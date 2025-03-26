Tam Boyutta Gör One UI 7 beta sürümü üç aydan fazla gecikti, kararlı sürüm de henüz yayınlanmaya başlamadı. Samsung, yayın tarihini açıkladıktan ve birkaç kez geri adım attıktan sonra daha kesin One UI 7 güncelleme planı açıkladı. Eski modeller için One UI 7 güncellemesi ne zaman gelecek belli oldu.

Samsung’un One UI 7 güncellemesi resmen başlıyor: İşte tarihler 1 hf. önce eklendi

Samsung Çek Cumhuriyeti, basın bülteni sayfasından kararlı One UI 7.0 güncellemesinin 10 Nisan'da Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 için yayınlanacağı bilgisini paylaştı. Bir hafta sonra güncellemenin Galaxy S23 serisi, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 için yayınlanması planlanıyor. Tabletler için yeni güncelleme Nisan ortasından itibaren yayınlamaya başlayacak.

One UI 7 güncellemesi hangi modele, ne zaman gelecek?

Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Flip6 ve Z Fold6: 10 Nisan

Galaxy S24 FE, Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold5 ve Z Flip5: 17 Nisan

Galaxy S23 FE, Galaxy S22 serisi: Nisan sonu

Galaxy Tab S10: Nisan ortası

Galaxy Tab S9, Tab S8: Nisan sonu

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Samsung duyurdu: One UI 7 eski modellere ne zaman gelecek?