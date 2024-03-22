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    ChromeOS güncellemesi ile kullanıcılar konum kontrolüne kavuşacak

    Google, Chromebook'larda yer alan ChromeOS işletim sistemini güncellemeye devam ediyor. ChromeOS için gelecek yeni bir güncelleme beraberinde konum kontrolünü de getirecek.
    Google Chromebook chromeos Tam Boyutta Gör
    Google, Chromebook dizüstü bilgisayarlarını yaygınlaştırmak için ChromeOS işletim sistemini güncellemeye ve yeni özellikler eklemeye devam ediyor.  Teknoloji devi bir süredir ChromeOS’ta güvenlik ve gizlilik odaklı güncellemeler ile karşımıza çıkıyor. Görünüşe göre bu yaklaşım önümüzdeki güncellemelerde de devam edecek zira, yapılan açıklamaya göre ileriki bir güncelleme ile ChromeOS’a konum kontrolleri gelecek.

    ChromeOS için konum kontrolü zamanı

    ChromeOS’a gelecek güncelleme ile birlikte kullanıcılar, hangi uygulamanın ve sistem hizmetinin coğrafi konum bilgilerine eriştiğini veya erişebileceğini görebilecek ve belirleyebilecek. Bu konum kontrolü için güzel bir güncelleme olsa da mükemmel değil. Zira bu kontroller sadece Google Konum Hizmetlerini devre dışı bırakabiliyor ancak bir uygulama veya web sitesi halen IP bilginize bakarak konumunuz hakkında bir fikir sahibi olmaya devam edebilecek.

    ChromeOS için konum kontrolü Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte zaten coğrafi konum kontrolleri ChromeOS'ta mevcut, ancak bunlar sadece Chrome tarayıcısının kendisiyle sınırlı. Dolayısıyla mevcut durumda konum takibini manuel olarak devre dışı bırakmadığınız takdirde diğer uygulamalar bilgilerinize erişebiliyor. Yeni güncelleme genel olarak bu manuel işlem gerektiren süreci kolaylaştıracak ve tek bir yerden konum kontrolü yeteneğini kullanıcılara sunacak.

    Gizlilik güncellemesinin yanı sıra ChromeOS, daha ayrıntılı kamera, mikrofon ve coğrafi konum kontrolleri de sunacak. Bu kontroller uygulamaların cihaz donanımlarına erişimini sınırlayacak. Kullanıcılar gelecek güncelleme ile mikrofon gibi aygıt erişimlerini tamamıyla reddebilecek. Örneği, Instagram’in web kamerası erişimi sadece siz uygulamayı kullandığınızda aktif olacak, aksi durumda kesilecek. Tıpkı Android’de olduğu gibi.

    Google, ChromeOS’ta ayrıca kurumsal müşterilerle ilgili güncellemeler de yapacak. Firma, coğrafi konum güncellemesinin Haziran ayına kadar tüm Chromebook'larda kullanıma sunulacağını belirtiyor. Yeni araçlara erişmek için ise Ayarlar > Güvenlik ve Gizlilik sekmesine gitmeniz veya doğrudan uygulama ayarlarındaki İzinler sekmesinden erişimleri kontrol edebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 8 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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