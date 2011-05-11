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Google'dan yenilik bombardımanı; Yeni Android sürümleri, Film Kiralama ve Müzik servisleri

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,4b
1
55
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'dan yenilik bombardımanı; Yeni Android sürümleri, Film Kiralama ve Müzik servisleri
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Google binlerce geliştiriciyi bir araya getirdiği I/O 11 Konferansı'nda kendi açık web teknolojileri Android, Chrome, App Engine ve Web Tookit başta olmak üzere yeni nesil web, mobil ve kurumsal uygulamalar üzerine teknik seanslar, oturumlar ve demolar gerçekleştiriyor. Dün başlayan etkinlik kapsamında Google, Android işletim sisteminin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin önemli detaylar da paylaştı. Firmadan yapılan açıklamaya göre, kullanım yaygınlığı her geçen gün daha da artan Linux tabanlı açık kaynak işletim sistemi Android için şimdiye kadar 100 milyondan fazla sayıda cihaz aktive edildi ve gelinen noktada her gün 400.000 yeni cihaz için aktivasyon işlemi gerçekleştiriliyor.

Android işletim sistemiyle ilgili bazı istatistikler;

  • Şimdiye kadar 100 milyon Android cihaz aktive edildi.
  • Her gün 400,000 yeni Android cihaz aktive ediliyor.
  • Android Market'te ücretli ve ücretsiz 200,00'den fazla uygulama sunuluyor.
  • Android market üzerinden şimdiye kadar 4.5 milyar uygulama indirildi.

Google'ın tablet bilgisayarlar için hazırladığı Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemi de güncellendi. 3.1 sürümüne yükseltilen işletim sisteminde doğrudan performans getirisi sağlayan yenilik ya da güncellemeler olmasa da kullanım odaklı bazı geliştirimelerin yapıldığını söyleyebiliriz. Daha gelişmiş uygulama görev yönetimine sahip olan Honeycomb 3.1 için üzerinde durulan en büyük yenilik ise USB Host desteği. Yapılan bu ekleme sayesinde Android işletim sistemli tabletlere çok sayıda USB cihaz takılabilecek hatta Xbox 360 kontrolcüsü bağlanarak tabletler aynı zamanda oyun konsolu olarak ta kullanılabilecek ki bu iPad'e karşı önem taşıyan bir hamle.

Google'dan yenilik bombardımanı; Yeni Android sürümleri, Film Kiralama ve Müzik servisleri
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Android 3.1 güncellemesini ilk alan Motorola'nın tablet bilgisayarı Xoom oldu.

Honeycomb 3.1 ile gelen dikkat çekici bir diğer değişiklik ise yeniden boyutlandırılabilir widget'lar. Bu sayede ana ekranda veya alt sayfalarda tuttuğunuz widget'ları enine veya boyuna esneterek şekillendirebileceksiniz. Android 3.0 işletim sisteminin geliştirme çalışmaları esnasında Google tarafından referans tablet olarak kullnılan Motorola Xoom, 3.1 güncellemesini alan ilk cihaz oldu. LG ve Asus gibi hali hazırda Android 3.0'lı tablete sahip üreticilerin 3.1 güncellemesini ne zaman alacağı ise henüz bilinmiyor. Öte taraftan Google bir başka açıklamayla Google TV için önemli bir güncelleme planladığını ve bu kapsamda platformun yaz sonuna doğru Android 3.1 güncellemesi alacağını doğruladı.

Google'dan yenilik bombardımanı; Yeni Android sürümleri, Film Kiralama ve Müzik servisleri
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Google TV de Android 3.1 güncellemesi alıyor.

Google tarafından açıklanan bilgilere göre Honeycomb 3.1 sürümündeki güncellemeleri ve yeni eklenen özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

- Kullanıcı Arabirimi İyileştirmeleri

Android işletim sisteminin tablet bilgisayarlara yönelik 3.1 sürümü, kullanıcı arabirimini daha sezgisel ve daha verimli kılmak için bir takım yenilikler sunuyor. Kullanıcı arabirimi geçişleri sistem ve standart uygulamalar boyunca geliştirildi. Başlama animasyonu daha hızlı çalışacak şekilde optimize edilirken, uygulama listesine ve uygulama listesinden daha akıcı geçişler yapılması da sağlandı. Renk, pozisyonlama ve yazılarda yapılan ayarlamalar sayesinde kullanıcı arabirimi öğelerinin daha kolay görülebilmesi, anlaşılabilmesi ve kullanılabilmesinin de mümkün kılındığı belirtiliyor.

