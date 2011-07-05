Google+ spamlarına dikkat

Gündemi sarsan veya hayranlık uyandıran büyük olaylar özellikle mail, Twitter veya Facebook kanallarında inanılmaz bir yoğunluğa ve gönderi trafiğine sebep olmaktadır. Olayları protesto eden veya destekleyen milyonlar duygularını dile getirmek için iletişim kanallarına yüklenmektedir.





Ancak bu kanalları sadece duygularını dile getirmek için kullananlar olduğunu sanmayın. Önemli gelişmeleri takip ederek gönderi trafiğini gözlem altına alan dolandırıcılar ve spam botları için bu günler kaçırılmaz bir fırsat haline geliyor.





Geçtiğimiz aylarda yaşanan Japonya depremi sonrası internet trafiği bu felakete kilitlenmişti. Sosyal ağlar ve e-posta sunucuları yoluyla felaket bölgesi ile irtibat kurulmaya çalışılmış, zor durumdaki felaketzedelere yardımlar organize edilmişti. Ancak bu esnada yardım çağrıları, son dakika bilgileri şeklinde gönderilen spam e-postalarla kullanıcıların gizli bilgileri çalınmak istenmiş veya farklı satış sitelerine hit çekilmeye çalışılmıştı.





Geçtiğimiz hafta duyurulan ve büyük bir davetiye trafiğine yol açan Google+ da spam botlarının dikkatini çekti. Naked Security firmasının raporlarına göre milyonlarca Google+ davetiyesi süsü verilmiş spam postalar kullanıcılara gönderildi.





Bu sahte davetiyeler aynı gerçeğinde olduğu gibi bir Google+ üyesinden gelmiş görünüyor ve ilgili mesaja tıklayanları farklı ürünler satan mağazalara yönlendiriyor. Ancak şimdiye kadar şifre ve kullanıcı adı talep eden bir Goole+ spam postasına rastlanmadı. Her halükarda kullanıcıların dikkatli olmaları ve gelen davetiyeleri incelemeden açmamaları gerekiyor.