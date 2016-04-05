Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'a komşu olan ilk Türk SEO ajansı

Arama motoru optimizasyonu konusunda edindiği bu başarı ve tecrübeleri artık yurt dışına da taşımak isteyen Webtures, ofisini İrlanda’da açtı. Üstelik bu ofis Google’a sadece birkaç metre uzaklıkta.
3 yıl
6,6b
1
13
Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google'a komşu olan ilk Türk SEO ajansı
Tam Boyutta Gör

Webtures, uzun yıllar markalarına başarıyla hizmet vererek Türkiye’de lider SEO ajansı konumuna geldi. Arama motoru optimizasyonu konusunda edindiği bu başarı ve tecrübeleri artık yurt dışına da taşımak isteyen ajans, ofisini İrlanda’da açtı. Üstelik Webtures’in bu ofisi Google’a sadece birkaç metre uzaklıkta.

SEO sektörüne ilk olarak 2009 yılında giriş yapan Webtures,  birbirinden başarılı kampanyaların altına imzasını atmaya devam ediyor. Webtures markası sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir dijital pazarlama girişimi olarak çalışma hayatına başladı. Türkiye’de SEO sektörünün her zaman öncüsü olmayı başaran Webtures, kurulduğu 2009 yılından itibaren ülkenin önde gelen markalarına başarıyla hizmet etmeye devam ederken, yurt dışına açılma hedeflerini gerçekleştirmek için en önemli adımları atmaya başladı.

Dijital pazarlama dünyasının en önemli alanlarından birisi olan SEO konusunda uzun yıllardır çalışmalar yürüten Kaan Gülten, Türkiye’de arama motoru optimizasyonunun markalar için önemini anlatabilmek adına Uzmanından SEO ve Sorularla SEO kitaplarını sektöre armağan etti. SEO odaklı dijital pazarlama kampanyalarıyla yerli ve yabancı yüzlerce markaya hizmet veren Webtures, yükselmeye tüm hızıyla devam ediyor. Arama motorlarının en güçlüsü olan Google’a komşu olmak için İrlanda Dublin’de yeni ofisini açan Webtures globalleşme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

SEO odaklı yaratıcı dijital pazarlama kampanyaları tasarlayan Webtures, sektöre yazdığı kitaplar, dergiler ve konferanslar aracılığıyla her zaman en büyük desteği veren ajansların başında yer almıştır. Dijital pazarlamada etkinliklerini arttırma stratejileri çerçevesinde, Webtures’in büyümesi geçtiğimiz iki yılda artarak devam etti. Sunduğu çeşitli dijital pazarlama stratejileri sayesinde; Sabancı Holding, Tchibo, AKŞAM, Migros, Kiğılı, Yataş gibi yüzlerce markaya SEO konusunda hizmet sunan Webtures, Avrupa’da ofis açan ilk Türk SEO Ajansı unvanının da sahibi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş, sağol
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mtnsyln 3 yıl
haber ile ilgili olaraktan bunu buraya bırakıyorum
twitter.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetelmas82 3 yıl
Biz de calistik pek faydasini goremedik. Bloglara sosyal aglara makaleler koyup durdular. Sitenin anasayfasinin videosunu cekip bircok video sitesine koydular. Basta biraz yukseldi sonra geriye dustuk. Sonra biraktik. Simdi hicbir calisma yaptirmiyoruz. Seoya yatirimi sitenizdeki icerige yapin derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blank42 3 yıl
seo illegal bir şeyken bunu yapan bir şirketi tanıtan reklam yazısı ?
bari reklam yazında bilelim
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aksoyozgur 3 yıl blank42
blank42

seo illegal bir şeyken bunu yapan bir şirketi tanıtan reklam yazısı ?

bari reklam yazında bilelim

İllegal olan bir durum söz konusu değil. Google dahi Search Console üzerinden bir bilgilendirme yapmış durumda support.google.com/...

