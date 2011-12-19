Google'dan Doodle logolarına özel bir site ve hediyelik eşya mağazası

Google'ın ülkelerin özel günlerinde farklı logolarla arama ana sayfasını renklendirmesi yıllardır geleneksel hale gelen bir uygulama. Google bu uygulamasına devam ederken Doodle adını verdiği tüm logolara ulaşmak isteyenler için de bir arşiv oluşturmuş durumda.





Özel logoların olduğu arşive http://www.google.com/doodles adresinden ulaşmak mümkün. Google'ın ilk yayına başladığı tarihteki logolara kadar tüm arşiv kullanıcılara sunuldu.





Bunun yanında logoları hediyelik eşya üzerinde işlenmiş olarak satın almak isteyenler için de bir mağaza faaliyete geçti. Google ve çevrimiçi perakende mağazası Zazzle ortaklığıyla ilgili perakendecinin sitesinde, logolu ürünlerin satışı için bir bölüm açılmış durumda.





Google'ın Doodle logolarından tişört, kupa, resim çerçevesi, önlük, kaykay gibi pek çok ürün üzerine işlenmiş olanlardan istediğinizi seçerek sipariş verebiliyorsunuz. ABD, Kanada, Japonya, Güney Kore, Avrupa'nın pek çok ülkesi kargo sınırları içerisinde. Ancak ne yazık ki ülkemiz bu listede bulunmuyor.