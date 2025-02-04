Samsung, güvenlik güncellemesi alacak cihazların listesini yeniledi

- Aylık güvenlik güncellemesi alan cihazlar
- Üç ayda bir güvenlik güncellemesi alan cihazlar
- Yılda iki kez güvenlik güncellemesi alan cihazlar
- Üç ayda bir güvenlik güncellemesi alan giyilebilir cihazlar
- Güvenlik güncellemeleri alan Samsung PC’ler
- Yorumlar
Şubat 2025 güncelleme programına göre, 36 Galaxy cihazı aylık güvenlik güncellemesini alacak. Bu güncellemeler, cihazı en son güvenlik açıklarından koruması açısından önemli. Ek olarak, 82 cihaz üç ayda bir güvenlik güncellemesi alacak. Samsung, 25 cihaz için iki yılda bir güvenlik güncellemesi sunacak. Bu güncellemeler daha az sıklıkta olsa da eski cihazların güvenli ve güncel kalmasına yardımcı olmaya devam edecek.
Aylık güvenlik güncellemesi alan cihazlar
- Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G
- Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4
- Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5
- Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6
- W23, W23 Flip
- W24, W24 Flip
- W25, W25 Flip
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy S21 FE 5G
- Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE
- Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE
- Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra
Üç ayda bir güvenlik güncellemesi alan cihazlar
- Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra 5G
- Galaxy S20 FE, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra
- Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy A32
- Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A73
- Galaxy A04, Galaxy A04s, Galaxy A04e
- Galaxy A14, Galaxy A24, Galaxy A34
- Galaxy A05, Galaxy A05s
- Galaxy A15, Galaxy A25, Galaxy A35
- Galaxy A06, Galaxy A16
- Galaxy C55
- Galaxy M13, Galaxy M23 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy M53 5G
- Galaxy M04, Galaxy M14, Galaxy M34, Galaxy M44, Galaxy M54
- Galaxy M05, Galaxy M15, Galaxy M35, Galaxy M55, Galaxy M55s
- Galaxy F13
- Galaxy F04, Galaxy F14, Galaxy F34 5G, Galaxy F54 5G
- Galaxy F05, Galaxy F15, Galaxy F55
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab A9, Galaxy Tab A9+
Yılda iki kez güvenlik güncellemesi alan cihazlar
- Galaxy A22, Galaxy A72, Galaxy A82 5G
- Galaxy A03, Galaxy A03s, Galaxy A03 core
- Galaxy M21 2021
- Galaxy M12, Galaxy M22, Galaxy M32, Galaxy M42 5G, Galaxy M52 5G, Galaxy M62
- Galaxy F12, Galaxy F22, Galaxy F42 5G, Galaxy F52 5G, Galaxy F62
- Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab A8
- Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S7 FE
- W22 5G
Üç ayda bir güvenlik güncellemesi alan giyilebilir cihazlar
- Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic
- Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro
- Galaxy Watch6, Galaxy Watch6 Classic
- Galaxy Watch FE
- Galaxy Watch7
- Galaxy Watch Ultra
Güvenlik güncellemeleri alan Samsung PC’ler
- Galaxy Book4 Ultra
- Galaxy Book4 Pro
- Galaxy Book4 Pro 360
- Galaxy Book4 360
- Galaxy Book4
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P