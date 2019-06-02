James Webb Uzay Teleskobu, önemli bir testi daha başarıyla tamamladı

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Termal vakum testi adlı uygulama, teleskopta bulunan elektronik cihazların uzayın vakumlu ortamında sorunsuz bir biçimde çalışabileceğini ve aşırı ısı değişikliklerine dayanıklılığını ölçmek için kullanılıyordu. Uzaydaki emektar gözümüz Hubble Uzay Teleskobunun yerini alması planlanan James Webb Uzay Teleskobu , kritik bir testi daha başarıyla tamamladı.adlı uygulama, teleskopta bulunanuzayın vakumlu ortamında sorunsuz bir biçimde çalışabileceğini vedayanıklılığını ölçmek için kullanılıyordu.

Uzay aracı unsuru ve teleskop ile bilimsel aygıtlar unsuru adları verilen iki ana parçadan oluşan James Webb Uzay Teleskobu’nun teleskop bölümü, vakum testini Johnson Uzay Merkezi’nde tamamlamış ve sonrasında teleskobun diğer yarısıyla birleşmek üzere Northrop Grumman’a teslim edilmişti. En son yapılan testte, uzay aracı unsurunun da sınavından başarıyla geçmesi neticesinde teleskop fırlatılmaya bir adım daha yaklaşmış oldu.

Gerçekleştirilen testte, atmosferden arındırılmış bir odada tutulan uzay aracı -148 santigrat dereceden +102 santigrat dereceye kadar değişkenlik gösteren sıcaklık değerlerine maruz bırakılıyor. Teleskobun kendisini uzaya götürecek olan ve “otobüs” adı verilen uzay aracı ile tenis sahası boyutlarına sahip güneş kalkanı teleskobun önemli parçaları arasında yer alıyor. Güneş kalkanının dayanıklılığı, teleskopta bulunan ve çok hassas olan optik aygıtlar ile diğer cihazların soğuk tutulması için hayati önem taşıyor.

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Termal vakum testinin son aşamasının da başarıyla tamamlanmış olması kapsamında konuşan ekip lideri Jeanne Davis, “Testin tamamlanması için uzun saatler harcayan Northrop Grumman ve NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi çalışanlarına haklarını teslim etmemiz gerekiyor. Elde edilen bu sonuç neticesinde bir sonraki aşamaya geçebileceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Artık sırada teleskop ve uzay aracı unsurlarını birleştirmek var.” ifadelerini kullanmış.

Defalarca ertelemelerle karşı karşıya kalan James Webb Uzay Teleskobu, her şey yolunda giderse 30 Mart 2021 tarihinde uzaya fırlatılacak.

https://phys.org/news/2019-05-james-webb-space-telescope-emerges.html