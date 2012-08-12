Google, arama sonuçlarında korsan içerik sitelerini alt sıralara düşürecek





Arama motoru üzerinde düzenli olarak güncellemelere ve değişikliklere giden Google, yayınlayacağı yeni güncelleme ile korsan içerik bulunduran siteleri arama sonuçlarında arka sıralara atmaya başlayacağını duyurdu.





Bu kararla birlikte meşru ve kaliteli içerik için kolay bulunmasına yardımcı olmayı amaçlayan şirketin arama motoru, bu karar doğrultusunda müzik veya filmler gibi içerikler için arama yapan kullanıcıya torrent siteleri ve benzeri siteler yerine yasal içerik sağlayan siteleri üst sıralarda gösterecek. Google'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu değişikliğin yapılmasında bir sakınca görülmediği, zira şirketin sahip olduğu telif ihlal raporlama sistemi sayesinde çok geniş bir veriye sahip olduğu belirtildi. Google, yapılan değişiklik ile söz konusu sitelerin arama sonuçlarından çıkartılmadığını, sadece sayfalara ulaşmanın zorlaştırıldığını dile getirdi.





Google'ın bu sistemi önümüzdeki hafta hizmete sokmasıyla birlikte korsan içeriğin bu durumdan nasıl etkileneceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://insidesearch.blogspot.com/2012/08/an-update-to-our-search-algorithms.html