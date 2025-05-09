One UI 8, özel fotoğrafları gizli albümde toplayacak

Samsung Galeri uygulaması, One UI 8 güncellemesiyle “Gizli Albüm” adında yeni bir bölüm içerecek. Kullanıcılar, görünmesini istemediği özel fotoğraflarını ve videolarını artık Galeri uygulaması içinde güvenli bir şekilde saklayabilecek. Bu, daha fazla yer kaplayan ve stok Galeri uygulamasının tamamen yeni bir kopyasını oluşturan Güvenli Klasör'e kıyasla kullanımı kolaylaştıracak.
Samsung'un Gizli Albüm’ü Güvenli Klasör ile aynı Özel Alan API’sini kullanarak mı yoksa farklı bir teknoloji üzerine mi inşa ettiği belirsiz. Önümüzdeki haftalarda daha fazla detay gün yüzüne çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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