Erişebilirlik te kullanıcı arabirimi boyunca devamlı sesli geri bildirimlerle geliştirildi ve yeni ayar ile kullanıcılara dokunma aralığını ihtiyaçlarına göre özelleştirebilme olanağı tanındı. Ayrıca ana ekranlar arası geçiş kolaylaştırıldı, sistemdeki ana ekrana tıklama, en son ziyaret edilen ekrana yönlendirecek şekilde değiştirildi. Tüm bunlara ek olarak ayarlar kısmında dahili depolama görünümü daha büyük dosya tipi setlerini gösterecek şekilde geliştirildi.

Google'dan yenilik bombardımanı; Yeni Android sürümleri, Film Kiralama ve Müzik servisleri
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Android 3.1'in kullanıcı arabirimi.

- USB Aksesuarlar için Bağlantı

Android 3.1 işletim sistemi, USB üzerinden bağlantı kuran çok sayıda çevre birimi ve aksesuar için geniş platform desteği getiriyor. Kullanıcılar, Android 3.1 işletim sistemi sayesinde tablet bilgisayarlarına, aralarında klavye, fare ve oyun kontrolcülerinin de bulunduğu çok sayıda çevrebirimini takarak ihtiyaçlarına göre özelleştirebilecekler.

Android 3.1 platformu ile Android tabanlı cihazlara takılabilmek için tasarlanan USB tabanlı harici donanımlar için yeni destek geliyor. Bu destek sayesinde Android 3.1'li sisteme yeni bir cihaz bağlandığında, sistem ilgili uygulamaya bakıyor ve onun çalıştırması için kullanıcıya tavsiye sunuyor. Eğer ilgili uygulama yüklü değilse, akseusar ilgili uygulamanın indirilmesini sağlayan linki gösterebiliyor. Kullanıcılar da bu uygulamalar ile ilgili akseuar üzerinde gelişmiş kontrol sağlayabiliyorlar.

Google'dan yenilik bombardımanı; Yeni Android sürümleri, Film Kiralama ve Müzik servisleri
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USB Host desteği ile Androdi tablete örneğin Xbox360 kontrolcüsü takrak oyun konsoluna dönüştürebileceksiniz.

Tüm bu güncellemelere ek olarak, mobil cihazlar için hayati öneme sahip olan internet tarayıcısı da Android 3.1'in geliştirilen detayları arasında yer alıyor. Google tarafından yapılan resmi açıklamaya göre tarayıcıda kullanıcı arabirimi ve performansa yönelik bazı güncellemeler söz konusu. Ayarlar kısmından erişilebilen hızlı kontrol menüsünde yeniden tasarlanarak genişletildi.

Kullanıcılar artık tarayıcıdaki açık sekmelerin küçük görünümlerini kontrol edebiliyor, aktif olan sekmeleri kapatabiliyorlar. CSS 3D desteği de alan tarayıcı ile artık favori internet siteleri kaydedebiliyor ve internet bağlantısının olmadığı durumlarda da gezilebiliyor. Öte yandan sayfa işleme için donanımsal hızlandırma desteği de kazanan internet tarayıcısında sayfa büyütme (zoom) performansının ciddi oranda arttırıldığı, sayfa görüntüleme hızının geliştirildiği belirtiliyor.

Google'dan yenilik bombardımanı; Yeni Android sürümleri, Film Kiralama ve Müzik servisleri
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Android 3.1'deki güncellemelerden internet tarayıcısı da nasibini aldı.

Android 3.1 ile ile birlikte Takvim, Rehber ve Email uygulamalarında da bir takım güncellemeler sunuluyor. Ayrıca geliştiricilere yönelik olarak çeşitli performans optimizsayonları ve yeni özelliklere yönelik API'ler sunuluyor. İşletim sistemi tarafındaki güncellemelere ek olarak Google, donanım tarafında da bir sürpriz yaptı ve etkinlik kapsamında Samsung'un Android 3.0'lı yeni tableti Galaxy Tab 10.1'i tanıttı. Tabletin Haziran ayı içerisinde satışa sunulacağını duyuran Google, 16GB ve 32GB olmak üzere yeni modellerin 469 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla çıkacağını açıkladı.

