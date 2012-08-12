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Google, arama sonuçlarında korsan içerik sitelerini alt sıralara düşürecek

6 yıl
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Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Arama motoru üzerinde düzenli olarak güncellemelere ve değişikliklere giden Google, yayınlayacağı yeni güncelleme ile korsan içerik bulunduran siteleri arama sonuçlarında arka sıralara atmaya başlayacağını duyurdu.

Bu kararla birlikte meşru ve kaliteli içerik için kolay bulunmasına yardımcı olmayı amaçlayan şirketin arama motoru, bu karar doğrultusunda müzik veya filmler gibi içerikler için arama yapan kullanıcıya torrent siteleri ve benzeri siteler yerine yasal içerik sağlayan siteleri üst sıralarda gösterecek. Google'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu değişikliğin yapılmasında bir sakınca görülmediği, zira şirketin sahip olduğu telif ihlal raporlama sistemi sayesinde çok geniş bir veriye sahip olduğu belirtildi. Google, yapılan değişiklik ile söz konusu sitelerin arama sonuçlarından çıkartılmadığını, sadece sayfalara ulaşmanın zorlaştırıldığını dile getirdi.

Google'ın bu sistemi önümüzdeki hafta hizmete sokmasıyla birlikte korsan içeriğin bu durumdan nasıl etkileneceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://insidesearch.blogspot.com/2012/08/an-update-to-our-search-algorithms.html Yorum Yaz
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pcheveslisi 6 yıl en beğenilen
Gelecek haftadan sonra arama motorumu değiştiriyorum.
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DraGonS 6 yıl
Yandex i bu açığı güzelce kapatacağını düşünüyorum.
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chiangyao08 6 yıl
Google yeme olum bizi malak malak hareketler sisilesi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Amedra 6 yıl
Yapmayın olooom colugum çocugum var benim.
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Mellkor 6 yıl
Google bile taraflı olmaya başladı
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iskocyall 6 yıl
Google yeme olum bizi malak malak hareketler sisilesi
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Çılgınsın Man 6 yıl
Bana göre yanlış bir uygulama çünkü internette yasal içerik en çok illegal içerik aranıyor
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Virinom 6 yıl
DH Misafiri
Yandex kullanırız artık hem Türkiye için bir çok özelliği var trafik durumları vs. googleı severdim ama yandex iyidir sonuçta rus şirketi bir bağ kuracak olursak ruslar güzelse yandexte güzeldir o zaman yandex kullanabiliriz evet

Abi kuracağın bağı seveyim ya.Ruslar güzelse yandex te güzeldir :))
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YGA 6 yıl
O kadar seyi dusunup , bu uygulamanin kendilerine zarari olacagini dusunememisler mi?
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DH Misafiri 6 yıl
kendi apple ve msden çalarken sorun yok biz kullanıcı çalarken kapris yapacak haa... ulen bizden çaldığın bilgilerle zaten köşeyi döndün utanmaz google!! bırakıyorum bu ciddiyetsiz şirketi...
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acbold 6 yıl
Yandex var da, aradığının yerine farklı birşey veriyor.Google kadar kullanışlı değil.Böyle birşeyin tam anlamıyla olacağına kesinlikle inanmıyorum.Sadece reklam amaçlı bir duyuru yaptırım olacak bu, Legal ürün,kurum vs sahipleri bu sefer diğer legal sayfalarla yarışmak için reklam verecekler.Google bu yanını düşünüyor işin.Yoksa arkadaşın dediği gibi şuanda "DMCA" engelliyor içerikleri.üstüne basa basa da söylüyor telif hakkı olduğunu.
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mersinstyle 6 yıl
Merak Ettiğim bir konu var internet sitelerinin %80'ninde ilelegal dışı paylaşım mevcut bu sitelerin %80'nin sıralamasının değişeceği anlamına geliyor.Donanım haber forumlarında bile bir çok lisansız uygulama ve oyun paylaşılıyor bunun önüne google değil kimse geçemez.Dünya'da en çok ziyaret edilen 4 site türü şunlar ;
1.Adult Siteler
2.Sosyal Paylaşım Siteleri
3.Dowloand/Film ve Warez Siteler
4.Haber ve diğer içerik paylaşan siteler.
Birinci sırayı filtreye soktu üçüncü sırayıda filtreye sokarsa internet aleminde çok büyük dalgalanma olur.Kaçınız biliyor bilemem ama google DMCA sistemi var zaten telif hakkı içeren veya lisansız paylaşım yapılan konular google tarafından arama sonuçlarından kaldırılıyor.Yani site tamamen sıralamada düşmüyor sadece ilelegal paylaşım olan konu yada sayfa arama sonuçlarından siliniyor bence bu sistem devam etmeli.
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XGNUX 6 yıl
ShotgunPadre
Orijinal oyun satin almak icin arama yaptigimda one cikan sonuclar hep korsan oluyordu.gerekli bir karar, zaten korsan bulmak isteyen 2.sayfada yine bulur

Bende oyunun adını yazıyorum fakat hiç korsana yöneltmiyor...
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delarux 6 yıl
millet google dan vazgeçer warezden vazgeçmez.
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