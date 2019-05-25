Google Stadia'nın fiyatlandırması, oyun seçenekleri ve lansman tarihi bu yaz açıklanacak

Google'ın bulut tabanlı oyun akışı platformu Google Stadia, geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen Yıllık Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda (GDC) açıklanmıştı. Şimdiye kadar öğrendiklerimize göre konuşursak eğer, oldukça iyi bir oyun hizmeti bizi bekliyor. Ancak hizmetin detaylarıyla ilgili kafalarda soru işaretleri mevcut.

Biraz daha beklememiz gerekecek

https://twitter.com/GoogleStadia/status/1131953000061243392

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Google Stadia hizmetinindüşük seviye bilgisayarlardan veya akıllı telefonlardan oyun çalıştırma fikri heyecan verici olsa da, bu hizmetin neler sunacağı vebilinmiyor. Neyse ki Google, Stadia'nın resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir duyuru yayınladı.Google'ın resmi Stadia Twitter hesabı bu üç sorunun hepsine "" cevabını veriyor. Bu yüzden önümüzdeki birkaç ay içinde platform hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiz. Bununla birlikte Google,'da başlayacak olan E3 etkinliğinde de Stadia ile ilgili bazı detaylar sunabileceği de konuşuluyor.