Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna

Google tüm oyun dünyasını değiştirmek istiyor. Şirketin geçtiğimiz günlerde duyurduğu bulut oyun platformu Stadia, herkese her yerden 4K oyun deneyimi vaat ediyor. Stadia ile oynadık, işte detaylar.

Google'ın bulut tabanlı oyun servisi Stadia geçtiğimiz haftalarda lanse edilmişti. Bulut tabanlı oyun hizmeti, bilgisayar ve konsol olmaksızın 4K çözünürlükte ve 60fps hızında oyun deneyimi sunuyor ve kullanıcılara Youtube entegrasyonu ile Google Asistan desteği de veriyor. Oyun dünyasını değiştireceği söylenen Google Stadia ile oyun oynadık ve deneyimlerimizi bu videoda anlattık, üstelik Stadia'nın tüm özelliklerini de detaylandırdık.