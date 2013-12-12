Google'ın web tabanlı not alma servisi Keep güncellendi

İnternet'in önemli ismi Google, not alma noktasında hizmet veren web tabanlı Keep servisini yeni özelliklerle güncelledi.





Yapılan güncelleme doğrultusunda Android uygulaması ile benzer olarak renkli ve boyutlanabilir notlara, geliştirilmiş arama seçeneğine, notların listeler şeklinde düzenlenmesine ve arşiv ile aktif notlar arasında hızlı geçiş sağlayan yeni yeteneklere kavuşan Google Keep, adı fazla duyulmasa da sunduğu kullanıcı deneyimini arttırmaya devam ediyor.

Konu hakkında Google tarafından hazırlanan özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://plus.google.com/app/basic/stream/z12rj5zyuprsdrrff22bh1ubjrfqg133d