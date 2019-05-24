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Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında artık microSD kart kullanamayacak

Huawei'ye, ABD merkezli şirketler tarafından uygulanan yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. SD Association, Huawei'yi üye şirketler arasından çıkararak SD kart kullanımını yasakladı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında artık microSD kart kullanamayacak
Çinli teknoloji şirketi Huawei birkaç yıldır sıkıntılı bir süreçten geçiyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Trump yönetiminin aldığı ve birçok ABD'li şirketin destek verdiği Huawei yaptırımlarınaa bir yenisi daha eklendi. SD Association (SD Birliği) yeni aldığı bir kararla Huawei'yi üye şirketler listesinden çıkardı.

Huawei yeni çözümler üretmek zorunda

Merkezi ABD'de olan SD Association'ın bu kararıyla birlikte Huawei, microSD kart yuvalarına sahip akıllı telefonlar üretemeyecek. Zira SD kart uyumlu cihazlar üretip satabilmesi için SD Association üyesi olması gerekiyor. Bu kararın Huawei ürünlerinin işlevselliğini ne denli etkileyeceğini ise önümüzdeki süreçte göreceğiz.
Şirketin, Huawei Mate 20 ve P30 gibi amiral gemisi cihazlarında kendi NM Card standardı kullanılsa da, şirket hala daha uygun fiyatlı akıllı telefonlarında microSD kart teknolojisini kullanıyor.  Her güne yeni bir şok haberiyle başlayan Huawei'nin bu yaptırıma nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu.

