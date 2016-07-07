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Google'dan mobil alanda önemli satın alma

Teknoloji dünyasına yönelik yatırımlarıyla adından söz ettiren Google, paylaşılan açıklama ile nesne tanıma teknolojileri üzerine önemli çalışmalar yürüten Moodstocks’ı satın aldığını duyurdu.
2 yıl
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Uygulama Haber Video
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Her yıl irili ufaklı satın alma hamleleriyle teknoloji yelpazesini genişletmek isteyen Google son olarak nesne tanıma yazılımıyla adını duyuran Moodstocks’ı bünyesine kattığını açıkladı. Fransa merkezli bir girişim olan Moodstocks ekibi yaklaşık 4 yıldır üzerinde çalıştıkları ileri seviye akıllı algoritma sayesinde mobil cihazlarda kamera ile taratılan nesnelerin algılanmasını sağlıyorlar.
Örneğin bir moda kataloğundaki mankeni tarattığınız takdirde üzerindeki kıyafetleri satın alabileceğiniz alışveriş siteleri fiyatlarıyla birlikte listeleniyor ya da elektronik bir ürünün teknik özelliklerini yazarak size özel indirimler uygulayabiliyor. Gelişmiş API ile benzerlerine nazaran çok daha hızlı bir arama gerçekleştiren Moodstocks böylelikle gördüğünüz ve nerede bulacağınızı ya da adını bilmediğiniz nesnelere kolaylıkla ulaşmanızı sağlıyor. Üstelik QR kod teknolojisine nazaran daha pratik olan bu yöntem farklı sektörlerde işlevsel şekilde kullanılabiliyor.
Satın alma sonrası tüm ekibin Google’ın Paris’teki ofisine taşınarak ilk ticari ürünleri üzerine yoğunlaşacağı belirtilirken teknoloji devinin Moodstocks’ı ne kadara satın aldığı ve nasıl değerlendireceği ise henüz bilinmiyor.

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dost1984 2 yıl
tobepeople
SONEKTRA
A.F.Y.D bu haberleri bu aralar çok duyar olduk, herkes birbirini satın alıyor, kapitalizm büyüyor, insanlar ne hale geldi
Girişimler kendini sattırmak için yapılır paran varsa zaten girişim yapmazsın güzel bi girişimi satın alırsın sistem böyle
Zeki adamların hali farklı tabi bizimkiler ise sıfırdan tekerleği icat etmeye çalışır , milli araba gibi aklı olsa Volvoyu satın alıp direk teknolojisinden Ar-gesinden faydalanır ayrıca üretip satar diğer ülkelere ve halkına ama nerde bizde o zihniyet Saray yaparız biz vergilerle.

devletle şirketi karıştırıyor bu arkadaş acil beyin nakli lazım.
devlet ticaret yapmaz yönetir.
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atilasat 2 yıl
iki gün önce google'in googles uygulamasını indirip denemiştim. hiçbirşeyi tanıyamamıştı,sonra silmiştim. bu haber google'in isabetli bir karar aldığını gösteriyor
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tobepeople 2 yıl
SONEKTRA
A.F.Y.D bu haberleri bu aralar çok duyar olduk, herkes birbirini satın alıyor, kapitalizm büyüyor, insanlar ne hale geldi
Girişimler kendini sattırmak için yapılır paran varsa zaten girişim yapmazsın güzel bi girişimi satın alırsın sistem böyle

Zeki adamların hali farklı tabi bizimkiler ise sıfırdan tekerleği icat etmeye çalışır , milli araba gibi aklı olsa Volvo'yu satın alıp direk teknolojisinden Ar-ge'sinden faydalanır ayrıca üretip satar diğer ülkelere ve halkına ama nerde bizde o zihniyet Saray yaparız biz vergilerle.
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A.F.Y.D 2 yıl
bu haberleri bu aralar çok duyar olduk, herkes birbirini satın alıyor, kapitalizm büyüyor, insanlar ne hale geldi
1 Yanıt Yanıtla
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SONEKTRA 2 yıl A.F.Y.D
A.F.Y.D
bu haberleri bu aralar çok duyar olduk, herkes birbirini satın alıyor, kapitalizm büyüyor, insanlar ne hale geldi


Girişimler kendini sattırmak için yapılır paran varsa zaten girişim yapmazsın güzel bi girişimi satın alırsın sistem böyle
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