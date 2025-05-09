2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un Android 16 tabanlı One UI 8 beta programını bu ayın sonlarında başlatması bekleniyor. One UI 8 ile Galaxy cihazlara gelecek yenilikler de ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan biri; Galeri uygulamasına eklenen Gizli Albüm.

Samsung One UI 8 güncellemesi: Hangi Galaxy cihazlar alacak? 2 gün önce eklendi

Samsung Galeri uygulaması, One UI 8 güncellemesiyle “Gizli Albüm” adında yeni bir bölüm içerecek. Kullanıcılar, görünmesini istemediği özel fotoğraflarını ve videolarını artık Galeri uygulaması içinde güvenli bir şekilde saklayabilecek. Bu, daha fazla yer kaplayan ve stok Galeri uygulamasının tamamen yeni bir kopyasını oluşturan Güvenli Klasör'e kıyasla kullanımı kolaylaştıracak.

Samsung'un Gizli Albüm’ü Güvenli Klasör ile aynı Özel Alan API’sini kullanarak mı yoksa farklı bir teknoloji üzerine mi inşa ettiği belirsiz. Önümüzdeki haftalarda daha fazla detay gün yüzüne çıkacaktır.

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One UI 8, özel fotoğrafları gizli albümde toplayacak