Samsung bulut oyun hizmeti sunmaya hazırlanıyor: İşte detaylar

Görünüşe bakılırsa bulut oyun hizmeti, şirketin akıllı telefon ve tabletlerini içeren Galaxy serisine özel olacak. Muhtemelen şirketin akıllı TV'lerinde de çalışacak. Proje henüz resmi olarak duyurmamış olsa da beta sürümünün şu anda ABD ve Kanada'da test edildiği belirtiliyor.
Oyun stüdyoları ile görüşülüyor
Samsung hali hazırda global oyun stüdyolarıyla iş birliği seçeneklerini görüşüyor. Bu firmalara App Store ve Google Play'deki yüzde 30 komisyondan çok daha uygun koşullar sunduğu gelen haberler arasında. Bu şartlar hem Samsung hem de tüm oyun sektörü için bir "kazan-kazan" olarak görülüyor.
Güney Koreli dev bu şekilde bir milyar Galaxy kullanıcısından para kazanmayı ve böylece cihaz satışlarının düştüğü bir dönemde, dijital hizmetlerden elde edilen geliri artırmayı umuyor. Galaxy Cloud'un lansmanı için yapılan hazırlıkların AAA oyunların iPhone ve iPad'e gelişinin hemen ardından başladığını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.