https://www.gizchina.com/2019/05/23/huawei-excluded-from-the-sd-association-no-more-microsd/ Yorum Yaz
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WB 2 hf. en beğenilen
S400 krizinde basimiza gelecek olaylar icin guzel bir ön gosterim oluyor dimi..
11 Yanıt Yanıtla +178
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seckinar 2 hf.
Bu yapılanlar barbarlıktan başka bir şey değil. Bir firmayı hedef alarak o firmaya ticaret hakkı tanımamak, her türlü kısıtlamayı getirmek, dışlamak.. Hukuka, rekabete, adalete her yönden aykırı bir durum. Ve tabi, bunu yapan, isteyen kim ? Dünyanın koruyucusu !! Öyle mi ??!!
Bu yapılanlar barbarlıktan başka bir şey değil. Bir firmayı hedef alarak o firmaya ticaret hakkı tanımamak, her türlü kısıtlamayı getirmek, dışlamak.. Hukuka, ...
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5 Yanıt Yanıtla +161
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MacGyver. 2 hf.
Shenzhen'deki merkezlerine füze atsaydılar bir de, böyle ölmezler...
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ramis78 1 hf.
adamların bütün planları hazırdır
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Marquis-de-Sade` 1 hf. Bahaeddin91
Huawei'n yeni bir marka olduğunu söylemedim zaten, senelerdir telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteriyor. Akıllı telefon pazarında çaba sarfetmeden hızla yükselmesi göze battı.
Diğer Çin'li markalara yaptırıma tâbi tutulmamasının sebebi belirttiğiniz kırmızı çizgiyi aşmamaları. Çin'li telefon üreticileri her çıkardıkları model için ABD'ye tonlarca lisans ücreti ödüyor. İki tarafında işine geliyor.
Teknoloji hırsızı bir ülke olduğu sözümün hala arkasındayım, bahsettiğiniz ekrana entegre parmak izinden tutun, amoled ekranlara kadar batının senelerce geliştirdiği teknolojilere çaba sarf etmeden ulaşıp ilk piyasaya kendisinin sokması Çin'in inovatif bir ülke olduğunu göstermez.
Hatta ağır teknoloji hırsızı bir ülke; senelerce Apple tasarımlarıyla telefon çıkarttılar, çentikli ekran tasarımının hala ekmeğini yiyorlar, senelerdir başka markaların replika cihazlarını çıkartıyorlar hatta o markadan daha önce kopyasını çıkartır hale geldiler, iPhone X çıkmadan piyasa çakmalarıyla dolmuştu. Facebook Google Whatsapp gibi bir ton platformun çakmasını çıkarttılar.
Kopyayla kazandıkları paraları şimdi batıdaki markaları satın alarak daha da güçlenmeye çalışıyorlar. Bu gidişata göze en çok batan markayla dur dediler, devamı da gelecektir. Bu marka odaklı yaptırım değil, hedef kopyalayıp büyüyen Çin.
Edit: Şimdi Mesut Bey'in videosuna denk geldim, tam olarak anlatmak istediğim anlatılmış.
youtu.be/...
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Marquis-de-Sade` 1 hf. Bahaeddin91
Huawei senelerdir telekomünikasyon üzerine çalışmalar yapan bir marka, bu yoldaki başarıları küçümsenemez zaten. Benim değindiğim nokta telefon sektörü, basamakları çaba sarfetmeden çok hızlı çıktı bunun sonucunu da her alanda ödüyor.
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Bahaeddin91 1 hf. Marquis-de-Sade`
Konuya farklı bakıyoruz. İlgili yaptırımlar neden sadece ZTE ve Huawei firmalarını kapsıyor? Oppo, OnePlus, Xiaomi gibi firmalara neden bu yaptırımlar uygulanmıyor? Neden Apple'ın Huawei'ye karşı kazandığı 1 tane bile patent davası yok?
Bu soruların cevabı şöyle. Huawei, Amerika'nın kırmızı çizgilerine bastığı için bu şekilde muamele görüyor. Yoksa bunun teknoloji çalmakla alakası yok.
Ekran altından parmak izi okumayı sektöre sokan firmalar Çin firmaları. Sizin söylediğiniz durum 20-30 yıl önce geçerliydi. Adamlar firmalara ucuz iş gücü sağlarken kimsenin gıkı çıkmıyordu, şimdi az kafalarını gösterince hemen ezmeye çalışıyorlar. Artı olarak fabrika açmalarını isteyen de Çin değil, aksine firmalar ucuz içgücü ve gelişmiş dağıtım altyapısı için Çin'i tercih ettiler. Çin de buradan kazandığı paralar ile kendi teknolojilerini üretti veya satın aldı.
Gittiler Volvo'yu satın aldılar, gittiler Lenovo'yu satın aldılar, gittiler Motorola'yı satın aldılar, gittiler Toshiba'yı satın aldılar. Adamlar o işgücü ucuz diye Çin'de ürettirdikleri cihazlardan kazandıkları para ile bu duruma geldi. Ama bunu teknoloji çalarak değil, buradan gelen mali kazanç ile satın alma yoluyla yaptılar.
Bir de Huawei firması sandığınız kadar yeni bir firma da değl. 1987 yılında kurulmuş bir firma. Xiaomi gibi 10 yıllık firmalardan değil.
1 Yanıt Yanıtla +1
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DH Misafiri 1 hf.
ARM İngiliz ve 2016 yılında 31.4 milyar dolara Japonlara ait softbank group tarafından satın alındı.
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DH Misafiri 1 hf.
Dünyanın en güçlü markaları Amerika da , Önce değerli marka oluşturuyorlar hepsi hayatımızın vazgeçilmezi haline geliyor. sonra bizleri mahrumiyet silahı ile tehdit ediyorlar , yaptırım uyguluyorlar.
Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar bu olsa gerek.
Bundan 20 yıl önce hangimizin hayatında Google vardı, Apple vardı. Bizlerin de çok ivedi bir şekilde eğitim sistemini sorgulamamız gerekiyor.
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DH Misafiri 1 hf.
Huawei bu günlerinden daha iyi bir noktaya gelecektir. kötü komşu ev sahibi yapar.
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DH Misafiri 1 hf.
İnadına Huawei.
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DH Misafiri 1 hf.
Ya şimdi sanki Çin'de birşey üretilmiyor gibi herşey yasak ?? çinli bir çok sd cart üreticisi var birde Huawei telefonlara ilk 3 ay ekran karılma garantisi veriyorsa kutudan kılıf çıkıyor bundan sonra sdcart da çıkar ?? kullanıcılar daha mutlu olur
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DH Misafiri 1 hf.
sanki tek SD kart teknolojisi varmışta... troller saçmalıyor... iphondeda sd kart yok no problem...
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DH Misafiri 1 hf.
Yanlız Çinlilerin şöyle bir özelliği var. Ben fazla sıkıştırırsanız cidden daha iyisini yaparlar. Ve Huawei gibi bir şirketin epeyce iyisini yapacağından kuşkum yok. Amerika başa çıkamadığı zorunlarda stardart pislik yapıyor bu normal. Ancak bu sefer çattığı ülke Çin ve ciddi anlamda milliyetçi insanlar, adamlar sistemleri oturana kadar sırf anakara Çin pazarına bile satsalar yeter.... De bakalım Amerikan firmaları bu pazarı kaybetmeyi göze alabilecek mi? Ayrıca bir arkadaşımız innovasyonu batı yapıyor doğu kaymağını yiyiyor demiş, kısmen doğru ancak alınabilir olmadığı sürece innovasyonu beş para etmez. Düşünsenize amerikan mali bir iPhone alacaksınız(üretimin tamamen Amerika da olduğu) wuhuuu zihinsel orgazm olursunuz fiyatlara. Dolayısı ile aslında innovasyonun satılabilir olmasını sağlayarak batıya kay ak yediren aslında yine Çin... Buna mukabil adamların kafa da çalışmış ve kopyalamışlar iyide yapmışlar batıdan öğrendiklerini batıdan yer yer daha iyi ve daha ucuza yapıyorlar. Keşke bizde yapabilsek... Hiç Huawei kullanmadım ama imkanımmolursa kendi işletim sistemleri ile çıkan ilk cihazlarını denemeyi düşünüyorum. Apple gibi bir ekosistem oluşturabilmeleri durumunda Apple dan çok daha özellikli cihazlar ürettiklerinden bence uçarlar..
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