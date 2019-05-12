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Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna

3 hf.
8,2b
2
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google tüm oyun dünyasını değiştirmek istiyor. Şirketin geçtiğimiz günlerde duyurduğu bulut oyun platformu Stadia, herkese her yerden 4K oyun deneyimi vaat ediyor. Stadia ile oynadık, işte detaylar.
Google'ın bulut tabanlı oyun servisi Stadia geçtiğimiz haftalarda lanse edilmişti. Bulut tabanlı oyun hizmeti, bilgisayar ve konsol olmaksızın 4K çözünürlükte ve 60fps hızında oyun deneyimi sunuyor ve kullanıcılara Youtube entegrasyonu ile Google Asistan desteği de veriyor. Oyun dünyasını değiştireceği söylenen Google Stadia ile oyun oynadık ve deneyimlerimizi bu videoda anlattık, üstelik Stadia'nın tüm özelliklerini de detaylandırdık. 

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İstan34bul 3 hf. en beğenilen
Netflix platformunun oyun halini düşünün. Bence iş yapar.
Ancak en düşük 50mbit ~120mbit internet istiyor.
Bizim bu hızları Türkiyede yaygın olarak görmemiz 10 yıldan fazla. Şu videoyu bile hd izleyemedim ona yanıyorum.
Netflix platformunun oyun halini düşünün. Bence iş yapar.Ancak en düşük 50mbit ~120mbit internet istiyor.Bizim bu hızları Türkiyede yaygın olarak görm...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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Hugh_Laurie 3 hf.
Tutmaz inşallah. Başkasına bağımlı yaşamaya aylık ödemeye bağlanmaya hayır
1 Yanıt Yanıtla +9
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yaman01 3 hf.
Bu tür hizmetlerde hattınızın kaç mb olduğundan ziyade gecikmenin kaç ms olduğu önemli. Türkiye'deki 100mb internet ile Amerika'daki 100mb internet arasında fiyat haricinde hiç bir fark yok. Türkiye'nin altyapısı eskisi kadar kötü değil kötü olan fiyatlandırma politikası. Parayı verirseniniz 1000mb (bin) internet bile bağlatırsınız evinize.
Gecikmenin 40ms altında düşmediği her hangi bir lokasyondan 1080p oyun oynamak için 16mb internet yeterli olacaktır.
Bu tür hizmetlerde hattınızın kaç mb olduğundan ziyade gecikmenin kaç ms olduğu önemli. Türkiye'deki 100mb internet ile Amerika'daki 100mb internet arasında fiy...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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2 Avatar Avatar
|erdem| 1 hf.
1,5 Gbps download, 1 Gbps upload, kota sansür yok, router+wifipod hediye = 115 cad$
www.bell.ca
Türkiyede bu paketin alternatifi var mı? Sizce kaç sene sonra gelir?

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Question-X 2 hf.
Local deki kaliteye ulaşması imkansız şu aşamada ve olay sadece oyun değil , bunun birçok yan kırılımı var , bu sistemin hepsini karşılıyarak ayağa kalkmasına uzun yıllar var oda ilgi görürse ki görmemesi muhtemel.
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matolimehmet 3 hf.
Ekran kartlarının bitcoin yüzünden pahalı olduğu bu dönemde 10€ ' a 100 mbps internet satın alabilen Avrupa ülkelerinde ve Amerika Kanada gibi ülkelerde önümüzdeki 5 sene içerisinde çok popüler olacağını düşünmekteyim.
Ancak ekran kartlarının hem bitcoin hem kur yüzünden pahalı olduğu, ayrıca 35 mbps interneti ortalama 100 liraya satın alabildiğimiz, bunda da asla kesintisiz bir deneyim sunmayan iss'lerin olduğu ülkemizde, 7-8 yıldan önce sağlıklı bir şekilde kullanılabileceğini düşünmüyorum. Konsollar bizde popülerliğini kaybetmeyecektir. Sonuçta sadece ekran kartı fiyatına 1080p 60fps, 4K 30fps deneyim sunan Xbox One X diye bir gerçeklik var.
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gavanator 2 hf. yeni yorumcu matolimehmet
xDSL kullanıp kesintisiz olmasını beklemek... TT sabotaj takımını unutuyorsun...
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aschil 3 hf.
480p bile oynatsa Türkiye de iş yapar.
Oyun dünyasının geleceği bu.
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alito 3 hf.
10 yıl sonra TR'de gecikme olmadan oynarız artık. (Yersen)
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MonitörKertenkelesi 3 hf.
Bence Google şunu farketti ki zengin ülkeler hariç bizim gibi gelişmekte olan veya gelişmemiş orta gelir düzeyi veya yoksul ülkelerde gençlerin bir çoğu konsol, bilgisayar veya yeni oyunları almakta zorluk çekiyor ve çekmeye de devam edecek. Çoğu genç bu yüzden youtube üzerinden oyun oynayanları izliyor. Eğer oyunların oynanış videosunu HD ayarda takılmadan izliyor ise bu sistemde oyunları da gayet rahat oynayacaktır. Bunu bir oyun kafe gibi düşünmek gerek saatine haftasına veya aylık ücret ile istediğin oyunu oyna. Ben açıkcası umutluyum ve bunun da olması gerektiğine inanıyorum. Umarım tutar illa da bu değil ise bir başkası tutacaktır. 10 Yıl değil en fazla 2 yıl içinde.
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DH Misafiri 3 hf.
Boş yapma işine bak. Ortaya komik bi laf atıp insanları odaktan çıkartıyorsun
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DH Misafiri 3 hf.
Her kullanıcıya fiziki bir ekran kartı tahsisi söz konusu değil. multicore geniş kapasiteli grafik işlemciler aynı anda bir çok işlem oaketini yerine getirebilecek kapasitede ve bu grafik istasonlarından geliştiren bi çok firma var.
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FerdosParadise 3 hf.
09:38 'de arkada monitörde İlluminati işareti var!
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FerdosParadise 3 hf.
8 k 120 fps !!!
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