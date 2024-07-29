Tam Boyutta Gör Chrome’un şifre yöneticisini kullananlar bu hafta sonu kayıtlı tüm kimlik bilgilerinin kaybolduğuna dair paylaşımlarda bulundu. Google, gelen şikayetlerin ardından özür dileyerek sorunu gideren güncellemeyi yayınladı.

Google Chrome'a yeni güncelleme: Yüksek RAM kullanımında uyaracak 5 gün önce eklendi

Chrome parola yöneticisindeki hata dünya genelinde kullanıcıları etkiledi. Google Workspace raporuna göre, tarayıcının en son sürümü olan Chrome 127’ye güncellemiş olan tüm Windows kullanıcılarının yaklaşık %2’si etkilendi. Bazı kullanıcılar, 127.0.6533.73 sürüme güncelledikten sonra tüm şifrelerinin kaybolduğunu bildirirken, bazı kullanıcılar da her oturum açma işleminden sonra şifrelerini kaydetmelerini isteyen uyarılarla karşılaştı.

Google, güncellemeden sonra sorunun devam etmesi halinde “--enable-features=SkipUndecryptablePasswords" komut satırını kullanarak tarayıcıyı başlatmalarını öneriyor.

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Google Chrome'da kayıtlı şifrelerin kaybolması sorunu çözüldü