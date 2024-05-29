Google arama algoritması artık bir sır değil: Binlerce sayfalık doküman sızdırıldı!

- 2500 sayfalık belgede neler yazıyor?
- Google, yalan söylüyor!
- Sıralamada Chrome verileri kullanılıyor mu?
- E-E-A-T’nin sıralamada etkisi var mı?
- Google'dan henüz açıklama gelmedi
- Yorumlar
2500 sayfalık belgede neler yazıyor?
SEO alanında deneyimli bir kişi olan Rand Fishkin ile paylaşılan 2500 sayfalık belge, Google’ın arama API’sinin ana hatlarını çiziyor ve çalışanlara hangi bilgilerin sunulduğunu gösteriyor. Çok detaylı ve teknik bilgi gerektirdiğinden herkesçe anlaşılması güç bir doküman olduğu belirtiliyor. Google’ın web sayfalarından, sitelerden ve arama yapan kullanıcılardan hangi verileri topladığını özetliyor.
Google, yalan söylüyor!
Sızdırılan belgeler, Google’ın ne tür verileri toplayıp kullandığı, seçimler gibi hassas konular için hangi siteleri öne çıkardığı, ufak web sitelerini nasıl ele aldığı ve fazlası gibi konulara değiniyor. Belgeyi inceleyenlere göre bazı bilgiler, Google temsilcilerinin kamuoyuna yaptığı açıklamalarla çelişiyor.
Sıralamada Chrome verileri kullanılıyor mu?
Sıralamada Google Chrome verilerinin kullanılıp kullanılmadığına dair bilgi de paylaşıldı. Google temsilcileri, sayfaları sıralamak için Chrome verilerini kullanmadıklarını defalarca belirtti ancak belgede Chrome’dan bahsediliyor. The Verge, arama sonuçlarında URL’nin altında görünen bağlantıların kısmen Chrome verileri kullanılarak oluşturulmuş olabileceğini söylüyor.
E-E-A-T’nin sıralamada etkisi var mı?
E-E-A-T’nin sıralamada rolü olup olmadığı da çok merak edilir. E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness & Trust), sonuçların kalitesini değerlendirmek için kullanılan bir Google ölçümü olup, deneyim, uzmanlık, otorite ve güven anlamına gelir. Google temsilcileri daha önce bunun bir sıralama faktörü olmadığını söylemişti. King, Google’ın bir sayfadan yazar verilerini nasıl topladığına ve sayfadaki bir varlığın yazar olup olmadığına ilişkin bir alan bulunduğuna dair açıklamada bulundu. King tarafından paylaşılan belgelerin bir kısmında bu alanın "esas olarak haber makaleleri için geliştirildiği ve ayarlandığı ancak aynı zamanda diğer içerikler (örn; bilimsel makaleler) için de doldurulduğu belirtiliyor. Bu, künyelerin açık bir sıralama ölçütü olduğunu doğrulamasa da Google'ın bu özelliği takip ettiğini gösteriyor.
Google'dan henüz açıklama gelmedi
Belgeler somut bir delil olmasa da, sıkı bir şekilde korunan Google arama algoritma sistemine derinlemesine, filtresiz bir bakış sağlıyor. Google, henüz bu sızıntı hakkında açıklamada bulunmadı. Şirket, Mart ayında faydalı olan daha orijinal içerikleri göstermek amacıyla Arama’da büyük güncelleme yapıldığını duyurmuştu. Bir sayfanın kullanıcılar yerine arama motorları için oluşturulup oluşturulmadığını belirlemek için temel sıralama sistemleri güncellenmişti.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/28/24166177/google-search-ranking-algorithm-leak-documents-link-seo https://ipullrank.com/google-algo-leak https://sparktoro.com/blog/an-anonymous-source-shared-thousands-of-leaked-google-search-api-documents-with-me-everyone-in-seo-should-see-them/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.