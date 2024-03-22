ChromeOS güncellemesi ile kullanıcılar konum kontrolüne kavuşacak

Tam Boyutta Gör Google, Chromebook dizüstü bilgisayarlarını yaygınlaştırmak için ChromeOS işletim sistemini güncellemeye ve yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Teknoloji devi bir süredir ChromeOS’ta güvenlik ve gizlilik odaklı güncellemeler ile karşımıza çıkıyor. Görünüşe göre bu yaklaşım önümüzdeki güncellemelerde de devam edecek zira, yapılan açıklamaya göre ileriki bir güncelleme ile ChromeOS’a konum kontrolleri gelecek.

ChromeOS için konum kontrolü zamanı

ChromeOS’a gelecek güncelleme ile birlikte kullanıcılar, hangi uygulamanın ve sistem hizmetinin coğrafi konum bilgilerine eriştiğini veya erişebileceğini görebilecek ve belirleyebilecek. Bu konum kontrolü için güzel bir güncelleme olsa da mükemmel değil. Zira bu kontroller sadece Google Konum Hizmetlerini devre dışı bırakabiliyor ancak bir uygulama veya web sitesi halen IP bilginize bakarak konumunuz hakkında bir fikir sahibi olmaya devam edebilecek.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte zaten coğrafi konum kontrolleri ChromeOS'ta mevcut, ancak bunlar sadece Chrome tarayıcısının kendisiyle sınırlı. Dolayısıyla mevcut durumda konum takibini manuel olarak devre dışı bırakmadığınız takdirde diğer uygulamalar bilgilerinize erişebiliyor. Yeni güncelleme genel olarak bu manuel işlem gerektiren süreci kolaylaştıracak ve tek bir yerden konum kontrolü yeteneğini kullanıcılara sunacak.

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Gizlilik güncellemesinin yanı sıra ChromeOS, daha ayrıntılı kamera, mikrofon ve coğrafi konum kontrolleri de sunacak. Bu kontroller uygulamaların cihaz donanımlarına erişimini sınırlayacak. Kullanıcılar gelecek güncelleme ile mikrofon gibi aygıt erişimlerini tamamıyla reddebilecek. Örneği, Instagram’in web kamerası erişimi sadece siz uygulamayı kullandığınızda aktif olacak, aksi durumda kesilecek. Tıpkı Android’de olduğu gibi.

Google, ChromeOS’ta ayrıca kurumsal müşterilerle ilgili güncellemeler de yapacak. Firma, coğrafi konum güncellemesinin Haziran ayına kadar tüm Chromebook'larda kullanıma sunulacağını belirtiyor. Yeni araçlara erişmek için ise Ayarlar > Güvenlik ve Gizlilik sekmesine gitmeniz veya doğrudan uygulama ayarlarındaki İzinler sekmesinden erişimleri kontrol edebilirsiniz.

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ChromeOS güncellemesi ile kullanıcılar konum kontrolüne kavuşacak