Site içi SEO optimizasyonun nasıl yapılması gerektiği hakkında bir pdf paylaşılmış durumda google.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bypangea 3 yıl blank42
blank42
seo illegal bir şeyken bunu yapan bir şirketi tanıtan reklam yazısı ?
bari reklam yazında bilelim

Seo illegal değildir, arama motoru algoritmalarından anlamaktır. Seo ya illegal demek için anca website dünyasında cahil olmak lazım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aksoyozgur 3 yıl
webtures.com/... ingilizce web sayfası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kardinaluzman 3 yıl
Yazı adeta reklam metni gibi, çok spesifik bir dil kullanılmış, bi yerden sonra okuma isteğim kalmadı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 3 yıl
Advertorial deniyor buna gençler.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 3 yıl
Bu haber üzerine Google'dan hoş geldin komşu Doodle'i bekliyoruz... :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmet_dpt 3 yıl
Reklam kokan içerik gibi geldi bana.
Çünkü ne dükkanın bir resmi var
ne de webtures in yabancı dil destekleyen bir sitesi var.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
İş başvurusu yapmak istiyorsanız: webtures.com.tr/...
sitesinden kaynağı görüntüleye tıklayın bayaa güldüm :D
herkes wordpress kullanır olmuş.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selmand 3 yıl alemburda34
alemburda34

İş başvurusu yapmak istiyorsanız:
webtures.com.tr/...
sitesinden kaynağı görüntüleye tıklayın bayaa güldüm :D

herkes wordpress kullanır olmuş.

hocam wordpress i küçümsemeyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6557 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
seo, webtures ve
3 etiket daha Diğer Internet Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Güncel Android kullanım oranları açıklandı 3 yıl IKEA sanal gerçekliği mutfakları gezmekte kullanacak 3 yıl DOTA 2'ye sanal gerçeklik desteği geliyor 3 yıl Intel’deki yeniden yapılanma, geleceğe dair önemli ipuçları veriyor 3 yıl Nvidia’dan yapay zekaya en süper destek: DGX-1 3 yıl The Flash filminde Cyborg da yer alacak 3 yıl HTC 10, ses konusunda da iddialı olacak 3 yıl Karşınızda ilk Pascal tabanlı ekran kartı: Tesla P100 3 yıl OPPO selfie odaklı F1 Plus modelini uluslararası pazarlara getiriyor 3 yıl Xiaomi Mi Note 2 için de Snapdragon 823 iddiaları 3 yıl Tübitak'tan gençlere 150 Bin TL Destek! "BİGG Detaylar videomuzda" 3 yıl Sony'nin büyük PlayStation 4 firmware güncellemesi yarın yayınlanıyor 3 yıl Facebook görme engellilere yardımcı olacak yeni özelliğini kullanıma açtı 3 yıl AMD Bristol Ridge APU ailesi duyuruldu 3 yıl HP Spectre 13: Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı 3 yıl Bu cihaz ile iPhone şifreleri kolayca kırılabiliyor 3 yıl Samsung, brainBAND ile beyin sarsıntısına kafa tutacak 3 yıl Siri'deki açık iPhone'lardaki verilere erişim imkanı sağlıyor 3 yıl İTÜRO 2016, robotik meraklılarını bir araya getiriyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge su altında 16 saat dayandı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google'a komşu olan ilk Türk SEO ajansı Sonraki Huawei P9 için Kirin 955 sesleri 3 yıl Microsoft aylık 3.99 dolar ödemeli Outlook Premium aboneliğini test ediyor 3 yıl BioPen: Ameliyat sırasında doku yazan 3D yazıcı 3 yıl Nexus cihazları için Nisan ayı güvenlik güncellemesi yayınlandı 3 yıl iPhone 7 bile düşüş eğilimde olan iPhone satışlarını kurtaramayabilir 3 yıl Bu gezegenin gökyüzünde üç tane Güneş'i var 3 yıl Türkiye 4.5G'de pahalı mı yoksa ucuz mu? Dünyadaki fiyatlar ile karşılaştırdık 3 yıl Google yeni Google Play simgelerini duyurdu 3 yıl Nvidia’dan mobil iş istasyonlarına Quadro M5500 desteği 3 yıl Pinball tadında Angry Birds Action 3 yıl Corsair H100i GTX "Hızaşırtmaya bana mısın demeyen" sıvı soğutucu incelemesi 3 yıl Wright Kardeşler'in 110 yıllık patenti mağarada ortaya çıktı 3 yıl Facebook’un ezici üstünlüğüne karşı koyabilecek tek isim Snapchat olabilir 3 yıl iPhone SE, abilerinden daha dayanıksız 3 yıl Intel Broadwell-E işlemcileri kendisini gösterdi 3 yıl Samsung Galaxy S7 satışlarının 10 milyona yaklaştığı tahmin ediliyor 3 yıl Tor ve CloudFlare platformları arasında tartışma yaşanıyor 3 yıl Tesla Model 3'ün ön siparişleri 300.000'e yaklaşıyor 3 yıl Google, Taliban'ın uygulamasını Playstore'dan sildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim