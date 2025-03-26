Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung duyurdu: One UI 7 eski modellere ne zaman gelecek?

    Samsung, One UI 7 güncelleme takvimini daha detaylı paylaştı. Android 15 tabanlı One UI 7, Galaxy S24, S23 ve diğer eski modellere ne zaman gelecek belli oldu.  
    samsung one ui 7 güncellemesi eski modellere ne zaman Tam Boyutta Gör
    One UI 7 beta sürümü üç aydan fazla gecikti, kararlı sürüm de henüz yayınlanmaya başlamadı. Samsung, yayın tarihini açıkladıktan ve birkaç kez geri adım attıktan sonra daha kesin One UI 7 güncelleme planı açıkladı. Eski modeller için One UI 7 güncellemesi ne zaman gelecek belli oldu.

    Samsung Çek Cumhuriyeti, basın bülteni sayfasından kararlı One UI 7.0 güncellemesinin 10 Nisan'da Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 için yayınlanacağı bilgisini paylaştı. Bir hafta sonra güncellemenin Galaxy S23 serisi, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 için yayınlanması planlanıyor. Tabletler için yeni güncelleme Nisan ortasından itibaren yayınlamaya başlayacak.

    One UI 7 güncellemesi hangi modele, ne zaman gelecek?

    • Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Flip6 ve Z Fold6: 10 Nisan
    • Galaxy S24 FE, Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold5 ve Z Flip5: 17 Nisan
    • Galaxy S23 FE, Galaxy S22 serisi: Nisan sonu
    • Galaxy Tab S10: Nisan ortası
    • Galaxy Tab S9, Tab S8: Nisan sonu
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    triger kayışından ses gelmesi bein connect bu içeriği izlemek için yetkiniz bulunmamaktadır ekran kapalıyken saat gösterme sanal bebek nasıl uyutulur dil arkasında kabarcıklar - doktorsitesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum