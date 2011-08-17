Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın girişimi Samsung'u kendi bilgi teknolojilerine yönelmeye itiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,1b
1
29
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Her ne kadar Google, Motorola Mobility'nin satın alımıyla iş ortaklarını daha güçlü savunacaklarını söylemiş olsa da Android'in büyük bir popülerlik kazanmasının arkasındaki isimlerin başında gelen Samsung, kapalı kapılar arkasında, iş ortağı Google'ın bu girişiminden sonra yazılım cephesindeki planlarını gözden geçirmeye başladı.

Güney Kore'nin haber ajanslarından Yonhap'ın haberine göre, Samsung Electronics'in başındaki isim olan Lee Kun-hee, Google'ın Motorola'yı satın almasının hemen arkasından kurum içinde düzenlediği acil toplantıda firma olarak yazılım alanında rekabet güçlerini kaybetmemek için harcadıkları enerjiyi arttırmaları gerektiğini, ve bu doğrultuda birleşme ya da satın alımların araştırılarak yapılabileceğini belirtti.

"(Samsung) bilgi teknolojilerinde rekabet gücünü arttırmalı." diyen Lee Kun-hee, bilgi teknolojilerinde gücün donanım firmalarından yazılım firmalarına kaymaya başladığını dile getirerek, Samsung olarak bu doğrultuda çalışmaları gerektiğini, düzenlediği firma içi acil toplantıda ifade etti.

Özellikle son yıllarda başarılı bir iş ortaklığı yürütüyor olmasına rağmen, Motorola Mobility'nin Google tarafından 12,5 milyar dolara alınacak olması, Google'ı ister istemez Samsung'un Android cephesindeki en güçlü rakibi haline getirecek.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
damn2u 8 yıl en beğenilen
O zaman ios gibi bada sistemine tam destek vereceksin ki millet rekabet neymiş görecek. Kimse android kötü geleceği yok demiyor fakat Aadroid nasıl olsa var diye Bada platformunu olan desteği minimum seviyede tutmanın zararını böyle anlarda göreceksin Samsung, geç olmadan gereken yapılmalı.
O zaman ios gibi bada sistemine tam destek vereceksin ki millet rekabet neymiş görecek. Kimse android kötü geleceği yok demiyor fakat Aadroid nasıl olsa var ...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DarkEnergy 8 yıl
Yarin Google Android icin para isterse ne yapacaklar merak ediyorum. İlerleyen zamanda Google bu isin kaymagini kendi yemek istiyecektir SE, Htc( Htc zaten piyasaya surdugu Android cihaz icin MS'a odeme yapiyor) gibi markalarin zor duruma dusebilecegini dusunuyorum. Uzun vadede kazananlar Apple, Nokia-MS ve Google olacaktir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jaimine_RAJA 8 yıl
savaşın yeri ve zamanı belli oluyor. ben buna 3. dünya savaşı diyorum :)
ve bu sefer bloklar 3 e ayrılıyor.
Apple Iphone ios / Google Motorola Android / Microsoft Nokia wp
Sonradan katılacaklar (tahmindir)
İntel LG meego
2012 nin son çeyreğinde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fiend 8 yıl
Bu savaşta Samsung'u da unutmamak gerek.
Samsung da kendi işletim sistemini yaptı. Şu an uygulama sayısı az ama ileride gelişecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 8 yıl
joven
Google bu atağı Apple stratejesini izliyeceğini ortaya koyuyor Apple iOS Google anduroid

Katılıyorum.
Androidi yaygınlaştırmak için üretici firmaları nasıl da kullandı değil mi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djisis 8 yıl
Bence Google sözünü tutar ve iş ortaklarına olan desteğini çekmez,
Tekelleşme gibi bir ifadesi hiçbir zaman olmadı,
Bu yaptığı yatırımlarda zaten Android'e açılan savaş yüzünden,
Şu anda hali hazırda Motorola zaten Android'i kullanıyor,
Motorola aynı stratejide devam edecek bence,
Google Android'i sağlama alsında şu anlık gerisi sonra gelir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gmdoctor 8 yıl
Google Motorolayı zaten almak zorundaydı...Birkaç gün önce Windows phone kullanabiliriz diyen Motorolayı satıl almaya kalkışınca Microsoft 3-4 katı fiyatına gitti Google aldı.Yoksa motorolanın yüzlerce patenti Microsoft un olucaktı ve zaten başı davalarla belada daha kötü olucaktı.Etkileşim olucak mı illa olur ama Motorola'nın ekibi Android ekibiyle aynı olmaz iç işlerde bağımsız olurlar ondan Samsung pek bi şey kaybetmez ancak Motorola updateleri en kısa sürede alarak baya güçlenir...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
keşke zamanında palmı HP değilde samsung satın almış olsaydı.. HP hiçbirşey yapamadı.. samsung şaha kaldırırdı palmos'u.. gerek tabletleriyle gereksede telefonları ile..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkant1 8 yıl
!HephaistoS!
Telefon üreticilerinin Googleın böyle yapacağını önceden görmesi lazımdı.Önce ortaya koydu işletim sistemini kapış kapış satıldı, meşhur oldu, yazılım geliştiricilerinden büyük destek aldı.Şimdi google alıp işletip sistemini en iyi şekilde kendi telefonlarında kullanıcak. Samsungun badaya çok fazla yatırım yapması lazım.

Aklımı okudun tamamen katılıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Ortasegment telefon diyorsun ama pek çok özelliği, işlem gücü, işlemcisi, GPU su Nokia'nın en güçlü Amiral gemisinden bile güçlü.
Bence fiyatına göre en iyi cihaz Bada'yı hesaba katmazsak Wave 2.
Arkadaşıma aldırdım. Cihaz çok güzel, kasası falan da çok kaliteli.
Ben beğendim...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silver021 8 yıl
samsung badadan elini hiç çekmedi ancak üstünede çok düşmedi. heee dersinizki samsungun ayıbı oldu bu. evet haklısınız ayıp etti ancak şuan satılan wave 2 720 TL. yani ortasegment bir telefon için genede şu gün çıkan uygulamalar ve oyunlar bence gayet iyi. ve sık sık indirimler yapılıyor bazen ücretsize çekilebiliyor uygulamalarki samsung badada şu aralar daha ısrarcı takılıyor. tüm ea games oyunlarına indirip yaptı ve bu indirimlerin arkası kesilmiyor. bada 2.0 ında çıkması büyük bir gelişme. unutmayınki herşeyin bir gelişim evresi var. google en büyük hatasını yaptı. samsung telefonlarını googlea göre işlemekten vazgeçerse motorola gibi tek elden bir telefon satmaya çalışırsa çok geçmeden oda küçülecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 8 yıl
o ne saçma başlık ya? bilgi teknolojilerine yönelmeye mi itiyor. Samsung zaten ağırlıklı bilgi teknoloji firması :S Bilgi teknolojilerinde kullanılan çoğu endüstriyel chip, panel vs. samsung üretiyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0tt0m@n 8 yıl
Aklıma şöyle bir ihtimal geliyor; Samsung, google ile beraber motorola'ya ortak olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13129 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, galaxy ve
5 etiket daha akıllı telefon android motorola google samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl 1e1: Tt eSports oyuncu aksesuarları video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim