Samsung duyurdu: One UI 7 eski modellere ne zaman gelecek?

Samsung Çek Cumhuriyeti, basın bülteni sayfasından kararlı One UI 7.0 güncellemesinin 10 Nisan'da Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 için yayınlanacağı bilgisini paylaştı. Bir hafta sonra güncellemenin Galaxy S23 serisi, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 için yayınlanması planlanıyor. Tabletler için yeni güncelleme Nisan ortasından itibaren yayınlamaya başlayacak.
One UI 7 güncellemesi hangi modele, ne zaman gelecek?
- Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Flip6 ve Z Fold6: 10 Nisan
- Galaxy S24 FE, Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold5 ve Z Flip5: 17 Nisan
- Galaxy S23 FE, Galaxy S22 serisi: Nisan sonu
- Galaxy Tab S10: Nisan ortası
- Galaxy Tab S9, Tab S8: Nisan sonu
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