Google, arama sonuçlarında korsan içerik sitelerini alt sıralara düşürecek

Haber Editörü
Arama motoru üzerinde düzenli olarak güncellemelere ve değişikliklere giden Google, yayınlayacağı yeni güncelleme ile korsan içerik bulunduran siteleri arama sonuçlarında arka sıralara atmaya başlayacağını duyurdu.
Bu kararla birlikte meşru ve kaliteli içerik için kolay bulunmasına yardımcı olmayı amaçlayan şirketin arama motoru, bu karar doğrultusunda müzik veya filmler gibi içerikler için arama yapan kullanıcıya torrent siteleri ve benzeri siteler yerine yasal içerik sağlayan siteleri üst sıralarda gösterecek. Google'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu değişikliğin yapılmasında bir sakınca görülmediği, zira şirketin sahip olduğu telif ihlal raporlama sistemi sayesinde çok geniş bir veriye sahip olduğu belirtildi. Google, yapılan değişiklik ile söz konusu sitelerin arama sonuçlarından çıkartılmadığını, sadece sayfalara ulaşmanın zorlaştırıldığını dile getirdi.
Google'ın bu sistemi önümüzdeki hafta hizmete sokmasıyla birlikte korsan içeriğin bu durumdan nasıl etkileneceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
http://insidesearch.blogspot.com/2012/08/an-update-to-our-search-algorithms.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Abi kuracağın bağı seveyim ya.Ruslar güzelse yandex te güzeldir :))
1.Adult Siteler
2.Sosyal Paylaşım Siteleri
3.Dowloand/Film ve Warez Siteler
4.Haber ve diğer içerik paylaşan siteler.
Birinci sırayı filtreye soktu üçüncü sırayıda filtreye sokarsa internet aleminde çok büyük dalgalanma olur.Kaçınız biliyor bilemem ama google DMCA sistemi var zaten telif hakkı içeren veya lisansız paylaşım yapılan konular google tarafından arama sonuçlarından kaldırılıyor.Yani site tamamen sıralamada düşmüyor sadece ilelegal paylaşım olan konu yada sayfa arama sonuçlarından siliniyor bence bu sistem devam etmeli.
Bende oyunun adını yazıyorum fakat hiç korsana yöneltmiyor...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2140 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Diğer, google