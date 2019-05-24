Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında artık microSD kart kullanamayacak

Çinli teknoloji şirketi Huawei birkaç yıldır sıkıntılı bir süreçten geçiyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Trump yönetiminin aldığı ve birçok ABD'li şirketin destek verdiği Huawei yaptırımlarınaa bir yenisi daha eklendi. SD Association (SD Birliği) yeni aldığı bir kararla Huawei'yi üye şirketler listesinden çıkardı.

Huawei yeni çözümler üretmek zorunda

Merkezi ABD'de olan SD Association'ın bu kararıyla birlikte Huawei, microSD kart yuvalarına sahip akıllı telefonlar üretemeyecek. Zira SD kart uyumlu cihazlar üretip satabilmesi için SD Association üyesi olması gerekiyor. Bu kararın Huawei ürünlerinin işlevselliğini ne denli etkileyeceğini ise önümüzdeki süreçte göreceğiz.

https://www.gizchina.com/2019/05/23/huawei-excluded-from-the-sd-association-no-more-microsd/

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Şirketin,vegibi amiral gemisi cihazlarında kendistandardı kullanılsa da, şirket hala daha uygun fiyatlı akıllı telefonlarındakart teknolojisini kullanıyor. Her güne yeni bir şok haberiyle başlayan Huawei'nin bu yaptırıma nasıl bir tepki vereceği isekonusu.