır. Örneğin bu cihazda 8 saat crysis 2 yi 40 fps ve üzeri oynayabilirsiniz. Bu bulut sisteminin yapısına bağlı.
Dolayısı ile bulut sisteminin en önemli gücü uzaktaki güçten geliyor dene bilir. Sunucular ne kadar güçlü ise elinizdeki cihazda o kadar güçlü...
Diyelimki bulut sisteminizde bir filim var. netbook da değil. Bu filmi convert etmek isterseniz netbookunuz sadece convert işlemini size bildiren görseli aktaracaktır. Convert işlemi bulut serverlarında gerçekleşir. Bu durumda da 10 numara hızı, düşük güç tüketimiyle ve ucuz bir netbokla sağlanış olursunuz.
Lakin tek sorun USB deki veya DVD deki oyunları buluta kurma sırasında olacaktır. Çok hızlı bir internet bağlantısı ile ancak bu mümkün olacaktır.
Ama bunun dışında browser tabanlu uygulama ve oyunlar zaten sadece netten edinilebiliyor.
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janparey 8 yıl
Klavyesi çok şık gerçekten ve bilgisayarda dizayn olarak tam bir bütünlük hakim fakat chrome os ilk tanıtımdaki halinden sonra biraz daha gelişmesi lazım yoksa bu dizayn ve özellikteki bilgisayarlar benim için çöpe gitmiş olur.Özelliklerinin iyi olduğunu düşündüğüm dizüsütümde birkaç chrome oyun ve uygulaması denemiştim ama performansı kabul edilebilir değildi kaldı ki bunlar atom d575.
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numerik 8 yıl
mac dan daha şık duruyorum bu chrome cihazları
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fusem 8 yıl
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Castiel 8 yıl
samsung google ıle fazla ıclı dışlı
mıcrosoft durumdan rahatsızlanır yakında
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