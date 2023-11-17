Google One aboneliklerine yüzde 50’den fazla zam

Google One artık zamlı
Kısa süre önce başlayan zamlı tarifeyle birlikte 29.99TL olarak ücretlendirilen Premium 2TB bulut depolama seçeneği 49.99TL seviyesine yükseltildi. Yeni abone olanlar için 3 aylık 12.99TL şeklinde bir kampanya da var. Yıllık teklifte ise 499TL isteniyor.
15GB alanın ücretsiz olarak sunulduğu hizmette 100GB temel paket aylık 9.99TL ve 200GB standart paket de aylık 19.99TL olarak ücretlendiriliyor. Bu paketlerde de yine yeni aboneler için 3 aylık indirimler mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.