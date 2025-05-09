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    One UI 8, özel fotoğrafları gizli albümde toplayacak

    Samsung'un yakında One UI 8 beta programını başlatması bekleniyor. One UI 8 yeniliklerinden biri de; kullanıcıların özel fotoğrafları ve videoları bir araya toplayabileceği gizli albüm olacak.

    samsung galeri gizli albüm one ui 8 Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Android 16 tabanlı One UI 8 beta programını bu ayın sonlarında başlatması bekleniyor. One UI 8 ile Galaxy cihazlara gelecek yenilikler de ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan biri; Galeri uygulamasına eklenen Gizli Albüm.

    Samsung Galeri uygulaması, One UI 8 güncellemesiyle “Gizli Albüm” adında yeni bir bölüm içerecek. Kullanıcılar, görünmesini istemediği özel fotoğraflarını ve videolarını artık Galeri uygulaması içinde güvenli bir şekilde saklayabilecek. Bu, daha fazla yer kaplayan ve stok Galeri uygulamasının tamamen yeni bir kopyasını oluşturan Güvenli Klasör'e kıyasla kullanımı kolaylaştıracak.

    Samsung'un Gizli Albüm’ü Güvenli Klasör ile aynı Özel Alan API’sini kullanarak mı yoksa farklı bir teknoloji üzerine mi inşa ettiği belirsiz. Önümüzdeki haftalarda daha fazla detay gün yüzüne çıkacaktır.

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