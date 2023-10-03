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    Samsung bulut oyun hizmeti sunmaya hazırlanıyor: İşte detaylar

    Samsung, dünya genelindeki yaklaşık bir milyar Galaxy kullanıcısının erişebileceği bir bulut oyun hizmeti başlatmaya hazırlanıyor. Güney Koreli şirket bu şekilde gelirlerini çeşitlendirmek niyetinde.
    Samsung bulut oyun hizmeti sunmaya hazırlanıyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    The Korea Economic Daily tarafından servis edilen haberine göre Samsung kendi bulut oyun platformunu hizmete sunmaya hazırlanıyor. Güney Koreli şirket bununla ilgili resmi duyuruyu 5 Ekim gibi yakın bir tarihte başlayacak 2023 Samsung Geliştirici Konferansı'nda yapabilir.

    Görünüşe bakılırsa bulut oyun hizmeti, şirketin akıllı telefon ve tabletlerini içeren Galaxy serisine özel olacak. Muhtemelen şirketin akıllı TV'lerinde de çalışacak. Proje henüz resmi olarak duyurmamış olsa da beta sürümünün şu anda ABD ve Kanada'da test edildiği belirtiliyor.

    Samsung bulut oyun hizmeti sunmaya hazırlanıyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Oyun stüdyoları ile görüşülüyor

    Samsung hali hazırda global oyun stüdyolarıyla iş birliği seçeneklerini görüşüyor. Bu firmalara App Store ve Google Play'deki yüzde 30 komisyondan çok daha uygun koşullar sunduğu gelen haberler arasında. Bu şartlar hem Samsung hem de tüm oyun sektörü için bir "kazan-kazan" olarak görülüyor.

    Güney Koreli dev bu şekilde bir milyar Galaxy kullanıcısından para kazanmayı ve böylece cihaz satışlarının düştüğü bir dönemde, dijital hizmetlerden elde edilen geliri artırmayı umuyor. Galaxy Cloud'un lansmanı için yapılan hazırlıkların AAA oyunların iPhone ve iPad'e gelişinin hemen ardından başladığını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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