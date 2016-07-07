Google'dan mobil alanda önemli satın alma

Her yıl irili ufaklı satın alma hamleleriyle teknoloji yelpazesini genişletmek isteyen Google son olarak nesne tanıma yazılımıyla adını duyuran Moodstocks’ı bünyesine kattığını açıkladı. Fransa merkezli bir girişim olan Moodstocks ekibi yaklaşık 4 yıldır üzerinde çalıştıkları ileri seviye akıllı algoritma sayesinde mobil cihazlarda kamera ile taratılan nesnelerin algılanmasını sağlıyorlar.

Örneğin bir moda kataloğundaki mankeni tarattığınız takdirde üzerindeki kıyafetleri satın alabileceğiniz alışveriş siteleri fiyatlarıyla birlikte listeleniyor ya da elektronik bir ürünün teknik özelliklerini yazarak size özel indirimler uygulayabiliyor. Gelişmiş API ile benzerlerine nazaran çok daha hızlı bir arama gerçekleştiren Moodstocks böylelikle gördüğünüz ve nerede bulacağınızı ya da adını bilmediğiniz nesnelere kolaylıkla ulaşmanızı sağlıyor. Üstelik QR kod teknolojisine nazaran daha pratik olan bu yöntem farklı sektörlerde işlevsel şekilde kullanılabiliyor.

Satın alma sonrası tüm ekibin Google’ın Paris’teki ofisine taşınarak ilk ticari ürünleri üzerine yoğunlaşacağı belirtilirken teknoloji devinin Moodstocks’ı ne kadara satın aldığı ve nasıl değerlendireceği ise henüz bilinmiyor.