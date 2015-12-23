Google hesaplarına parolasız giriş mümkün hale geliyor

İnternet devi Google, güçsüz parolalar nedeniyle meydana gelen hack'lenme olaylarının önüne geçebilmek adına çalışmalarına devam ediyor. Firmanın şimdilik küçük bir kitle üzerinde denediği yeni bir sistem ise hesaplara giriş için sadece telefonlara ihtiyaç duyuyor.

Google'ın denediği yeni sistemde hesaplara giriş için sadece kişisel akıllı telefonunuz yeterli oluyor ve böylece hem güvenlik hem de hız elde edilebiliyor. Sistem Google hesabınıza giriş iznini telefonunuza gönderdiği bir bildirim ile size soruyor ve bu sayede basitçe giriş yapılabiliyor. Hesabınıza yapılan istenmeyen girişlerin önlenmesi için de büyük önem taşıyan altyapı, parola hatırlama (Artık birçok kişi çok uzun parolalar kullanıyor) derdini de ortadan kaldırıyor.

Telefon kayıplarına ve ya çalınma durumlarına karşın "telefonunu ekran kilidi açılmadan" onay verilemeyen parolasız giriş sistemi, telefon şarjının bitmesi durumunda eski tip parola girişiyle de kullanılabiliyor ve isteğe bağlı olarak kolayca açılıp kapatılabiliyor. Bu faydalı yeni giriş altyapısının ise yakın zamanda hayata geçebileceği tahmin ediliyor.

http://www.androidheadlines.com/2015/12/google-sending-out-invites-for-signing-in-without-password.html