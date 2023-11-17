Google One aboneliklerine yüzde 50’den fazla zam

Tam Boyutta Gör Ülkemizde yaşanan zam furyasından uzun süredir sessiz kalan Google One bulut depolama platformu da nasibini aldı. YouTube Premium gibi Google ürünlerine gelen zamların ardından Google One da artık zamlı olarak abonelik istiyor.

Google One artık zamlı

Kısa süre önce başlayan zamlı tarifeyle birlikte 29.99TL olarak ücretlendirilen Premium 2TB bulut depolama seçeneği 49.99TL seviyesine yükseltildi. Yeni abone olanlar için 3 aylık 12.99TL şeklinde bir kampanya da var. Yıllık teklifte ise 499TL isteniyor.

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15GB alanın ücretsiz olarak sunulduğu hizmette 100GB temel paket aylık 9.99TL ve 200GB standart paket de aylık 19.99TL olarak ücretlendiriliyor. Bu paketlerde de yine yeni aboneler için 3 aylık indirimler mevcut.

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