    Tesla Supercharger’ların anlık doluluk bilgisi artık Google Haritalar’da

    Tesla Supercharger’ların anlık doluluk durumu artık Google Haritalar’da görüntülenebiliyor. Kullanıcılar hangi şarj noktalarının boş olduğunu gerçek zamanlı olarak görebilecek.

    Tesla Supercharger’larda anlık doluluk Google Haritalar’da Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın dünya genelinde en güvenilir hızlı şarj ağı olarak öne çıkan Supercharger’ları, artık Google Haritalar üzerinden daha kolay kullanılabiliyor. Google Haritalar, Tesla Supercharger istasyonlarının anlık doluluk durumunu göstererek her lokasyonda kaç şarj noktasının müsait olduğunu kullanıcılara gösterecek.

    Tesla sahibi olmaya gerek yok

    Yeni entegrasyon sayesinde sürücüler, Supercharger ararken sadece konumu görmekle kalmıyor, aynı zamanda istasyondaki toplam şarj noktası sayısını ve o an kullanılabilir olan şarj noktası sayısını da görebiliyor. Bu bilgiler, Tesla sahiplerinin uzun süredir araç içi navigasyon veya Tesla uygulamasında erişebildiği verilerle birebir aynı ancak artık Google Haritalar üzerinden herkes için erişilebilir hale geldi. Tesla sahibi olmasanız bile bu verilerden faydalanmak mümkün.

    Tesla Supercharger’larda anlık doluluk Google Haritalar’da Tam Boyutta Gör
    Bu güncelleme, Tesla’nın bir zamanlar tamamen kapalı olan şarj ekosistemini açmaya devam ettiğinin de bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Şirket, Kuzey Amerika’da kısa süreli Magic Dock deneyimi ve ardından NACS entegrasyonu ile Tesla dışı elektrikli araçların Supercharger ağını kullanabilmesini sağlamıştı.

    Her ne kadar bu yenilik Tesla sahipleri için büyük bir değişiklik olmasa da verilerin Google Haritalar üzerinden paylaşılması, Tesla dışı elektrikli araç sahipleri için büyük kolaylık sağlayacak. Daha önce şarj istasyonlarının dolu olması veya çalışmaması sürücüler için en büyük sorunlardan biriydi.