Google ayrıca telefon operatörleri (Amerika için AT&T, Verizon, T-Mobile ve Sprint) ve cihaz üreticileriyle (HTC, Samsung, Sony Ericsson, LG ve Motorola) yeni bir koalisyon oluşturdu. Bu kapsamda işletim sisteminin yeni güncellemelerine adapte olma/olamama sorunu masaya yatırıldı. Bu kapsamda cihazların çıktıkları dönemde sonraki 18 ay içerisinde gelecek güncellemelere - donanımı izin verdiği sürece - destek sunmaları gerektiğine karar verildi.

Google'dan yenilik bombardımanı; Yeni Android sürümleri, Film Kiralama ve Müzik servisleri
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Google ve iş ortakları daha sıkı ve zamanında Android güncellemeleri sunacaklar.

Google ayrıca Android işletim sistemindeki parçalanmanın da önünde geçmeyi planlıyor. Son yapılan araştırmalara göre Android Market'e erişen cihazların neredeyse 2/3'ü Froyo kod adlı 2.2 işletim sistemini kullanıyor ancak yine de üreticiler, 2.1 işletim sistemine sahip yeni modeller çıkaratabiliyorlar. Gelen bilgilere göre Google, Android Güncelleme Porgramı kapsamında bu durumun önüne geçmeyi planlıyor.

I/O Konferansı kapsamında Google'ın bir diğer önemli sürprizi ise Froyo, Gingerbread ve Honeycomb sürümlerinden sonra Android işletim sistemi için kilometretaşı olacağı düşünülen ve yapılan yorumlara göre tüm zamanların en iddialı Android sürümü olacağı belirtilen Ice Cream Sandwich kod adlı yeni sürümün ilk detaylarını paylaşmak oldu. Yıl sona ermeden önce yani son çeyrekte - Noel dönemi içerisinde - çıkması beklenen yeni sürüm ile Google "her yerde çalışabilen işletim sistemi" stratejisine geçiş yapacak. Bilindiği üzere şu anda Android'in, akıllı telefonlara, tabletlere ve hatta televizyonlara özel sürümleri mevcut.

Google'dan yenilik bombardımanı; Yeni Android sürümleri, Film Kiralama ve Müzik servisleri
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Google tarafından tüm zamanların en iddialı Android sürümü olarak tanımlanan Ice Cream Sandwich son çeyrekte çıkacak.

Mevcut durumu konsolide etmeyi karar veren Google, 2012 ile birlikte tüm cihazlar için ortak bir Android stratejisi izleyeceğinin sinyalini vermiş oldu ki bu noktada Apple'ın iOS programına benzer bir yol izlenecek gibi görünüyor. Ice Cream Sandwich için henüz açıklanmış çok fazla detay bulunmuyor ancak işletim sisteminin yeni bir kullanıcı arabirimine sahip olacağı ve tüm cihazlar için gerekli olan geliştirme programını aynı kod temeli üzerinde çalıştıracağı belirtiliyor.

İşletim sisteminin yenilenecek grafik arayüzü hakkında az önce de belirttiğimiz gibi herhangi bir ekran görüntüsü veya somut bir detay paylaşılmadı ancak Google açık bir şekilde, Honeycomb arabirimindeki holografik kullanıcı arayüzü, daha fazla multitasking, yeni başlatıcı ve daha zengin widget'ların akıllı telefonlara getirileceğinin altını çizdi.

Android Market Üzerinden Film Kiralama ve Yeni Google Müzik Servisleri

Google'dan yenilik bombardımanı; Yeni Android sürümleri, Film Kiralama ve Müzik servisleri
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Android Market üzerinden artık film kiralama hizmeti de sunuluyor.

Google, kullanım yaygınlığı hızla artan Android Market uygulama mağazasını daha zengin kılacak ve daha rekabetçi noktalara taşıyacak güncellemelere devam ediyor. Bu strateji çerçevesinde firmanın yaptığı son yenilik, Market üzerinden film kiralama servisi oldu. Aslında bu radikal bir yenilik sayılmaz zira firma benzer bir hizmeti daha önce Youtube için de tasarlanmıştı. Kullanıcıların PC, Mac, tablet bilgisayar veya Android 2.2+ üzeri işletim sistemine sahip akıllı telefonlar üzerinden faydalanabileceği bu hizmet kapsamında 1.99 dolar karşılığında yeni filmler izlenebilecek. Google'ın açıkladığı bilgilere göre kullanıcılar filmi satın aldıktan sonra 30 gün içerisinde izleyebilecek, izlemek için oynatımına başladıktan sonra ise filmi bitirmek için 24 saat hakları olacak. Ayıca internet bağlantısının olmadığı durumlarda, çevrimdışı oynatım için pininng özelliği de desteklenecek.

