Tesla Supercharger’ların anlık doluluk bilgisi artık Google Haritalar’da

Tesla sahibi olmaya gerek yok
Yeni entegrasyon sayesinde sürücüler, Supercharger ararken sadece konumu görmekle kalmıyor, aynı zamanda istasyondaki toplam şarj noktası sayısını ve o an kullanılabilir olan şarj noktası sayısını da görebiliyor. Bu bilgiler, Tesla sahiplerinin uzun süredir araç içi navigasyon veya Tesla uygulamasında erişebildiği verilerle birebir aynı ancak artık Google Haritalar üzerinden herkes için erişilebilir hale geldi. Tesla sahibi olmasanız bile bu verilerden faydalanmak mümkün.
Her ne kadar bu yenilik Tesla sahipleri için büyük bir değişiklik olmasa da verilerin Google Haritalar üzerinden paylaşılması, Tesla dışı elektrikli araç sahipleri için büyük kolaylık sağlayacak. Daha önce şarj istasyonlarının dolu olması veya çalışmaması sürücüler için en büyük sorunlardan biriydi.