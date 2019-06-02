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James Webb Uzay Teleskobu, önemli bir testi daha başarıyla tamamladı

Hubble Uzay Teleskobunun halefi James Webb Uzay Teleskobu, uzaya fırlatılmadan önce tamamlaması gereken önemli bir testten daha geçti. Termal vakum testi adlı uygulama detayları haberimizde.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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James Webb Uzay Teleskobu, önemli bir testi daha başarıyla tamamladı
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Uzaydaki emektar gözümüz Hubble Uzay Teleskobunun yerini alması planlanan James Webb Uzay Teleskobu, kritik bir testi daha başarıyla tamamladı. Termal vakum testi adlı uygulama, teleskopta bulunan elektronik cihazların uzayın vakumlu ortamında sorunsuz bir biçimde çalışabileceğini ve aşırı ısı değişikliklerine dayanıklılığını ölçmek için kullanılıyordu.

Uzay aracı unsuru ve teleskop ile bilimsel aygıtlar unsuru adları verilen iki ana parçadan oluşan James Webb Uzay Teleskobu’nun teleskop bölümü, vakum testini Johnson Uzay Merkezi’nde tamamlamış ve sonrasında teleskobun diğer yarısıyla birleşmek üzere Northrop Grumman’a teslim edilmişti. En son yapılan testte, uzay aracı unsurunun da sınavından başarıyla geçmesi neticesinde teleskop fırlatılmaya bir adım daha yaklaşmış oldu.

Gerçekleştirilen testte, atmosferden arındırılmış bir odada tutulan uzay aracı -148 santigrat dereceden +102 santigrat dereceye kadar değişkenlik gösteren sıcaklık değerlerine maruz bırakılıyor. Teleskobun kendisini uzaya götürecek olan ve “otobüs” adı verilen uzay aracı ile tenis sahası boyutlarına sahip güneş kalkanı teleskobun önemli parçaları arasında yer alıyor. Güneş kalkanının dayanıklılığı, teleskopta bulunan ve çok hassas olan optik aygıtlar ile diğer cihazların soğuk tutulması için hayati önem taşıyor.

James Webb Uzay Teleskobu, önemli bir testi daha başarıyla tamamladı
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Termal vakum testinin son aşamasının da başarıyla tamamlanmış olması kapsamında konuşan ekip lideri Jeanne Davis, “Testin tamamlanması için uzun saatler harcayan Northrop Grumman ve NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi çalışanlarına haklarını teslim etmemiz gerekiyor. Elde edilen bu sonuç neticesinde bir sonraki aşamaya geçebileceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Artık sırada teleskop ve uzay aracı unsurlarını birleştirmek var.” ifadelerini kullanmış. 

Defalarca ertelemelerle karşı karşıya kalan James Webb Uzay Teleskobu, her şey yolunda giderse 30 Mart 2021 tarihinde uzaya fırlatılacak.


https://phys.org/news/2019-05-james-webb-space-telescope-emerges.html Yorum Yaz
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C0MPUTER 6 gün en beğenilen
Büyük saygı duyulacak bir çalışma... İmrenmemek elde değil.
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Spider_hip 5 gün torenbolen
Yerli araba yapmak kolay değil, kaç milyon harcandı, senelerdir üzerinde çalışılıyor ve çok güzel ilerleniyor. Daha 1-2 ay önce 2 boyutlu çizimleri tamamlanmıştı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Önümüzdeki seçimlere 3 boyutlu çizimleri tamamlanır, ondan sonraki seçimlerden önce android oyunu çıkar.
Yerli araba yapmak kolay değil, kaç milyon harcandı, senelerdir üzerinde çalışılıyor ve çok güzel ilerleniyor. Daha 1-2 ay önce 2 boyutlu çizimleri tamamlanmışt...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Nerevarine 6 gün
Umarım fırlatıldıktan sonra bir aksilik çıkmaz. Gerçekten benim beklediğim en büyük proje budur. Her şeyin kusursuz olabilmesi için sürekli erteleniyor. Ertelensin fark etmez ama fırlatıldıktan sonra hiçbir sıkıntı çıkmasın bu bize yeter.
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torenbolen 6 gün
Ah ah. Şu Suriyeli’lere giden para ile bu tarz şeylere yatırım yapılabilirdi diyeceğim de, daha yerli arabamız bile yok :/
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Spider_hip 5 gün torenbolen
Yerli araba yapmak kolay değil, kaç milyon harcandı, senelerdir üzerinde çalışılıyor ve çok güzel ilerleniyor. Daha 1-2 ay önce 2 boyutlu çizimleri tamamlanmıştı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Önümüzdeki seçimlere 3 boyutlu çizimleri tamamlanır, ondan sonraki seçimlerden önce android oyunu çıkar.
1 Yanıt Yanıtla +5
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C0MPUTER 6 gün en beğenilen
Büyük saygı duyulacak bir çalışma... İmrenmemek elde değil.
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