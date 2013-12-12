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Google'ın web tabanlı not alma servisi Keep güncellendi

5 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'ın web tabanlı not alma servisi Keep güncellendi
İnternet'in önemli ismi Google, not alma noktasında hizmet veren web tabanlı Keep servisini yeni özelliklerle güncelledi.

Yapılan güncelleme doğrultusunda Android uygulaması ile benzer olarak renkli ve boyutlanabilir notlara, geliştirilmiş arama seçeneğine, notların listeler şeklinde düzenlenmesine ve arşiv ile aktif notlar arasında hızlı geçiş sağlayan yeni yeteneklere kavuşan Google Keep, adı fazla duyulmasa da sunduğu kullanıcı deneyimini arttırmaya devam ediyor.
Konu hakkında Google tarafından hazırlanan özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

https://plus.google.com/app/basic/stream/z12rj5zyuprsdrrff22bh1ubjrfqg133d Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nty35 5 yıl
Bu uygulamanın tek eksiği parola koyulamaması.
Onun dışında sadeliği ve basitliği ile not alma uygulalamarının belki de en iyisidir.
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Fenomenon 5 yıl
kullanmıyorum ama keep gerçekten çok sade ve pratik bir not alma uygulaması. ayrıca widget'ı da oldukça kullanışlı.
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wolf silver 5 yıl
Bır everynote degil.. Buyuk bır kıtleye oynadım hadı hayırlısı :D
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shadowtr 5 yıl
Diğer not uygulamalarını sildim gitti Keep çıktığından beri...
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onsos1100 5 yıl
Bu uygulamayı kullanıyorum. Çok basit ve işlevsel. Not alma programları olabildiğince sade olmalı
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