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Google Stadia'nın fiyatlandırması, oyun seçenekleri ve lansman tarihi bu yaz açıklanacak

Teknoloji devi Google, geçtiğimiz aylarda tanıttığı bulut tabanlı oyun servisi Google Stadia ile ilgili olarak kafalardaki soru işaretlerini bu yaz kaldıracağını açıkladı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Diğer
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google'ın bulut tabanlı oyun akışı platformu Google Stadia, geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen Yıllık Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda (GDC) açıklanmıştı. Şimdiye kadar öğrendiklerimize göre konuşursak eğer, oldukça iyi bir oyun hizmeti bizi bekliyor. Ancak hizmetin detaylarıyla ilgili kafalarda soru işaretleri mevcut.

Biraz daha beklememiz gerekecek

Google Stadia hizmetinin 4K ve 60 FPS'de, düşük seviye bilgisayarlardan veya akıllı telefonlardan oyun çalıştırma fikri heyecan verici olsa da, bu hizmetin neler sunacağı ve ne kadara mal olacağı bilinmiyor. Neyse ki Google, Stadia'nın resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir duyuru yayınladı.

Google'ın resmi Stadia Twitter hesabı bu üç sorunun hepsine "bu yaz" cevabını veriyor. Bu yüzden önümüzdeki birkaç ay içinde platform hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiz. Bununla birlikte Google, 11 Haziran'da başlayacak olan E3 etkinliğinde de Stadia ile ilgili bazı detaylar sunabileceği de konuşuluyor.

https://twitter.com/GoogleStadia/status/1131953000061243392 Yorum Yaz
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Ohol Oula 2 hf. en beğenilen
Vay be Google bile stadyum işine girmiş. Hangi takımın olacak bu stadyum?
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dribblingmaster 1 hf.
Monitör teknolojileri, gecikme, bağlantı sorunları?...
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lazkopat324 2 hf.
4k video için 30 mbps 1080p için 25 mbps nasıl bir orantı anlayamadım. 7,5 mbps olması lazım değil mi 1080p için?
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The Hollow 1 hf. lazkopat324
Stadia'nın başındaki sorumlu kişi hız konusunda kısacası şunları diyor; Aslında 25Mbps'den daha az kullanıyoruz fakat, yine de tavsiyemiz olarak bu limiti belirledik. Yani bu açıklamaya bakarsak 4K için 30Mbps yeterli olur. Zaten kendiside açıklamış.
Kaynak: https://gamingbolt.com/google-stadia-will-require-25-mb-s-internet-connection-to-run-games-at-1080p-and-60-fps
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MonitörKertenkelesi 2 hf.
Bence eski kafalılığa gerek yok, teknolojiye dur diyemezsiniz, bu da büyük bir ihtiyaç zaten. Artık sırf GTA5'i en doğru grafiklerde oynamak için 20+50.000 lira veren insan bulamayacaklar çünkü. Hem bir oyunu gençler dışında zaman ayırıp hakkıyla oynayacak yetişkin ve para kazanan kişi sayısı da az. Evimizdeki karasal yayında bile HD yayınları izlerken neden olmasın. Oyunlarda 4K'ya gerek bile yok, 1080P ile bile oyunu oynatabilecek bir internet alt yapısı zaten var. Bu gün buna muhalefet edenler yarın sistemin işlediğini gördüğünde ellerindeki konsolları ilk satanlar olacaktır ha buraya da yazıyorum.
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hamza5806 2 hf.
Oyun fiyati 80 doları aşarsa fazla tutmaz zaten al sat olayi da yok
Ben geri kafaliyim moruk kasetimi vereceksiniz alete takacam delikanliyi bozar bu işler
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Redunay 2 hf.
Oyunculuğun geleceği bu ama şu an için erken, en azından bizim gibi geri ülkeler için
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The Hollow 2 hf. Redunay
Bence tam zamanı. Kotalı İnternet kullananlar zaten normalde de oyun konusunda rahat değillerdir. Onu geçtim. Bunun dışında, Türkiye'de 25Mbps veya üzeri İnternet bağlantısına sahip milyonlar var. Yani birçok AB ülkesinin nüfusundan daha fazla. Google, diğer servislerine uyguladığı gibi bunuda en yakın POP noktasından verecek. Yani Türkiye için Sofia.. Ping değerlerini öğrenmek isteyenler, komut istemine "tracert google.com" yazabilir. Kısacası 1080p için 25Mbps, 4K için ise 30Mbps gerekli. Sofia'dan düşük ping değerlerinide alıyorsanız, iş tamamdır. Geriye sadece abonelik ücretini düşünmek/beklemek kalır.
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Ohol Oula 2 hf. en beğenilen
Vay be Google bile stadyum işine girmiş. Hangi takımın olacak bu stadyum?
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