Google+ oyunları tarihe karışıyor





Google'ın yeni sosyal ağıyla Facebook karşısına çıktığı dönemde, en önemli saç ayaklarından biri olarak sosyal oyunlar görülmüş ve pek çok geliştirici ile işbirliği yapılarak farklı oyunlar platforma kazandırılmıştı.





Ancak ağın çok aktif olmaması sosyal oyunlarına da olumsuz olarak yansıdı ve Google resmi olarak Google+ oyunlarını iptal etme kararı aldı. Dün yapılan duyuruda 30 Haziran itibariyle Google+ oyunlarının emekliye ayrılacağı açıklandı.





Oyunlara devam etmek isteyenler sayfadaki linklerle geliştirici sitesine giderek ortada sunulan yapımlara yönelebilir.





http://www.phonearena.com/news/Google-Games-to-be-retired-on-June-30th_id43099