Google arama algoritması artık bir sır değil: Binlerce sayfalık doküman sızdırıldı!

Tam Boyutta Gör Google’ın arama algoritması, hangi sitelerin yayın hayatını devam ettirip ettirmeyeceğini ve internette bir şey arattığımızda hangi içeriklerle karşılaşacağımızı göstermesi açısından belki de internetteki en önemli sistem. Ancak, Google'ın web sitelerini hangi kriterlere göre sıraladığı bir sır ve gazeteciler, araştırmacılar ve SEO alanında çalışan kişiler tarafından uzun süredir araştırılıyor. Şimdi, içeriden sızdırılan binlerce sayfalık bir belge, Google Arama’nın nasıl çalıştığına dair -daha önce hiç görmediğimiz şekilde- bir bakış sunuyor.

Google Arama açıkça ölüyor, ama neden? 1 ay önce eklendi

2500 sayfalık belgede neler yazıyor?

SEO alanında deneyimli bir kişi olan Rand Fishkin ile paylaşılan 2500 sayfalık belge, Google’ın arama API’sinin ana hatlarını çiziyor ve çalışanlara hangi bilgilerin sunulduğunu gösteriyor. Çok detaylı ve teknik bilgi gerektirdiğinden herkesçe anlaşılması güç bir doküman olduğu belirtiliyor. Google’ın web sayfalarından, sitelerden ve arama yapan kullanıcılardan hangi verileri topladığını özetliyor.

Google, yalan söylüyor!

Sızdırılan belgeler, Google’ın ne tür verileri toplayıp kullandığı, seçimler gibi hassas konular için hangi siteleri öne çıkardığı, ufak web sitelerini nasıl ele aldığı ve fazlası gibi konulara değiniyor. Belgeyi inceleyenlere göre bazı bilgiler, Google temsilcilerinin kamuoyuna yaptığı açıklamalarla çelişiyor.

Sıralamada Chrome verileri kullanılıyor mu?

Sıralamada Google Chrome verilerinin kullanılıp kullanılmadığına dair bilgi de paylaşıldı. Google temsilcileri, sayfaları sıralamak için Chrome verilerini kullanmadıklarını defalarca belirtti ancak belgede Chrome’dan bahsediliyor. The Verge, arama sonuçlarında URL’nin altında görünen bağlantıların kısmen Chrome verileri kullanılarak oluşturulmuş olabileceğini söylüyor.

E-E-A-T’nin sıralamada etkisi var mı?

E-E-A-T’nin sıralamada rolü olup olmadığı da çok merak edilir. E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness & Trust), sonuçların kalitesini değerlendirmek için kullanılan bir Google ölçümü olup, deneyim, uzmanlık, otorite ve güven anlamına gelir. Google temsilcileri daha önce bunun bir sıralama faktörü olmadığını söylemişti. King, Google’ın bir sayfadan yazar verilerini nasıl topladığına ve sayfadaki bir varlığın yazar olup olmadığına ilişkin bir alan bulunduğuna dair açıklamada bulundu. King tarafından paylaşılan belgelerin bir kısmında bu alanın "esas olarak haber makaleleri için geliştirildiği ve ayarlandığı ancak aynı zamanda diğer içerikler (örn; bilimsel makaleler) için de doldurulduğu belirtiliyor. Bu, künyelerin açık bir sıralama ölçütü olduğunu doğrulamasa da Google'ın bu özelliği takip ettiğini gösteriyor.

Google'dan henüz açıklama gelmedi

Belgeler somut bir delil olmasa da, sıkı bir şekilde korunan Google arama algoritma sistemine derinlemesine, filtresiz bir bakış sağlıyor. Google, henüz bu sızıntı hakkında açıklamada bulunmadı. Şirket, Mart ayında faydalı olan daha orijinal içerikleri göstermek amacıyla Arama’da büyük güncelleme yapıldığını duyurmuştu. Bir sayfanın kullanıcılar yerine arama motorları için oluşturulup oluşturulmadığını belirlemek için temel sıralama sistemleri güncellenmişti.

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