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    Google, sızdırılan Arama belgelerinin gerçek olduğunu kabul etti

    Kısa bir süre önce Google’ın sır gibi koruduğu Arama algoritmasına dair binlerce sayfalık belge internete sızdırıldı. Şirket bu konuda sessizliğini bozarak bu belgelerin gerçek olduğunu kabul etti.
    Google, sızdırılan Arama belgelerinin gerçek olduğunu kabul etti Tam Boyutta Gör
    Google için Arama algoritmasının gizliliği Coca Cola’nın meşhur formülü gibi. Ancak kısa bir süre önce algoritmaya dair binlerce sayfalık doküman internete sızdırıldı. 2.500 dahili belgeden oluşan sızıntı, şirketin topladığı verilerle ilgili ayrıntılarla dolu. Google bu zamana kadar bu belgeler hakkında bir yorum yapmamıştı ancak şimdi, belgelerin gerçek olduğu resmen doğrulandı.

    Google, belgeleri doğruladı ve uyardı

    Sızdırılan belgeler Arama'nın nasıl çalıştığına dair benzeri görülmemiş bir bakış sunarken aynı zamanda Google’ın bu konuda yıllardır dürüst olmadığını da gösteriyor. Belgelerin Google'ın arama API'sinin ana hatlarını çizdiğini söylemek mümkün. Ancak belgeler SEO uzmanları veya site sahiplerine “şunu yaparsanız artık bir numaradasınız” tarzında bir görü sunmuyor. Bunun yerine belgeler, zaten konu hakkında bilgisi olanla dolaylı ipuçları sağlıyor.

    Sızan belgeler, Google'ın ne tür veriler toplayıp kullandığı, seçimler gibi hassas konular için Google'ın hangi siteleri öne çıkardığı, Google'ın küçük web sitelerini nasıl ele aldığı ve daha fazlası gibi konulara değiniyor.

    Bu belgelerin doğruluğu şimdiye kadar belirsizdi ancak Google sözcüsü Davis Thompson, The Verge'e gönderdiği e-postada bu belgelerin gerçek olduğunu doğrularken “Bağlam dışı, güncel olmayan ya da eksik bilgilere dayanarak Arama hakkında yanlış varsayımlarda bulunulmaması konusunda uyarıyoruz. Arama'nın nasıl çalıştığı ve sistemlerimizin ne tür faktörlere ağırlık verdiği hakkında kapsamlı bilgiler paylaştık ve aynı zamanda sonuçlarımızın bütünlüğünü manipülasyondan korumak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

    Ancak binlerce sayfalık belgenin arama içeriğini sıralamak için gerçekten hangi veri parçaları ve sinyalleri kullandığı belirsiz. Ayrıca bilgiler güncel olmayabilir, eğitim amaçlı olabilir veya toplanmış ancak Arama için kullanılmamış olabilirler. Öte yandan belgelerde AI Overviews gibi araçlardan hiçbir şekilde bahsedilmiyor. Yine de belgeler Google'ın web sitelerini sıralarken hangi sinyalleri göz önünde bulundurduğu konusunda daha fazla netlik sağladı diyebiliriz.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/29/24167407/google-search-algorithm-documents-leak-confirmation https://github.com/yoshi-code-bot/elixir-google-api/commit/d7a637f4391b2174a2cf43ee11e6577a204a161e
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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