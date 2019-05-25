Google Stadia'nın fiyatlandırması, oyun seçenekleri ve lansman tarihi bu yaz açıklanacak

Teknoloji Editörü
Google'ın bulut tabanlı oyun akışı platformu Google Stadia, geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen Yıllık Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda (GDC) açıklanmıştı. Şimdiye kadar öğrendiklerimize göre konuşursak eğer, oldukça iyi bir oyun hizmeti bizi bekliyor. Ancak hizmetin detaylarıyla ilgili kafalarda soru işaretleri mevcut.
Biraz daha beklememiz gerekecekGoogle Stadia hizmetinin 4K ve 60 FPS'de, düşük seviye bilgisayarlardan veya akıllı telefonlardan oyun çalıştırma fikri heyecan verici olsa da, bu hizmetin neler sunacağı ve ne kadara mal olacağı bilinmiyor. Neyse ki Google, Stadia'nın resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir duyuru yayınladı.
Google'ın resmi Stadia Twitter hesabı bu üç sorunun hepsine "bu yaz" cevabını veriyor. Bu yüzden önümüzdeki birkaç ay içinde platform hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiz. Bununla birlikte Google, 11 Haziran'da başlayacak olan E3 etkinliğinde de Stadia ile ilgili bazı detaylar sunabileceği de konuşuluyor.
https://twitter.com/GoogleStadia/status/1131953000061243392 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kaynak: https://gamingbolt.com/google-stadia-will-require-25-mb-s-internet-connection-to-run-games-at-1080p-and-60-fps
Ben geri kafaliyim moruk kasetimi vereceksiniz alete takacam delikanliyi bozar bu işler
2 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2678 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
google, oyun ve