Samsung, güvenlik güncellemesi alacak cihazların listesini yeniledi

Tam Boyutta Gör Samsung, Şubat 2025'te Galaxy S21 serisini aylık yazılım güncelleme planından çıkarıp üç aylık plana kaydırdı. Bu, Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra akıllı telefonların artık her üç ayda bir yazılım güncellemesi alacağı anlamına geliyor. Samsung, aynı zamanda yeni piyasaya sürülen Galaxy S25 serisini aylık güncelleme planına ekledi.

Samsung'dan Galaxy S25 serisine özel 24GB'lık güncelleme 1 gün önce eklendi

Şubat 2025 güncelleme programına göre, 36 Galaxy cihazı aylık güvenlik güncellemesini alacak. Bu güncellemeler, cihazı en son güvenlik açıklarından koruması açısından önemli. Ek olarak, 82 cihaz üç ayda bir güvenlik güncellemesi alacak. Samsung, 25 cihaz için iki yılda bir güvenlik güncellemesi sunacak. Bu güncellemeler daha az sıklıkta olsa da eski cihazların güvenli ve güncel kalmasına yardımcı olmaya devam edecek.

Aylık güvenlik güncellemesi alan cihazlar

Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6

W23, W23 Flip

W24, W24 Flip

W25, W25 Flip

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE

Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE

Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra

Üç ayda bir güvenlik güncellemesi alan cihazlar

Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 FE, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy A32

Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A73

Galaxy A04, Galaxy A04s, Galaxy A04e

Galaxy A14, Galaxy A24, Galaxy A34

Galaxy A05, Galaxy A05s

Galaxy A15, Galaxy A25, Galaxy A35

Galaxy A06, Galaxy A16

Galaxy C55

Galaxy M13, Galaxy M23 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy M53 5G

Galaxy M04, Galaxy M14, Galaxy M34, Galaxy M44, Galaxy M54

Galaxy M05, Galaxy M15, Galaxy M35, Galaxy M55, Galaxy M55s

Galaxy F13

Galaxy F04, Galaxy F14, Galaxy F34 5G, Galaxy F54 5G

Galaxy F05, Galaxy F15, Galaxy F55

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab A9, Galaxy Tab A9+

Yılda iki kez güvenlik güncellemesi alan cihazlar

Galaxy A22, Galaxy A72, Galaxy A82 5G

Galaxy A03, Galaxy A03s, Galaxy A03 core

Galaxy M21 2021

Galaxy M12, Galaxy M22, Galaxy M32, Galaxy M42 5G, Galaxy M52 5G, Galaxy M62

Galaxy F12, Galaxy F22, Galaxy F42 5G, Galaxy F52 5G, Galaxy F62

Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab A8

Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S7 FE

W22 5G

Üç ayda bir güvenlik güncellemesi alan giyilebilir cihazlar

Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic

Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro

Galaxy Watch6, Galaxy Watch6 Classic

Galaxy Watch FE

Galaxy Watch7

Galaxy Watch Ultra

Güvenlik güncellemeleri alan Samsung PC’ler

Galaxy Book4 Ultra

Galaxy Book4 Pro

Galaxy Book4 Pro 360

Galaxy Book4 360

Galaxy Book4

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