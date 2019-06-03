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Google'ın DeepMind adlı yapay zekâsı, Quake III Arena'da rakip tanımadı

Google'ın DeepMind adlı yapay zekâsı, Quake III Arena'da insanlara rakip oldu. Yapay zekâ kontrollü takım, yapılan her dört maçın üçünü kazandı. Detaylar haberimizde.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Gökhan G.
Editör
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Google'ın DeepMind adlı yapay zekâsı, Quake III Arena'da rakip tanımadı
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Google’ın yapay zekâ kontrollü sanal oyuncuları, video oyunlarında karşı karşıya geldiği insan rakiplerini yenmeye doymuyor. 2016 AlphaGo’nun Dünya’nın en iyi Go oyuncusu olarak bilinen Lee Sedol’u yenmesi, 2019’un başında ise AlphaStar’ın iki profesyonel StarCraft oyuncusunu saf dışı etmesi haberlerinin ardından bir zafer haberi de DeepMind adlı yapay zekânın yer aldığı Quake III Arena’dan geldi.

Oyunun Capture The Flag modunda insan rakiplerine karşı mücadele veren DeepMind, 12 saat süren testler sonucu yapılan maçların %75’ini kazanmış. Yapay zekânın çok oyunculu modlarda gösterdiği başarı ise önceki örneklerin çok ilerisinde bir seviye göstergesi olarak kabul ediliyor. DeepMind’ın birden çok karakteri kontrol etmek durumunda kaldığı oyun modu galibiyet için kullanılan karakterlerin takım oyunu özellikleri göstermesini şart koşuyor.

DeepMind ekibinin hazırladığı “Kazanmak için” adlı program, Quake III Arena’da binlerce saat harcayarak kendini geliştirmiş. Takip eden birkaç hafta içinde ise insanlarla girdiği mücadeleden galip ayrılmış. DeepMind ekibi, insan oyunculara karşı bariz bir avantaj elde etmemek adına yapay zekânın tepki süresini de bir miktar azaltmayı tercih etmiş. Yapay zekâ için dezavantaj olarak değerlendirilebilecek bu durum karşısında dahi DeepMind her dört maçtan üçünü kazanmış.

İnsan ve yapay zekâ ortaklığı daha başarılı 

İnsan oyuncuların rakip oyuncuları uzaktan avlamak konusunda daha iyi olduğu tespit edilen deneyde ilginç bir durumun da farkına varıldığı belirtiliyor. İnsan ve yapay zekâ ortaklılığıyla oluşturulan takımın, salt yapay zekâ kontrollü takıma kıyasla %5 oranında daha iyi sonuçlar elde ettiği ifade edilmiş. Programcılara göre bu durum, yapay zekânın kendini insan oyuncuların oynama stiline adapte edebildiğinin bir göstergesi.


https://www.digitaltrends.com/gaming/google-deepmind-ai-learns-quake-iii-capture-the-flag/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 4 gün
fiziksel gecikme süresine göre ayarlanırsa her zaman insan kazanır !
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aozgec 5 gün
nasıl bir sonuç beklediler acaba? hedef almak için vakit harcamak yok, ıskalamak yok. Birde namluyu rakibe götürürken geçen süreyi hesaplayıp tetiğe tam zamanında basıyor. Nasıl yenersin ki bunu?
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Mr. Jingles 5 gün
Oyunu görünce aklıma çocukluğum geldi.
Ne günlerdi be internet kafeyi kilitlerdik.
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ymhaslaman 5 gün
Keşke şu Quake'nin battle royale modu çıksa mobilde.
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gun 5 gün
Biz insanlar tam hedefleyemezken o direkt istediği yere hedefleyip ateş ediyorsa zor tabii yenmek.
Birde yapay zeka takımdaki herkesin aynı anda tam olarak ne yaptığını biliyorsa çok büyük haksızlık olurdu ama değil herhalde.
En ilginçi insanla karışınca daha iyi skor alınması anladığım kadarı ile insanlar yaratıcı olduğu için takıma yenilik getirince daha iyi sonuç almışlar.
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