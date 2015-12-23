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Google hesaplarına parolasız giriş mümkün hale geliyor

İnternetin merkezini oluşturan Google, hesap güvenliği konusunda sağlam adımlar atıyor. Firmanın yeni sisteminde ise hesaplarına parolasız giriş mümkün hale geliyor. Detaylar haberimizde.
3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google hesaplarına parolasız giriş mümkün hale geliyor

İnternet devi Google, güçsüz parolalar nedeniyle meydana gelen hack'lenme olaylarının önüne geçebilmek adına çalışmalarına devam ediyor. Firmanın şimdilik küçük bir kitle üzerinde denediği yeni bir sistem ise hesaplara giriş için sadece telefonlara ihtiyaç duyuyor.
Google'ın denediği yeni sistemde hesaplara giriş için sadece kişisel akıllı telefonunuz yeterli oluyor ve böylece hem güvenlik hem de hız elde edilebiliyor. Sistem Google hesabınıza giriş iznini telefonunuza gönderdiği bir bildirim ile size soruyor ve bu sayede basitçe giriş yapılabiliyor. Hesabınıza yapılan istenmeyen girişlerin önlenmesi için de büyük önem taşıyan altyapı, parola hatırlama (Artık birçok kişi çok uzun parolalar kullanıyor) derdini de ortadan kaldırıyor.
Telefon kayıplarına ve ya çalınma durumlarına karşın "telefonunu ekran kilidi açılmadan" onay verilemeyen parolasız giriş sistemi, telefon şarjının bitmesi durumunda eski tip parola girişiyle de kullanılabiliyor ve isteğe bağlı olarak kolayca açılıp kapatılabiliyor. Bu faydalı yeni giriş altyapısının ise yakın zamanda hayata geçebileceği tahmin ediliyor.

http://www.androidheadlines.com/2015/12/google-sending-out-invites-for-signing-in-without-password.html Yorum Yaz
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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lecagot 3 yıl
Bazıları yanlış anlamış. Telefona kod gönderip kodu browser da girmenizi istemeyecek. Telefona giriş yapılsın mı gibi bir bildirim gönderip onaylamanız durumunda hiç şifre girmeden giriş yapacak.
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alito 3 yıl
Telefon çalınırsa ve kilit açıksa çok sakat olur. Bunun dışında oldukça pratik bir yöntem.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
ben kullanıyorum
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C.CEMİL 3 yıl
akıllı telefonların zaten kendisi güvenilmez
bir uygulama yüklüyorsun neredeyse doğumunu kim yaptırdı onu bile isteyecek :)
yüklemezsen akıllı olmasının bir önemi kalmıyor
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kadirirdem 3 yıl
Bence parmak iziyle de olabilir...
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interwap 3 yıl
Şuan bankalardaki gibi şifrenizi girdikten sonra tek kullanımlık şifreyi telefonunuza gönderiyor. Kullanmak için ayarlardan açmanız gerekli.
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Ac1DBuRN 3 yıl
şimdi bu direk şifreyi bilgisayara girmekten daha mı pratik olacak? Giriş yapcaksın sonra şifreyi veya onay mesajını bekleyeceksin onu onaylayıp giriş yapcaksın bravo kulağı tersten ancak böyle gösterebilirsin.
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ukilavuz 3 yıl
Pek güvenemedim
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ylmzsngl 3 yıl
Hacklenmemek için telefon bilgisi zorunluluğu getirmek ne derece güvenli?
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umut_baris 3 yıl ylmzsngl
ylmzsngl

Hacklenmemek için telefon bilgisi zorunluluğu getirmek ne derece güvenli?

İnternete bağlandığın an izleniyorsun ki zaten?

Google yapay zeka konusunda epey yol kat etti.

Çerezlerine, alışkanlıklarına göre reklam, arama önerisi sunuyor.

Güvenli olacağım diyorsan internette hiçbir hesabının olmaması ve hatta evinde, cebinde internetinin olmaması gerekir.

Benim görüşüm bu yönde.
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Das Boot 3 yıl
Şuanda da var zaten. İlk defa giriş yapacağınız tarayıcılarda telefon numaranıza giriş kodu isteyebilirsiniz güvenlik ayarlarından. Hatta isterseniz her gün kullandığınız tarayıcıda bile telefon onayı isteyebilirsiniz.
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