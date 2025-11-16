Giriş
    Google Play Sistem güncellemeleri "doğrudan telefondan" geri alınabilecek

    Google Play Sistem güncellemeleri Android cihazlara önemli özellikler getiriyor ancak sorunlu olanları kaldırmak zorlu bir süreçti. Google, doğrudan telefondan geri alma seçeneği sunacak.

    Google Play Sistem güncellemeleri telefondan kaldırılabilecek Tam Boyutta Gör
    Google Play Sistem güncellemeleri, Android'in önemli bir parçası. Telefonun güvenliğini sağlamaya, hataları düzeltmeye ve önemli özelliklerin sorunsuz çalışmasına yardımcı oluyor. Ancak bazen bu güncellemeler beklenmedik sorunlara yol açabiliyor. Normal uygulamaların aksine, bu Play sistem güncellemelerini kaldırmak zor. Neyse ki Google sonunda bunu düzeltiyor. Artık soruna neden olan Google Play sistem güncellemesini kaldırmak mümkün.

    Önceden bir Google Play Sistem güncellemesini geri almanın tek resmi yolu; Google Play sistem güncellemelerini geri alma aracını kullanmaktı. Bu, telefonu bilgisayara bağlamayı ve birçok sıradan kullanıcının nasıl kullanılacağını bilmediği ADB'yi (Android Hata Ayıklama Köprüsü) kullanmayı gerektiriyordu. Bu nedenle soruna yol açan bir güncellemeyi kaldırmak çoğu kişinin kaçındığı veya mümkün olduğunu bile bilmediği bir şeydi. Şimdi Google çok daha kolay bir seçenek sunuyor. Bazı cihazlarda Google Play Hizmetleri’nde Mainline hizmetleri adlı yeni bir giriş çıkmaya başladı.

    Bu özellik hâlâ kullanıma sunulma aşamasında olduğundan, henüz herkeste görünmeyebilir. Ancak kullanıma sunulduğunda, Google Play Sistem güncellemeleri doğrudan telefondan kaldırılabilecek, yani bilgisayara gerek kalmayacak.

    Mainline hizmetlere dokunduğunuzda, Play Store sayfasına yönlendirileceksiniz. Yüklenmeyi bekleyen bir güncelleme varsa, telefonunuzu yeniden başlatmak için bir düğme göreceksiniz. Ancak güncelleme yüklendikten sonra, “Güncellemeleri Kaldır” adlı yeni bir düğme çıkacak. Buna dokunduğunuzda, sistem güncellemelerini kaldırmanın telefonunuzun özelliklerini etkileyebileceğini açıklayan bir uyarı mesajı gösterilecek. Devam etmeyi seçerseniz, güncelleme kaldırılacak.

