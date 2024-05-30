Google, sızdırılan Arama belgelerinin gerçek olduğunu kabul etti

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Tam Boyutta Gör Google için Arama algoritmasının gizliliği Coca Cola’nın meşhur formülü gibi. Ancak kısa bir süre önce algoritmaya dair binlerce sayfalık doküman internete sızdırıldı. 2.500 dahili belgeden oluşan sızıntı, şirketin topladığı verilerle ilgili ayrıntılarla dolu. Google bu zamana kadar bu belgeler hakkında bir yorum yapmamıştı ancak şimdi, belgelerin gerçek olduğu resmen doğrulandı.

Google, belgeleri doğruladı ve uyardı

Sızdırılan belgeler Arama'nın nasıl çalıştığına dair benzeri görülmemiş bir bakış sunarken aynı zamanda Google’ın bu konuda yıllardır dürüst olmadığını da gösteriyor. Belgelerin Google'ın arama API'sinin ana hatlarını çizdiğini söylemek mümkün. Ancak belgeler SEO uzmanları veya site sahiplerine “şunu yaparsanız artık bir numaradasınız” tarzında bir görü sunmuyor. Bunun yerine belgeler, zaten konu hakkında bilgisi olanla dolaylı ipuçları sağlıyor.

Sızan belgeler, Google'ın ne tür veriler toplayıp kullandığı, seçimler gibi hassas konular için Google'ın hangi siteleri öne çıkardığı, Google'ın küçük web sitelerini nasıl ele aldığı ve daha fazlası gibi konulara değiniyor.

Google arama algoritması dokümanı sızdırıldı! 1 gün önce eklendi

Bu belgelerin doğruluğu şimdiye kadar belirsizdi ancak Google sözcüsü Davis Thompson, The Verge'e gönderdiği e-postada bu belgelerin gerçek olduğunu doğrularken “Bağlam dışı, güncel olmayan ya da eksik bilgilere dayanarak Arama hakkında yanlış varsayımlarda bulunulmaması konusunda uyarıyoruz. Arama'nın nasıl çalıştığı ve sistemlerimizin ne tür faktörlere ağırlık verdiği hakkında kapsamlı bilgiler paylaştık ve aynı zamanda sonuçlarımızın bütünlüğünü manipülasyondan korumak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

Ancak binlerce sayfalık belgenin arama içeriğini sıralamak için gerçekten hangi veri parçaları ve sinyalleri kullandığı belirsiz. Ayrıca bilgiler güncel olmayabilir, eğitim amaçlı olabilir veya toplanmış ancak Arama için kullanılmamış olabilirler. Öte yandan belgelerde AI Overviews gibi araçlardan hiçbir şekilde bahsedilmiyor. Yine de belgeler Google'ın web sitelerini sıralarken hangi sinyalleri göz önünde bulundurduğu konusunda daha fazla netlik sağladı diyebiliriz.

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Google, sızdırılan Arama belgelerinin gerçek olduğunu kabul etti