ChromeOS güncellemesi ile kullanıcılar konum kontrolüne kavuşacak

ChromeOS için konum kontrolü zamanı
ChromeOS’a gelecek güncelleme ile birlikte kullanıcılar, hangi uygulamanın ve sistem hizmetinin coğrafi konum bilgilerine eriştiğini veya erişebileceğini görebilecek ve belirleyebilecek. Bu konum kontrolü için güzel bir güncelleme olsa da mükemmel değil. Zira bu kontroller sadece Google Konum Hizmetlerini devre dışı bırakabiliyor ancak bir uygulama veya web sitesi halen IP bilginize bakarak konumunuz hakkında bir fikir sahibi olmaya devam edebilecek.
Gizlilik güncellemesinin yanı sıra ChromeOS, daha ayrıntılı kamera, mikrofon ve coğrafi konum kontrolleri de sunacak. Bu kontroller uygulamaların cihaz donanımlarına erişimini sınırlayacak. Kullanıcılar gelecek güncelleme ile mikrofon gibi aygıt erişimlerini tamamıyla reddebilecek. Örneği, Instagram’in web kamerası erişimi sadece siz uygulamayı kullandığınızda aktif olacak, aksi durumda kesilecek. Tıpkı Android’de olduğu gibi.
Google, ChromeOS’ta ayrıca kurumsal müşterilerle ilgili güncellemeler de yapacak. Firma, coğrafi konum güncellemesinin Haziran ayına kadar tüm Chromebook'larda kullanıma sunulacağını belirtiyor. Yeni araçlara erişmek için ise Ayarlar > Güvenlik ve Gizlilik sekmesine gitmeniz veya doğrudan uygulama ayarlarındaki İzinler sekmesinden erişimleri kontrol edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.