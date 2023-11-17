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    Anlık Bildirim

    Google One aboneliklerine yüzde 50’den fazla zam

    Google One bulut abonelik fiyatlarına yüzde 50’den fazla zam geldi. Kullanıcılara 2TB’a kadar depolama alanı sunan Google One uzun süredir uygun fiyatıyla dikkat çekiyordu.
    Google One Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde yaşanan zam furyasından uzun süredir sessiz kalan Google One bulut depolama platformu da nasibini aldı. YouTube Premium gibi Google ürünlerine gelen zamların ardından Google One da artık zamlı olarak abonelik istiyor.

    Google One artık zamlı

    Kısa süre önce başlayan zamlı tarifeyle birlikte 29.99TL olarak ücretlendirilen Premium 2TB bulut depolama seçeneği 49.99TL seviyesine yükseltildi. Yeni abone olanlar için 3 aylık 12.99TL şeklinde bir kampanya da var. Yıllık teklifte ise 499TL isteniyor.

    15GB alanın ücretsiz olarak sunulduğu hizmette 100GB temel paket aylık 9.99TL  ve 200GB standart paket de aylık 19.99TL olarak ücretlendiriliyor. Bu paketlerde de yine yeni aboneler için 3 aylık indirimler mevcut.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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