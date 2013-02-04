Geçtiğimiz yılın en popüler teknolojik aletleri arasında yer alan Google'ın gözlüklerine ait yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Google'ın Google Glass olarak adlandırdığı gözlüğüne ait teknik detaylar şirketin, Amerikan Federal İletişim Komisyonuna sunmuş olduğu belgelerde ortaya çıktı.

Söz konusu belgelerde gözlüğün 2.4 GHz 802.11 b/g Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 bağlantı özelliklerine sahip olduğu belirtilirken, kemik iletim teknolojisinin de gözlükte yer edindiğine dair dikkat çekici bir bilgi de karşımıza çıktı. Bu teknoloji adından da anlaşılacağı üzere, kemikler üzerinden beyinle iletişim kurmaya imkan veriyor. Teknolojinin gözlükteki amacının ise, kulak kanalını kullanmadan sesleri kullanıcının beynine kulağın hemen yakınında yer alan kemikler aracılığıyla iletmek olduğu belirtiliyor. Gözlük sahip olduğu bu teknoloji sayesinde, kullanıcının bulunduğu ortamdan kendini tamamen izole etmeden ses unsurlarını dinlemesine imkan veriyor.

Yeni bir teknoloji olmasa da yaygın olarak kullanılmayan kemik iletim teknolojisi, kulak kanalından ses iletimi gerçekleştiren aksesuarların yerini tutar mı bilinmez. Ancak, Google'ın geçtiğimiz günlerde kemik iletimi ile ilgili patent başvurusunda bulunmasının bu teknolojiyi Google Glass'ta kullanmakta oldukça kararlı olduğunun göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. Google'ın gözlükleri üzerinde daha ne gibi çalışmaları olduğunu ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.businessinsider.com/google-glass-application-filed-fcc-2013-1