Google'dan yenilik bombardımanı; Yeni Android sürümleri, Film Kiralama ve Müzik servisleri
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Google Music Beta hizmetini şu an için sadece Amerika'da hizmete sunmuş durumda.

Android Market üzerinden Film Kiralama hizmetine ek olarak Google'ın bir diğer önemli yeniliği ise uzun süredir iddia edilen Music Beta servisi oldu.Bulut tabanlı bir müzik yayın hizmet olan ve Android kullanıcıları öncelikli olarak tasarlanan servis ile internet bağlantılı bilgisayar veya mobil cihazlara müzik akışı sağlanabiliyor. Bulut bilgi-işlem teknolojisinin öne çıktığı bu hizmet kapsamında kullanıcılar 20,000 şarkıyı Google'ın G-Sunucuları'nda saklayarak diledikleri yerden erişebilecekler.

Kullanıcılar aynı zamanda kullandıkları tüm cihazlarla eşlenecek müzik çalma listeleri oluşturabilecek ayrıca seçtikleri şarkıyı temel alarak yeni müzik listeleri oluşturabilen Instant Mix isimli özelliğini de deneyebilecekler. Google'ın Music Beta hizmeti ile internet bağlantısının olmadığı durumda kullanılan cihazdaki şarkılar çevrimdışı olarak ta dinlenebilecek veya çevrimiçi son çalınan içerik geçici olarak dinlenebilecek. Beta süresi boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek Google Music servisi şu an için sadece Amerika'da yaşayanların faydalanabildiği, kullanım için davet gerektiren bir servis.


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PHI 8 yıl en beğenilen
Google böyle hamlelerle işletim sistemi ve online film/müzik alanında da lider olma yolunda ilerliyor.
Mobil cihazlar için Symbian zaten son zamanlarını yaşıyor gibi, WP'den ses yok, bada deseniz kendi halinde ilerliyor. iOS ile Android arasında sağlam kavgalar olur ve Android kazanır gibime geliyor. Çünkü iOs için tek alternatif Apple ürünleri iken Android'i bir sürü marka/model cihaza yükleyebiliyorsunuz. Google bunun üstünlüğünü elinde tutacaktır.
Fakat yine de Google'ın böyle git gide her alanda monopol olmasından ve tüm rekabet şartlarını elinde tutmasından rahatsız olmuyor değilim. Gün gelir de bütün her şey Google'a ait olursa ve rakibi kalmazsa o iyi olmaz işte.
Google böyle hamlelerle işletim sistemi ve online film/müzik alanında da lider olma yolunda ilerliyor.Mobil cihazlar için Symbian zaten son zamanlarını ...
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mehmednaim 8 yıl
Bütün cihazlar için tek platform olması gerçekten çok önemli.
Toplantıya katılan herkese Samsung 10.1 hesiye ettiler, çok kıskandım adamları.
Her sene hediyeler daha bir güzelleşiyor bu geliştiriciler toplantısında.
Bütün cihazlar için tek platform olması gerçekten çok önemli.Toplantıya katılan herkese Samsung 10.1 hesiye ettiler, çok kıskandım adamları.Her sene he...
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elektrikli zımpara 8 yıl
google aştı ya
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séquestre 8 yıl
Google ın bu politikası tutar mı bilinmez ama her alanda söyleyecek sözleri olması gerçekten güzel.
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Lee-on! 8 yıl
İşte işletim sistemi böyle yapılır, FW böyle yenilenir, tanıtımı böyle yapılır. Samsung'dan bekle ki Bada 2.0 çıksın... Ayrıca Google kadar kendini geliştiren ve yenileyen bir şirket görmedim. Tebrik etmek lazım adamların tutumlarını...
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napolyon94 8 yıl
google android 2.4 Ice cream püskevit fw by Bahçeli for 5800 ( new oc mode
)!
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atroce 8 yıl
adamlar harbi bombardıman yapmış, çükülotasını nerden yicez nerde satılacak
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santanio 8 yıl
youtube.com/...
meraklısı i/o google 2011 i izleyebilir şuan canlı yayında
ayrıca ekranın altında dili türkçe seçerek canlı türkçe tercüme ile izleyebiilirsiniz. bu adamlar olayı bitirmiş
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santanio 8 yıl
youtube.com/...
meraklısı i/o google 2011 i izleyebilir şuan canlı yayında
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jakops. 8 yıl
yaw şu alıntıları yapmayın ltfn. okunabilirlik sıfır.
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mehmednaim 8 yıl
Arkadaşlar, özellikle yönetici olanlara sesleniyorum, en az 3 mesajım hiçbir gerekçe olmaksızın kurallara da uygun olduğu halde farklı zamanlarda silindi, hepsi de fx57 rumuzlu Erdi Özüağ'ın haberlerinden. Kusura bakmayın bu şekilde sorduğum için ama farkında olmadan gıcık mı oldunuz bana, söyleyin de bilelim.
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murettep 8 yıl
Android robotu da doğru yolu gördü , çukolatalar , püskevitler !
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GuNTiS 8 yıl
Tüm bunları yapan Google keşke masaüstünede bi işletim sistemi çıkarıp Microsoft'un tekeline son verse Duy sesimi Google duy
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Yedaself 8 yıl

