Google'ın girişimi Samsung'u kendi bilgi teknolojilerine yönelmeye itiyor

Her ne kadar Google, Motorola Mobility'nin satın alımıyla iş ortaklarını daha güçlü savunacaklarını söylemiş olsa da Android'in büyük bir popülerlik kazanmasının arkasındaki isimlerin başında gelen Samsung, kapalı kapılar arkasında, iş ortağı Google'ın bu girişiminden sonra yazılım cephesindeki planlarını gözden geçirmeye başladı.

Güney Kore'nin haber ajanslarından Yonhap'ın haberine göre, Samsung Electronics'in başındaki isim olan Lee Kun-hee, Google'ın Motorola'yı satın almasının hemen arkasından kurum içinde düzenlediği acil toplantıda firma olarak yazılım alanında rekabet güçlerini kaybetmemek için harcadıkları enerjiyi arttırmaları gerektiğini, ve bu doğrultuda birleşme ya da satın alımların araştırılarak yapılabileceğini belirtti.

"(Samsung) bilgi teknolojilerinde rekabet gücünü arttırmalı." diyen Lee Kun-hee, bilgi teknolojilerinde gücün donanım firmalarından yazılım firmalarına kaymaya başladığını dile getirerek, Samsung olarak bu doğrultuda çalışmaları gerektiğini, düzenlediği firma içi acil toplantıda ifade etti.

Özellikle son yıllarda başarılı bir iş ortaklığı yürütüyor olmasına rağmen, Motorola Mobility'nin Google tarafından 12,5 milyar dolara alınacak olması, Google'ı ister istemez Samsung'un Android cephesindeki en güçlü rakibi haline getirecek.