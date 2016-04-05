Google'a komşu olan ilk Türk SEO ajansı

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Webtures, uzun yıllar markalarına başarıyla hizmet vererek Türkiye’de lider SEO ajansı konumuna geldi. Arama motoru optimizasyonu konusunda edindiği bu başarı ve tecrübeleri artık yurt dışına da taşımak isteyen ajans, ofisini İrlanda’da açtı. Üstelik Webtures’in bu ofisi Google’a sadece birkaç metre uzaklıkta.

SEO sektörüne ilk olarak 2009 yılında giriş yapan Webtures, birbirinden başarılı kampanyaların altına imzasını atmaya devam ediyor. Webtures markası sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir dijital pazarlama girişimi olarak çalışma hayatına başladı. Türkiye’de SEO sektörünün her zaman öncüsü olmayı başaran Webtures, kurulduğu 2009 yılından itibaren ülkenin önde gelen markalarına başarıyla hizmet etmeye devam ederken, yurt dışına açılma hedeflerini gerçekleştirmek için en önemli adımları atmaya başladı.

Dijital pazarlama dünyasının en önemli alanlarından birisi olan SEO konusunda uzun yıllardır çalışmalar yürüten Kaan Gülten, Türkiye’de arama motoru optimizasyonunun markalar için önemini anlatabilmek adına Uzmanından SEO ve Sorularla SEO kitaplarını sektöre armağan etti. SEO odaklı dijital pazarlama kampanyalarıyla yerli ve yabancı yüzlerce markaya hizmet veren Webtures, yükselmeye tüm hızıyla devam ediyor. Arama motorlarının en güçlüsü olan Google’a komşu olmak için İrlanda Dublin’de yeni ofisini açan Webtures globalleşme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

SEO odaklı yaratıcı dijital pazarlama kampanyaları tasarlayan Webtures, sektöre yazdığı kitaplar, dergiler ve konferanslar aracılığıyla her zaman en büyük desteği veren ajansların başında yer almıştır. Dijital pazarlamada etkinliklerini arttırma stratejileri çerçevesinde, Webtures’in büyümesi geçtiğimiz iki yılda artarak devam etti. Sunduğu çeşitli dijital pazarlama stratejileri sayesinde; Sabancı Holding, Tchibo, AKŞAM, Migros, Kiğılı, Yataş gibi yüzlerce markaya SEO konusunda hizmet sunan Webtures, Avrupa’da ofis açan ilk Türk SEO Ajansı unvanının da sahibi.