GuNTiS
Tüm bunları yapan Google keşke masaüstünede bi işletim sistemi çıkarıp Microsoft'un tekeline son verse Duy sesimi Google duy

Çorap yapsalar giyerim.
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EcZaNeT 8 yıl

GuNTiS

Tüm bunları yapan Google keşke masaüstünede bi işletim sistemi çıkarıp Microsoft'un tekeline son verse Duy sesimi Google duy

android zaten tek başına bir sistem değil.. linux tabanlı bir sistem.. linux ubuntu / redhat giibi linux android şeklinde çıkabilir.. haa iyide olur..
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strider_talha 8 yıl

GuNTiS

Tüm bunları yapan Google keşke masaüstünede bi işletim sistemi çıkarıp Microsoft'un tekeline son verse Duy sesimi Google duy




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muratsss 8 yıl
"cihazların çıktıkları dönemde sonraki 18 ay içerisinde gelecek güncellemelere -donanımı izin verdiği sürece -destek sunmaları gerektiğine karar verildi." Bu süre bana biraz az gibi geldi en az 2-3 yıl destek vermeli ama bu kararın alınması bile çok iyi doğrusu.
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Volkanbaba 8 yıl
Google androidi düzene sokmaya başladı iyi oldu.Ortalık sürümden geçilmiyordu düzenliyecekler ortalığı.Birde marketi iyileştirdilermi tam olacak.İşe yaramayan çöp uygulamalar var.
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manyakurt 8 yıl
EcZaNeT
gayet mümkün görünüyor neden olmasın hatta USB host ile %100 bu özellik gelecektir bence.. bunun dışında 3G wifi modemler var .. 3g sinyalini wifi ye çeviriyor onlarda çözüm olabilir.. Ama amaç taşınabilirlikse Direk 3G özellikli tablet en güzeli...

3G li versiyonları pahalı oluyor diye demiştim :D Gerçi apple'da o fark fazla, belki samsung'da aralarındaki fark çok fazla olmaz
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EcZaNeT 8 yıl

manyakurt

EcZaNeT
gayet mümkün görünüyor neden olmasın hatta USB host ile %100 bu özellik gelecektir bence.. bunun dışında 3G wifi modemler var .. 3g sinyalini wifi ye çeviriyor onlarda çözüm olabilir.. Ama amaç taşınabilirlikse Direk 3G özellikli tablet en güzeli...


3G li versiyonları pahalı oluyor diye demiştim :D Gerçi apple'da o fark fazla, belki samsung'da aralarındaki fark çok fazla olmaz



galaxy tab p1000 899 dan hızlı alda satıldı.. yeni nesillerin fiyatlarını bilmiyorum ama galaxy için çok iyi fiyattı hatta kulaklıkla telefon olarak kullanılabilmesi çok çok iyi bir özellikti .. yeni nesillerde bu özellik yok..
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EcZaNeT 8 yıl

manyakurt

EcZaNeT
gayet mümkün görünüyor neden olmasın hatta USB host ile %100 bu özellik gelecektir bence.. bunun dışında 3G wifi modemler var .. 3g sinyalini wifi ye çeviriyor onlarda çözüm olabilir.. Ama amaç taşınabilirlikse Direk 3G özellikli tablet en güzeli...


3G li versiyonları pahalı oluyor diye demiştim :D Gerçi apple'da o fark fazla, belki samsung'da aralarındaki fark çok fazla olmaz



galaxy tab p1000 899 dan hızlı alda satıldı.. yeni nesillerin fiyatlarını bilmiyorum ama galaxy için çok iyi fiyattı hatta kulaklıkla telefon olarak kullanılabilmesi çok çok iyi bir özellikti .. yeni nesillerde bu özellik yok..
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