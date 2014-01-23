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Google, aramalarda site bilgisini pop up pencerede gösterecek

5 yıl
4,7b
1
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, aramalarda site bilgisini pop up pencerede gösterecek

Dünyanın en büyük arama motoru olma ünvanını kimseye kaptırmayan Google, arama teknolojisine yenilikler sunmayı sürdürüyor. 

Firma son olarak arama sonuçlarında site bilgilerini pop up pencerede göstermeye başladı. İlgili sitenin linki üzerine fare ile gelindiğinde sözkonusu pencere ortaya çıkıyor ve Knowledge Graph'dan alınan bilgileri kullanıcıya yansıtıyor.

Yenilik her site için geçerli değil. Genelde yoğun ziyaret edilen siteleri kapsıyor. Yenilikteki amaç ise kullanıcıların siteye gitmeden temel bilgilerine ulaşabilmesi. İlerleyen dönemde yeniliğin daha da geliştirileceği belirtiliyor. Uygulama şimdilik test amacıyla kısıtlı olarak yayında. 

http://insidesearch.blogspot.com/2014/01/more-information-about-websites-to-help.html Yorum Yaz
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