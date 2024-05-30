Google, sızdırılan Arama belgelerinin gerçek olduğunu kabul etti

Google, belgeleri doğruladı ve uyardı
Sızdırılan belgeler Arama'nın nasıl çalıştığına dair benzeri görülmemiş bir bakış sunarken aynı zamanda Google’ın bu konuda yıllardır dürüst olmadığını da gösteriyor. Belgelerin Google'ın arama API'sinin ana hatlarını çizdiğini söylemek mümkün. Ancak belgeler SEO uzmanları veya site sahiplerine “şunu yaparsanız artık bir numaradasınız” tarzında bir görü sunmuyor. Bunun yerine belgeler, zaten konu hakkında bilgisi olanla dolaylı ipuçları sağlıyor.
Sızan belgeler, Google'ın ne tür veriler toplayıp kullandığı, seçimler gibi hassas konular için Google'ın hangi siteleri öne çıkardığı, Google'ın küçük web sitelerini nasıl ele aldığı ve daha fazlası gibi konulara değiniyor.
Bu belgelerin doğruluğu şimdiye kadar belirsizdi ancak Google sözcüsü Davis Thompson, The Verge'e gönderdiği e-postada bu belgelerin gerçek olduğunu doğrularken “Bağlam dışı, güncel olmayan ya da eksik bilgilere dayanarak Arama hakkında yanlış varsayımlarda bulunulmaması konusunda uyarıyoruz. Arama'nın nasıl çalıştığı ve sistemlerimizin ne tür faktörlere ağırlık verdiği hakkında kapsamlı bilgiler paylaştık ve aynı zamanda sonuçlarımızın bütünlüğünü manipülasyondan korumak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullanıyor.
Ancak binlerce sayfalık belgenin arama içeriğini sıralamak için gerçekten hangi veri parçaları ve sinyalleri kullandığı belirsiz. Ayrıca bilgiler güncel olmayabilir, eğitim amaçlı olabilir veya toplanmış ancak Arama için kullanılmamış olabilirler. Öte yandan belgelerde AI Overviews gibi araçlardan hiçbir şekilde bahsedilmiyor. Yine de belgeler Google'ın web sitelerini sıralarken hangi sinyalleri göz önünde bulundurduğu konusunda daha fazla netlik sağladı diyebiliriz.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/29/24167407/google-search-algorithm-documents-leak-confirmation https://github.com/yoshi-code-bot/elixir-google-api/commit/d7a637f4391b2174a2cf43ee11e6577a204a161e Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.