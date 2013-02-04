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Google'ın gözlüklerine ait yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor

6 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google'ın gözlüklerine ait yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor
Geçtiğimiz yılın en popüler teknolojik aletleri arasında yer alan Google'ın gözlüklerine ait yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Google'ın Google Glass olarak adlandırdığı gözlüğüne ait teknik detaylar şirketin, Amerikan Federal İletişim Komisyonuna sunmuş olduğu belgelerde ortaya çıktı.

Söz konusu belgelerde gözlüğün 2.4 GHz 802.11 b/g Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 bağlantı özelliklerine sahip olduğu belirtilirken, kemik iletim teknolojisinin de gözlükte yer edindiğine dair dikkat çekici bir bilgi de karşımıza çıktı. Bu teknoloji adından da anlaşılacağı üzere, kemikler üzerinden beyinle iletişim kurmaya imkan veriyor. Teknolojinin gözlükteki amacının ise, kulak kanalını kullanmadan sesleri kullanıcının beynine kulağın hemen yakınında yer alan kemikler aracılığıyla iletmek olduğu belirtiliyor. Gözlük sahip olduğu bu teknoloji sayesinde, kullanıcının bulunduğu ortamdan kendini tamamen izole etmeden ses unsurlarını dinlemesine imkan veriyor.
Yeni bir teknoloji olmasa da yaygın olarak kullanılmayan kemik iletim teknolojisi, kulak kanalından ses iletimi gerçekleştiren aksesuarların yerini tutar mı bilinmez. Ancak, Google'ın geçtiğimiz günlerde kemik iletimi ile ilgili patent başvurusunda bulunmasının bu teknolojiyi Google Glass'ta kullanmakta oldukça kararlı olduğunun göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. Google'ın gözlükleri üzerinde daha ne gibi çalışmaları olduğunu ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.


http://www.businessinsider.com/google-glass-application-filed-fcc-2013-1 Yorum Yaz
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engurlu 6 yıl en beğenilen
Apple neler hazirliyo peki,
İos 6.2 mi ??
1 Yanıt Yanıtla +16
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vamp 6 yıl
engurlu
Apple neler hazirliyo peki, İos 6.2 mi ??

Ayrıca yılın en yenilikçi firması :))
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DH Misafiri 6 yıl
Şu seks satar mantığı bitmedi gitti ya bütün reklamlarda,resimlerde vs lerde eşyanın yanında kız oluyor koy oraya tasarımcılarını falan nedir bu ya :D
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FromZeroToHero 6 yıl
Yapmayın arkadaşlar, adamlar haritalar uygulamasını düzeltmekle uğraşıyorlar :D
swat882
engurlu Apple neler hazirliyo peki, İos 6.2 mi ??
itunes u unutma

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HydroAcidX 6 yıl
Google'nin gücünü inkar edenlere gelsin.
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Saiki 6 yıl
ilerde gözlük sebebiyle beyinlerde tümör patlaması yaşanıldığını anlatan haberleride sık sık okuruz artık.
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alito 6 yıl
kemik iletimi banada çok ilginç geliyor. gelişmeleri merakla bekliyorum.
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Mr.Legend 6 yıl
Vay arkadaş oha ya
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OverClocK1ng 6 yıl
kanatkanat
kemik iletim teknolojisi sağlığımıza zararlı olabilir mi? acaba Böyle bir şeyi kullanmak enteresan olurdu:)

Hayır zararı falan yok. Geçenlerde DonanımHaber'de Panasonic'in Kemik iletimli kulaklık yaptığı haberi vardı. Ben de Yazıcıoğlu'nda bir arkadaşta manyetik rezonans hoparlörü denemiştim. Onun yaptığı şey de aynı. Hoparlör ses çıkartmıyor. Çok az ses çıkartıyor. Fakat masanın üzerine koyunca masa hoparlöre dönüşüyor. Cama koyunca da cam hoparlör oluyor. Kemiğine dayayınca sen hoparlör oluyorsun.
İnsanın duymak için kulak zarına ve kulağa ihtiyacı yok. Bazılarınız bana itiraz edecekler ama duymak iç kulakta bitiyor. Ses, titreşim vasıtası ile veya bir şekilde oraya iletilince sesi duyuyorsun. Kulak zarı o işi yapıyor. Ama kafa kemiği de iç kulağa bağlı olduğu için kemikten verilen titreşimler iç kulaktan sese çevriliyor.
Geçen DonanımHaber'de Panasonic yazısını görünce ben de bakındım ve Manyetik Rezonans Hoparlöründen buldum. Sipariş verdim bir tane aldım.
Geldi ve ne kadar ahbabım arkadaşım varsa onlara kulağını kullanmadan müzik dinlettim. Çok güzel bir duygu. Hoparlörün titreyen yerini alınlarına dayadığımda müziği direk beyinlerinde duydular. Hepsi şaştı kaldı..
İnanmayan çıkarsa yazsın resmini çekip koyayım. Veya isterse kendisi de alabilir. Yurtdışında 26-29 Dolar falan. Bizim burada bir firmanın elinde varmış. KDV Dahil, kargo bedava 39 liraya 12 taksitle satıyor.
Aklınızda olsun 2 tane kalmış. İsteyen olursa yazarım veya PM den atarım. Veya ilgilenen çıkarsa resmini falan da çekip atabilirim. Çok orjinal bir alet.
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Vedpla 6 yıl
desenize yeni davalar geliyor foruma :D
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mesincır 6 yıl
Bu gözlükle çekilmiş homemade videolar ne zaman nete düşer sizce

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infom@n 6 yıl
Numaralısı var mı? :)
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Bu teknoloji sağlığa zararlı mıdır?
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FERFEROS 6 yıl
Giyilebilir teknolojilerin yaygınlaşmasını heyecanla bekliyorum.
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