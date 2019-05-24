Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında artık microSD kart kullanamayacak

Teknoloji Editörü
Çinli teknoloji şirketi Huawei birkaç yıldır sıkıntılı bir süreçten geçiyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Trump yönetiminin aldığı ve birçok ABD'li şirketin destek verdiği Huawei yaptırımlarınaa bir yenisi daha eklendi. SD Association (SD Birliği) yeni aldığı bir kararla Huawei'yi üye şirketler listesinden çıkardı.
Huawei yeni çözümler üretmek zorunda
Merkezi ABD'de olan SD Association'ın bu kararıyla birlikte Huawei, microSD kart yuvalarına sahip akıllı telefonlar üretemeyecek. Zira SD kart uyumlu cihazlar üretip satabilmesi için SD Association üyesi olması gerekiyor. Bu kararın Huawei ürünlerinin işlevselliğini ne denli etkileyeceğini ise önümüzdeki süreçte göreceğiz.Şirketin, Huawei Mate 20 ve P30 gibi amiral gemisi cihazlarında kendi NM Card standardı kullanılsa da, şirket hala daha uygun fiyatlı akıllı telefonlarında microSD kart teknolojisini kullanıyor. Her güne yeni bir şok haberiyle başlayan Huawei'nin bu yaptırıma nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu.
https://www.gizchina.com/2019/05/23/huawei-excluded-from-the-sd-association-no-more-microsd/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Diğer Çin'li markalara yaptırıma tâbi tutulmamasının sebebi belirttiğiniz kırmızı çizgiyi aşmamaları. Çin'li telefon üreticileri her çıkardıkları model için ABD'ye tonlarca lisans ücreti ödüyor. İki tarafında işine geliyor.
Teknoloji hırsızı bir ülke olduğu sözümün hala arkasındayım, bahsettiğiniz ekrana entegre parmak izinden tutun, amoled ekranlara kadar batının senelerce geliştirdiği teknolojilere çaba sarf etmeden ulaşıp ilk piyasaya kendisinin sokması Çin'in inovatif bir ülke olduğunu göstermez.
Hatta ağır teknoloji hırsızı bir ülke; senelerce Apple tasarımlarıyla telefon çıkarttılar, çentikli ekran tasarımının hala ekmeğini yiyorlar, senelerdir başka markaların replika cihazlarını çıkartıyorlar hatta o markadan daha önce kopyasını çıkartır hale geldiler, iPhone X çıkmadan piyasa çakmalarıyla dolmuştu. Facebook Google Whatsapp gibi bir ton platformun çakmasını çıkarttılar.
Kopyayla kazandıkları paraları şimdi batıdaki markaları satın alarak daha da güçlenmeye çalışıyorlar. Bu gidişata göze en çok batan markayla dur dediler, devamı da gelecektir. Bu marka odaklı yaptırım değil, hedef kopyalayıp büyüyen Çin.
Edit: Şimdi Mesut Bey'in videosuna denk geldim, tam olarak anlatmak istediğim anlatılmış.
youtu.be/...
Bu soruların cevabı şöyle. Huawei, Amerika'nın kırmızı çizgilerine bastığı için bu şekilde muamele görüyor. Yoksa bunun teknoloji çalmakla alakası yok.
Ekran altından parmak izi okumayı sektöre sokan firmalar Çin firmaları. Sizin söylediğiniz durum 20-30 yıl önce geçerliydi. Adamlar firmalara ucuz iş gücü sağlarken kimsenin gıkı çıkmıyordu, şimdi az kafalarını gösterince hemen ezmeye çalışıyorlar. Artı olarak fabrika açmalarını isteyen de Çin değil, aksine firmalar ucuz içgücü ve gelişmiş dağıtım altyapısı için Çin'i tercih ettiler. Çin de buradan kazandığı paralar ile kendi teknolojilerini üretti veya satın aldı.
Gittiler Volvo'yu satın aldılar, gittiler Lenovo'yu satın aldılar, gittiler Motorola'yı satın aldılar, gittiler Toshiba'yı satın aldılar. Adamlar o işgücü ucuz diye Çin'de ürettirdikleri cihazlardan kazandıkları para ile bu duruma geldi. Ama bunu teknoloji çalarak değil, buradan gelen mali kazanç ile satın alma yoluyla yaptılar.
Bir de Huawei firması sandığınız kadar yeni bir firma da değl. 1987 yılında kurulmuş bir firma. Xiaomi gibi 10 yıllık firmalardan değil.
Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar bu olsa gerek.
Bundan 20 yıl önce hangimizin hayatında Google vardı, Apple vardı. Bizlerin de çok ivedi bir şekilde eğitim sistemini sorgulamamız gerekiyor.
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