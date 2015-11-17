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Google, yeni giyilebilir ürünler üzerinde çalışıyor

İnternet devi Google'ın 2016 yılında artık göstermesi beklenen giyilebilir teknolojik cihazlar pazarına yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelen bilgiler göre üç prototip geliştiriliyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google, yeni giyilebilir ürünler üzerinde çalışıyor

Google'ın internet dışındaki yatırımları birçok farklı alanda devam ediyor. Gelen son bilgilere göre şirket en az üç yeni giyilebilir ürün üzerinde daha çalışıyor.
Artık Project Aura olarak adlandırılan Google Glass departmanı, The Information sitesinin haberine göre üç yeni prototip giyilebilir ürün üzerinde çalışma gösteriyor ve bu ürünlerden bir tanesinin kulaklık olduğu belirtiliyor. Bu cihazın giyen kişiye verileri ses yoluyla (Bu noktada kemik üzerinden aktarım olabilir) iletileceği gelen bilgiler arasında yer alırken, üzerinde ekranı olmayacağı söylenen ürünün standart bir Bluetooth kulaklıktan farklı ise şimdilik tam olarak bilinmiyor.
Daha çok sporculara hitap ettiği düşünülen cihaz, Google Glass ile hedeflenen "eller serbest bilgisayar" deneyimini kullanıcılara daha etkili bir şekilde getirebilir. Ekibin çalıştığı diğer cihazlarınsa dahili ekranlarıyla beraber daha çok iş dünyasına yönelik çözümler oluşturduğu açıklananlar arasından öne çıkıyor. 

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kadirirdem 4 yıl
ucuz yollu güzel bir şey yapsınlar tr ye de gelsin alalım...
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Patren 4 yıl
google glass yerine ucuz yollu vr gozluk yapsin google
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