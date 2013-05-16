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Google+ oyunları tarihe karışıyor

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google+ oyunları tarihe karışıyor

Google'ın yeni sosyal ağıyla Facebook karşısına çıktığı dönemde, en önemli saç ayaklarından biri olarak sosyal oyunlar görülmüş ve pek çok geliştirici ile işbirliği yapılarak farklı oyunlar platforma kazandırılmıştı.

Ancak ağın çok aktif olmaması sosyal oyunlarına da olumsuz olarak yansıdı ve Google resmi olarak Google+ oyunlarını iptal etme kararı aldı. Dün yapılan duyuruda 30 Haziran itibariyle Google+ oyunlarının emekliye ayrılacağı açıklandı.

Oyunlara devam etmek isteyenler sayfadaki linklerle geliştirici sitesine giderek ortada sunulan yapımlara yönelebilir. 


http://www.phonearena.com/news/Google-Games-to-be-retired-on-June-30th_id43099 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fevzi_aldemir 5 yıl
google + hesabında oyun oynayabiliyormuşuz ya hiç bilmiyordum
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OdanınKöşesi 5 yıl
Yazık olmus.
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Steve Jobs 5 yıl
Böyle bir şey olduğunu bu haber sayesinde öğreniyorum.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
google'ın en iyisi hangisi ise onu satın al stratejisine ne oldu !?
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SEO-Uzmanı 6 yıl
yakında google'da tar!h olacak bu gidişle ! :)
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alemburda34 6 yıl
İyiki Pokerde fazla kasmamışım :)
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carter 6 yıl
Zaten bu saçmalığın tutmayacağı baştan belliydi.
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