Google'dan önemli adım | Aramada arttırılmış gerçeklik (AR)

Google arama teknolojisini güncelleyerek arttırılmış gerçeklik sonuçlarıyla entegre etti. Ayrıca Google Lens de güncellenerek gündelik hayata daha fazla fayda sağlaması hedeflendi.

Google'ı bugünlere getiren arama özelliği güncelleniyor. Arttırılmış Gerçeklik ile arama sonuçlarını gerçek dünya ortamında inceleyerek doğru karar verme sürecini hızlandırabileceğiz, detaylar ve örnekler videomuzda.