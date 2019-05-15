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Google'dan önemli adım | Aramada arttırılmış gerçeklik (AR)

3 hf.
2,9b
2
Web Siteleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google arama teknolojisini güncelleyerek arttırılmış gerçeklik sonuçlarıyla entegre etti. Ayrıca Google Lens de güncellenerek gündelik hayata daha fazla fayda sağlaması hedeflendi.
Google'ı bugünlere getiren arama özelliği güncelleniyor. Arttırılmış Gerçeklik ile arama sonuçlarını gerçek dünya ortamında inceleyerek doğru karar verme sürecini hızlandırabileceğiz, detaylar ve örnekler videomuzda. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 3 hf.
Google I/O 2019 bilindigi uzere 7-9 MAYIS arasinda idi. Sanirim Erdi ya cok yogun ya da planli gecikmeli serpistirmektedir... Birkac saate tas catlasa hazirlanacak editlencek seyler gibi ...
Her yigidin bir yogurt yigisi vardir. Erdi'nin ki de zamana yaymis ... 1 haftadir devam ediyor ...
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afulkem 3 hf.
detaylar çok güzel teşekkürler;
bir eleştiri, "Galaxy" 1, "Google" 2 kötü telaffuz ediyorsunuz.
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BalistikBomba 3 hf.
Ben hep 8 Mbit'lik aldığım için......
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